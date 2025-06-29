Зеленский присвоил звание Героя Украины пилоту F-16 Максиму Устименко, погибшему при отражении атаки РФ
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пилоту Максиму Устименко, который погиб во время отражения российской атаки 29 июня.
Об этом говорится в указе главы государства № 444/2025, информирует Цензор.НЕТ .
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Устименко Максиму Юрьевичу - полковнику (посмертно)", - сказано в указе.
Напомним, отражая ночную атаку россиян в ночь на 29 июня погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко. Он отвел поврежденный F-16 от населённого пункта.
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+9 Олексій Гедз #501597
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Звання Героя України присвоєно заслужено!
А потім присвоїв йому звання головного піськограя. Або навіть клоуналіссімусу всія України. Мені не шкода.
РЛС «РАДА», чекають рухомі загони з боротьби проти шахедів!… Але дивний «ПАРАЛІЧ щодо рішень у ТУРБОРЕЖИМІ у МОУ та КМУ, управлінських структур, бо відкатів НЕМАЄ????
день в день, не з'ясувавши повністю обставин. дійсно схоже на відвертання уваги від втрат ф16.
і якесь викривлене заохочення таких випадків
нам потрібні не більше мертвих героїв, а живі пілоти і ефективно застосовані літаки
Пілотів нагороджує тільки після їх загибелі.
Проблеми на фронті - нагороди сипляться відрами.
Все аби прикрити свою с#аку та розділити думки в людей, стосовно найвеличнішого криворізького 🤡 піараса.
Цінуй людей при житті !!!
Не знецінюй державних нагород бракований ти засіб контрацепції!