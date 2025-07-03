Командиру бригады НГУ "Буревій" Задорожному присвоено звание Героя Украины
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины полковнику Антону Задорожному, командиру 1-й Президентской бригады оперативного назначения "Буревій" в составе 1-го корпуса НГУ "Азов".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии.
Отмечается, что полковник Задорожный командует своим подразделением с 2023 года. Он проявил себя как умелый и опытный командир во время наступательных и оборонительных операций с участием бригады. В июне 2024 года был награжден Отличием Президента Украины "Крест боевых заслуг".
Также глава государства отметил наградами 45 азовцев, которые вернулись из плена.
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Я знаю хероїв, яким подання надавав мер міста, а потім цей херой залишився служити окупантам....