Зеленський відзначив поліцейських державними нагородами. ФОТОрепортаж
З нагоди Дня Національної поліції України Президент Володимир Зеленський відзначив поліцейських державними нагородами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Українські поліцейські разом з іншими складовими Сил оборони захищають країну в боях із російськими окупантами. Президент подякував за ефективну службу бригаді "Лють", підрозділам КОРД та "Хижак" і всім з’єднанням, які залучаються до виконання завдань на фронті. Окремо глава держави відзначив поліцейських підрозділу "Білий янгол", які допомогли евакуюватися з районів бойових дій понад 20 тис. українців та врятували понад 5 тис. дітей із-під обстрілів.
Президент передав матері загиблого Героя України, лейтенанта поліції Даніїла Сафонова орден "Золота Зірка".
Ще трьом Героям України Зеленський вручив ордени особисто. Найвищу державну нагороду отримали:
- Інспектор взводу Михайло Кравчук
- Сержант поліції Дмитро Крічко
- Майор поліції Олег Сакерін
Ще 18 поліцейських глава держави відзначив орденами "За мужність" ІІІ ступеня і двох – орденами Данила Галицького.
Крім того, Володимир Зеленський вручив стрічку відзнаки "За мужність та відвагу" об’єднаній штурмовій бригаді Національної поліції "Лють", утвореній у січні 2023 року. Бригада взяла участь у великій кількості бойових операцій та звільненні населених пунктів. Зокрема, була залучена на Бахмутському, Вовчанському, Покровському, Торецькому напрямках.
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а не зелене крадівьйо.
Ну зітріть цей "совок" зі свого мозку, якщо він у вас є! Нагороджувати з нагоди свята, а не за вчинені дії, це все одно, що ходити в туалет у визначений час, а не тоді, коли хочеться, ІМХО (порівняння не зовсім коректне, але "шлункам на ногах" повинно бути зрозумілим).
"Нагородити непричетних і наказати невинних" (с) ще одне з того ж "совка"
Коли вже повернуть "вимпели" і "перехідний
червонийжовто-блакитний прапор"?
*****, зірвіть стоп-кран на Землі, я хочу втікти навіть на Нубіру...