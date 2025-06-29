Зеленський присвоїв звання Героя України пілоту F-16 Максиму Устименку, який загинув під час відбиття атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України пілоту Максиму Устименку, який загинув під час відбиття російської атаки 29 червня.

Про це йдеться в указі глави держави № 444/2025, інформує Цензор.НЕТ.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Устименку Максиму Юрійовичу – полковнику (посмертно)", - сказано в указі.

Нагадаємо, відбиваючи нічну атаку росіян в ніч на 29 червня загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. Він відвів ушкоджений F-16 від населеного пункту.

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