Зеленський присвоїв звання Героя України пілоту F-16 Максиму Устименку, який загинув під час відбиття атаки РФ
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України пілоту Максиму Устименку, який загинув під час відбиття російської атаки 29 червня.
Про це йдеться в указі глави держави № 444/2025, інформує Цензор.НЕТ.
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Устименку Максиму Юрійовичу – полковнику (посмертно)", - сказано в указі.
Нагадаємо, відбиваючи нічну атаку росіян в ніч на 29 червня загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. Він відвів ушкоджений F-16 від населеного пункту.
Топ коментарі
+12 Олексій Гедз #501597
показати весь коментар29.06.2025 19:30 Відповісти Посилання
+10 Igor Shevtsov
показати весь коментар29.06.2025 19:26 Відповісти Посилання
+7 Андрій Лавриненко
показати весь коментар29.06.2025 19:42 Відповісти Посилання
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Звання Героя України присвоєно заслужено!
А потім присвоїв йому звання головного піськограя. Або навіть клоуналіссімусу всія України. Мені не шкода.
РЛС «РАДА», чекають рухомі загони з боротьби проти шахедів!… Але дивний «ПАРАЛІЧ щодо рішень у ТУРБОРЕЖИМІ у МОУ та КМУ, управлінських структур, бо відкатів НЕМАЄ????
день в день, не з'ясувавши повністю обставин. дійсно схоже на відвертання уваги від втрат ф16.
і якесь викривлене заохочення таких випадків
нам потрібні не більше мертвих героїв, а живі пілоти і ефективно застосовані літаки
ми всі очікували що ф16 розширять номенкалатуру та ефективність застосованих озброєнь
а насправді подивиться хто кидає бомби - міги та су
ф16 чомусь в режимі ппо
Пілотів нагороджує тільки після їх загибелі.
Проблеми на фронті - нагороди сипляться відрами.
Все аби прикрити свою с#аку та розділити думки в людей, стосовно найвеличнішого криворізького 🤡 піараса.
Цінуй людей при житті !!!
Не знецінюй державних нагород бракований ти засіб контрацепції!
Вам про це напишуть в усіх соцмережах, щоб часом "неправильні" думки не закралися в ваші голови.
А тому що тоді перестане працювати охоронна сигналізація їхніх особняків і квартир, які вони собі "наінвестували", але там не живуть. Щоби їх бува не обікрали під час "форс-мажору".
От і виходить, що майно чиновних зебілів у безпеці, але натомість рої ворожих "хераней", зрячо, в он-лайні LTE-режиму мобмереж керовані операторами ворога, перетворюються на зенітні дрони, полюючись на наші літаки за тактикою "приманки і мисливця".