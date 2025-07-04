Зеленський відзначив поліцейських державними нагородами. ФОТОрепортаж

З нагоди Дня Національної поліції України Президент Володимир Зеленський відзначив поліцейських державними нагородами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Українські поліцейські разом з іншими складовими Сил оборони захищають країну в боях із російськими окупантами. Президент подякував за ефективну службу бригаді "Лють", підрозділам КОРД та "Хижак" і всім з’єднанням, які залучаються до виконання завдань на фронті. Окремо глава держави відзначив поліцейських підрозділу "Білий янгол", які допомогли евакуюватися з районів бойових дій понад 20 тис. українців та врятували понад 5 тис. дітей із-під обстрілів.

Президент передав матері загиблого Героя України, лейтенанта поліції Даніїла Сафонова орден "Золота Зірка".

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Ще трьом Героям України Зеленський вручив ордени особисто. Найвищу державну нагороду отримали:

Інспектор взводу Михайло Кравчук

Сержант поліції Дмитро Крічко

Майор поліції Олег Сакерін





Ще 18 поліцейських глава держави відзначив орденами "За мужність" ІІІ ступеня і двох – орденами Данила Галицького.







Крім того, Володимир Зеленський вручив стрічку відзнаки "За мужність та відвагу" об’єднаній штурмовій бригаді Національної поліції "Лють", утвореній у січні 2023 року. Бригада взяла участь у великій кількості бойових операцій та звільненні населених пунктів. Зокрема, була залучена на Бахмутському, Вовчанському, Покровському, Торецькому напрямках.

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