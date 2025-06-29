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Новини Загибель пілота Максима Устименка
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Зеленський присвоїв звання Героя України пілоту F-16 Максиму Устименку, який загинув під час відбиття атаки РФ

загиблий пілот Максим Устименко

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України пілоту Максиму Устименку, який загинув під час відбиття російської атаки 29 червня.

Про це йдеться в указі глави держави № 444/2025, інформує Цензор.НЕТ. 

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Устименку Максиму Юрійовичу – полковнику (посмертно)", - сказано в указі.

Нагадаємо, відбиваючи нічну атаку росіян в ніч на 29 червня загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. Він відвів ушкоджений F-16 від населеного пункту.

Читайте також: Льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко загинув, відбиваючи нічну атаку. Він відвів ушкоджений F-16 від населеного пункту, - Повітряні сили. ФОТО

Автор: 

Герой України (326) Зеленський Володимир (24584) F16 F-16 (693) пілот (84)


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Топ коментарі
+12
Ішак піариться на всьому аби тінь провини не впала на "вєлічайшєго".
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29.06.2025 19:30 Відповісти
+10
зеленський і компанія, що не ********, проїбуть. збивати ракети літаками в насиченному ППО просторі, це геніально.
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29.06.2025 19:26 Відповісти
+7
Може почекати висновків слідства? Може не слід розмінювати пілота та винищувач на шахед?
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29.06.2025 19:42 Відповісти
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зеленський і компанія, що не ********, проїбуть. збивати ракети літаками в насиченному ППО просторі, це геніально.
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29.06.2025 19:26 Відповісти
до чого тут ппо та ракети? ф-16 від шахеда впасти може, швідкість набагато вища, навіть якщо ф-16 летить на мінімалці. Шматки або шрапнель від збитого шахеда метрів 50 полетять, потрапило у двигун все, фініта. Висота можливо була над-то мала, і зреагувати було мало часу. Це точно не френдлі фаер
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29.06.2025 20:15 Відповісти
про що й мова. розмін шахедів на літаки разом з пілотами. це ж ни перший раз. чого варто лицемірство про призначення комісії, де висновки від попередньої комісії? і де відповідні напрацювання по висновкам?
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29.06.2025 20:58 Відповісти
Ішак піариться на всьому аби тінь провини не впала на "вєлічайшєго".
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29.06.2025 19:30 Відповісти
Може почекати висновків слідства? Може не слід розмінювати пілота та винищувач на шахед?
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29.06.2025 19:42 Відповісти
хочу чтобы всему кагалу присвоили героев посмертно
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29.06.2025 19:51 Відповісти
Підтримую!
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29.06.2025 21:39 Відповісти
Співчуття родині та близьким загиблого пілота!
Звання Героя України присвоєно заслужено!
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29.06.2025 19:53 Відповісти
Вічна пам'ять герою, нагорода цілком заслужена. Тільки несправедливо що дуже багато піхотинців які знаходились на нулю у самому пеклі не отримують від держави жодних відзнак чи нагород, наче вони другосортні військові.
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29.06.2025 20:36 Відповісти
Я б з великою насолодою грохнув хрипату мразь яка використовує українських пілотів в якості ппо від ішакедів на четвертий рік війна.
А потім присвоїв йому звання головного піськограя. Або навіть клоуналіссімусу всія України. Мені не шкода.
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29.06.2025 19:56 Відповісти
Кацапе, шо ти надриваєшся? Біжи виконуй свої погрози! Ти вже десь в засаді? Та ні! Вже диван весь пропердів
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29.06.2025 20:55 Відповісти
Зеленського і сирського, з групою осіб з Міноборони і ГШ ЗСУ, треба запитати, чому вони ЗАТЯГУЮТЬ, заміну на передовій, РЛС ППО «Рада» (яка світиться і московіти, гатять по ній, на РЛС ППО «Полтавчанка», яка не світиться???
РЛС «РАДА», чекають рухомі загони з боротьби проти шахедів!… Але дивний «ПАРАЛІЧ щодо рішень у ТУРБОРЕЖИМІ у МОУ та КМУ, управлінських структур, бо відкатів НЕМАЄ????
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29.06.2025 19:59 Відповісти
як загиблий пілот - зірку героя. совковий стереотип.
день в день, не з'ясувавши повністю обставин. дійсно схоже на відвертання уваги від втрат ф16.
і якесь викривлене заохочення таких випадків
нам потрібні не більше мертвих героїв, а живі пілоти і ефективно застосовані літаки
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29.06.2025 20:00 Відповісти
чувак в 33 года подполковник авиации. как-то странно...
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29.06.2025 20:37 Відповісти
У пилотов военной авиации очень короткая карьера. В 50 лет уже летать не положено, реакция не та, зрение, вообще состояние организма.
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29.06.2025 20:44 Відповісти
Перед тобою забули відзвітувати про обставини загибелі Героя... Напиши скаргу в Спортлото...
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29.06.2025 20:57 Відповісти
я б залюбки завалив свого рота, аби наші літаки не падали в режимі ппо замість кидати бомби на ворога
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29.06.2025 21:01 Відповісти
Тобто шахед чи ракета, що летить в критично важливу інфраструктуру чи накопичення нашої техніки чи БК в тилу, не на стільки важливі ніж бомби на передову? Навіщо той вереск піднімати???
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29.06.2025 21:07 Відповісти
без всяких тобто
ми всі очікували що ф16 розширять номенкалатуру та ефективність застосованих озброєнь
а насправді подивиться хто кидає бомби - міги та су
ф16 чомусь в режимі ппо
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29.06.2025 21:12 Відповісти
Экономия и жлобство ракет Трампом обходится нам жизнью летчиков.
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29.06.2025 20:13 Відповісти
Економія твоїх батьків на протизаплідних, як і батьків зєлі,дорого обходиться Україні 😀
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29.06.2025 20:17 Відповісти
При всій неповазі до Трампа, він не президент України і його країну не утюжать четвертий рік шахедами проти яких він не в змозі навіть профінансувати програму захисту як наш хуцпатий гімноїд.
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29.06.2025 20:31 Відповісти
Залужного звільнив з посади та вручив нагороду Герой України.
Пілотів нагороджує тільки після їх загибелі.
Проблеми на фронті - нагороди сипляться відрами.
Все аби прикрити свою с#аку та розділити думки в людей, стосовно найвеличнішого криворізького 🤡 піараса.
Цінуй людей при житті !!!
Не знецінюй державних нагород бракований ти засіб контрацепції!
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29.06.2025 20:14 Відповісти
Страшна ціна за відсутність ракет до патріотів… й за відбиття масованих атак тим чим є… дуже сумно й шкода, співчуття рідним та близьким…
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29.06.2025 20:16 Відповісти
Ракетой за миллион баксов предлагаете лупить по мопеду который стоит 30 тысяч? У нас эти ракеты в лесу растут?
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29.06.2025 20:45 Відповісти
Пам'ятайте 🐏🐑 (електорат гаранта), в усьому винен Трамп або Порошенко!!!

