Зеленский присвоил звание Героя Украины пилоту F-16 Максиму Устименко, погибшему при отражении атаки РФ

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пилоту Максиму Устименко, который погиб во время отражения российской атаки 29 июня.

Об этом говорится в указе главы государства № 444/2025, информирует Цензор.НЕТ .

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Устименко Максиму Юрьевичу - полковнику (посмертно)", - сказано в указе.

Напомним, отражая ночную атаку россиян в ночь на 29 июня погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко. Он отвел поврежденный F-16 от населённого пункта.

Читайте также: Летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко погиб, отражая ночную атаку. Отвел поврежденный F-16 от населенного пункта, - Воздушные силы. ФОТО