Командиру бригади НГУ "Буревій" Задорожному присвоєно звання Героя України
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Антону Задорожному, командиру 1-ої Президентської бригади оперативного призначення "Буревій" в складі 1-го корпусу НГУ "Азов".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної гвардії.
Зазначається, що полковник Задорожний командує своїм підрозділом з 2023 року. Він проявив себе як вмілий і досвідчений командир під час наступальних і оборонних операцій за участі бригади. У червні 2024 року був нагороджений Відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг".
Також глава держави відзначив нагородами 45 азовців, які повернулися з полону.
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Я знаю хероїв, яким подання надавав мер міста, а потім цей херой залишився служити окупантам....