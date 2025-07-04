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Новини Фото Нагородження відзнаками військових
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Зеленський відзначив поліцейських державними нагородами. ФОТОрепортаж

З нагоди Дня Національної поліції України Президент Володимир Зеленський відзначив поліцейських державними нагородами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський вручив нагороди поліцейським

Українські поліцейські разом з іншими складовими Сил оборони захищають країну в боях із російськими окупантами. Президент подякував за ефективну службу бригаді "Лють", підрозділам КОРД та "Хижак" і всім з’єднанням, які залучаються до виконання завдань на фронті. Окремо глава держави відзначив поліцейських підрозділу "Білий янгол", які допомогли евакуюватися з районів бойових дій понад 20 тис. українців та врятували понад 5 тис. дітей із-під обстрілів.

Зеленський вручив нагороди поліцейським

Президент передав матері загиблого Героя України, лейтенанта поліції Даніїла Сафонова орден "Золота Зірка".

Зеленський вручив нагороди поліцейським

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командиру бригади НГУ "Буревій" Задорожному присвоєно звання Героя України

Ще трьом Героям України Зеленський вручив ордени особисто. Найвищу державну нагороду отримали:

  • Інспектор взводу Михайло Кравчук
  • Сержант поліції Дмитро Крічко
  • Майор поліції Олег Сакерін

нагородження поліцеських
нагородження поліцеських

Ще 18 поліцейських глава держави відзначив орденами "За мужність" ІІІ ступеня і двох – орденами Данила Галицького.

нагороди до дня поліції
нагороди до дня поліції
нагороди до дня поліції

Крім того, Володимир Зеленський вручив стрічку відзнаки "За мужність та відвагу" об’єднаній штурмовій бригаді Національної поліції "Лють", утвореній у січні 2023 року. Бригада взяла участь у великій кількості бойових операцій та звільненні населених пунктів. Зокрема, була залучена на Бахмутському, Вовчанському, Покровському, Торецькому напрямках.

Дивіться: Зеленський відзначив державними нагородами бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ. ВIДЕО

Автор: 

Герой України (329) Зеленський Володимир (24628) нагорода (1289) Нацполіція (15330)


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Топ коментарі
+4
от де моб ресурс пропадає... , готова штурмова бригада
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04.07.2025 20:50 Відповісти
+3
поліцейські на те і поліцейські, що би захищяти КРАЇНУ,
а не зелене крадівьйо.
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04.07.2025 20:56 Відповісти
+3
БЛ@!
Ну зітріть цей "совок" зі свого мозку, якщо він у вас є! Нагороджувати з нагоди свята, а не за вчинені дії, це все одно, що ходити в туалет у визначений час, а не тоді, коли хочеться, ІМХО (порівняння не зовсім коректне, але "шлункам на ногах" повинно бути зрозумілим).
"Нагородити непричетних і наказати невинних" (с) ще одне з того ж "совка"

Коли вже повернуть "вимпели" і "перехідний червоний жовто-блакитний прапор"?

*****, зірвіть стоп-кран на Землі, я хочу втікти навіть на Нубіру...
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04.07.2025 21:03 Відповісти
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от де моб ресурс пропадає... , готова штурмова бригада
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04.07.2025 20:50 Відповісти
поліцейські на те і поліцейські, що би захищяти КРАЇНУ,
а не зелене крадівьйо.
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04.07.2025 20:56 Відповісти
🤣🤣Ех ..відірваний ти від нашої реальності
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04.07.2025 21:22 Відповісти
нарешті признаніє!
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04.07.2025 21:33 Відповісти
БЛ@!
Ну зітріть цей "совок" зі свого мозку, якщо він у вас є! Нагороджувати з нагоди свята, а не за вчинені дії, це все одно, що ходити в туалет у визначений час, а не тоді, коли хочеться, ІМХО (порівняння не зовсім коректне, але "шлункам на ногах" повинно бути зрозумілим).
"Нагородити непричетних і наказати невинних" (с) ще одне з того ж "совка"

Коли вже повернуть "вимпели" і "перехідний червоний жовто-блакитний прапор"?

*****, зірвіть стоп-кран на Землі, я хочу втікти навіть на Нубіру...
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04.07.2025 21:03 Відповісти
ТАТАРІВ НА ФОТО З ЧМКЛІМЕНКОМ ТА ЧМУМЄРОВИМ,ОЦЕ СПРАЖНІ ГЕРОЇ ДЛЯ ВОВИ
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04.07.2025 21:19 Відповісти
Це його апора в надєжда
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04.07.2025 21:32 Відповісти
Як там з забороною на такі шикування.
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04.07.2025 21:21 Відповісти
По своїх ніхто ж не стрііляє
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04.07.2025 21:24 Відповісти
Це якраз ті поліцейскі які воюють, воювали... подивіться є поранені, з ампутаціями. То закрийте свої пердаки і шануйте захисників срані диванні воїни.
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04.07.2025 21:34 Відповісти
Поліція настільки скомпрометована що люди зневажають і презирають їх поголовно. Скільки б ЗЕбіл не обвішував мусорню медальками, поваги в простих людей до них НУЛЬ!
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04.07.2025 21:44 Відповісти
 
 