Вам про це напишуть в усіх соцмережах, щоб часом "неправильні" думки не закралися в ваші голови.
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29.06.2025 20:29 Відповісти
ДБР має порушити справу проти політичного керівництва країни, яке на сьомому році свого одноосібного правління так і не створили своє ППО, щоб збивати дрони і не випускати на них дорогі літаки, які в Європі на вагу золота і наші пілоти, яких не так і багато. Чи народжений тирити на асфальті не розуміє, що таке ППО?
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29.06.2025 20:33 Відповісти
Може, спочатку, треба розібратись у причині трагедії? Бо, таке враження, що ми просто скачемо по граблях і ніхто, з цим, нічого не збирається робити.
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29.06.2025 21:00 Відповісти
Хоча б Цензор міг написати - Президент України присвоїв? Щоб на віки вічні було зрозуміло, що Герой загинув за Україну!
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29.06.2025 21:09 Відповісти
Пілот віддав життя за Україну, а такі пілоти, які опанували західні літаки, зараз штучний товар, тому Героя заслужив, а за причини і наслідки повинні відповідати причетні командири і командувачі.
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29.06.2025 21:18 Відповісти
Зебіли у владі ніяк не наважаться відключати під час нічних масованих повітряних атак рашистів мобільний інтернет. Чому?
А тому що тоді перестане працювати охоронна сигналізація їхніх особняків і квартир, які вони собі "наінвестували", але там не живуть. Щоби їх бува не обікрали під час "форс-мажору".
От і виходить, що майно чиновних зебілів у безпеці, але натомість рої ворожих "хераней", зрячо, в он-лайні LTE-режиму мобмереж керовані операторами ворога, перетворюються на зенітні дрони, полюючись на наші літаки за тактикою "приманки і мисливця".
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29.06.2025 21:42 Відповісти
 
 