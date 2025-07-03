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Командиру бригади НГУ "Буревій" Задорожному присвоєно звання Героя України

командир бригади НГУ Буревій

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Антону Задорожному, командиру 1-ої Президентської бригади оперативного призначення "Буревій" в складі 1-го корпусу НГУ "Азов".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної гвардії.

Зазначається, що полковник Задорожний командує своїм підрозділом з 2023 року. Він проявив себе як вмілий і досвідчений командир під час наступальних і оборонних операцій за участі бригади. У червні 2024 року був нагороджений Відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг".

Також глава держави відзначив нагородами 45 азовців, які повернулися з полону.

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України пілоту F-16 Максиму Устименку, який загинув під час відбиття атаки РФ

Автор: 

Герой України (328) Національна гвардія (1593) Азов (795)


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Героям слава!
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03.07.2025 19:33 Відповісти
Цікаво Подання на Героя... подивитися!!!
Я знаю хероїв, яким подання надавав мер міста, а потім цей херой залишився служити окупантам....
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03.07.2025 19:39 Відповісти
"Буревій".. Біля мене.... Гарні хлопці..
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03.07.2025 20:35 Відповісти
 
 