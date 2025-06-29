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Новости Украина потеряла самолет
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Зеленский присвоил звание Героя Украины пилоту F-16 Максиму Устименко, погибшему при отражении атаки РФ

погибший пилот Максим Устименко

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пилоту Максиму Устименко, который погиб во время отражения российской атаки 29 июня.

Об этом говорится в указе главы государства № 444/2025, информирует Цензор.НЕТ .

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Устименко Максиму Юрьевичу - полковнику (посмертно)", - сказано в указе.

Напомним, отражая ночную атаку россиян в ночь на 29 июня погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко. Он отвел поврежденный F-16 от населённого пункта.

Читайте также: Летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко погиб, отражая ночную атаку. Отвел поврежденный F-16 от населенного пункта, - Воздушные силы. ФОТО

Автор: 

Герой Украины (468) Зеленский Владимир (21085) пилот (84)


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Топ комментарии
+9
Ішак піариться на всьому аби тінь провини не впала на "вєлічайшєго".
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29.06.2025 19:30 Ответить
+7
зеленський і компанія, що не ********, проїбуть. збивати ракети літаками в насиченному ППО просторі, це геніально.
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29.06.2025 19:26 Ответить
+3
хочу чтобы всему кагалу присвоили героев посмертно
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29.06.2025 19:51 Ответить
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зеленський і компанія, що не ********, проїбуть. збивати ракети літаками в насиченному ППО просторі, це геніально.
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29.06.2025 19:26 Ответить
до чого тут ппо та ракети? ф-16 від шахеда впасти може, швідкість набагато вища, навіть якщо ф-16 летить на мінімалці. Шматки або шрапнель від збитого шахеда метрів 50 полетять, потрапило у двигун все, фініта. Висота можливо була над-то мала, і зреагувати було мало часу. Це точно не френдлі фаер
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29.06.2025 20:15 Ответить
Ішак піариться на всьому аби тінь провини не впала на "вєлічайшєго".
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29.06.2025 19:30 Ответить
Може почекати висновків слідства? Може не слід розмінювати пілота та винищувач на шахед?
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29.06.2025 19:42 Ответить
хочу чтобы всему кагалу присвоили героев посмертно
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29.06.2025 19:51 Ответить
Співчуття родині та близьким загиблого пілота!
Звання Героя України присвоєно заслужено!
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29.06.2025 19:53 Ответить
Я б з великою насолодою грохнув хрипату мразь яка використовує українських пілотів в якості ппо від ішакедів на четвертий рік війна.
А потім присвоїв йому звання головного піськограя. Або навіть клоуналіссімусу всія України. Мені не шкода.
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29.06.2025 19:56 Ответить
Зеленського і сирського, з групою осіб з Міноборони і ГШ ЗСУ, треба запитати, чому вони ЗАТЯГУЮТЬ, заміну на передовій, РЛС ППО «Рада» (яка світиться і московіти, гатять по ній, на РЛС ППО «Полтавчанка», яка не світиться???
РЛС «РАДА», чекають рухомі загони з боротьби проти шахедів!… Але дивний «ПАРАЛІЧ щодо рішень у ТУРБОРЕЖИМІ у МОУ та КМУ, управлінських структур, бо відкатів НЕМАЄ????
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29.06.2025 19:59 Ответить
як загиблий пілот - зірку героя. совковий стереотип.
день в день, не з'ясувавши повністю обставин. дійсно схоже на відвертання уваги від втрат ф16.
і якесь викривлене заохочення таких випадків
нам потрібні не більше мертвих героїв, а живі пілоти і ефективно застосовані літаки
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29.06.2025 20:00 Ответить
Экономия и жлобство ракет Трампом обходится нам жизнью летчиков.
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29.06.2025 20:13 Ответить
Економія твоїх батьків на протизаплідних, як і батьків зєлі,дорого обходиться Україні 😀
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29.06.2025 20:17 Ответить
Залужного звільнив з посади та вручив нагороду Герой України.
Пілотів нагороджує тільки після їх загибелі.
Проблеми на фронті - нагороди сипляться відрами.
Все аби прикрити свою с#аку та розділити думки в людей, стосовно найвеличнішого криворізького 🤡 піараса.
Цінуй людей при житті !!!
Не знецінюй державних нагород бракований ти засіб контрацепції!
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29.06.2025 20:14 Ответить
Страшна ціна за відсутність ракет до патріотів… й за відбиття масованих атак тим чим є… дуже сумно й шкода, співчуття рідним та близьким…
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29.06.2025 20:16 Ответить
 
 