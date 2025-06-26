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Зеленський відзначив державними нагородами бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ. ВIДЕО

Зеленський вручив нагороди бійцям ЦСО А СБУ

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди воїнами Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський наголосив, що з початку повномасштабного російського вторгнення воїни Центру спеціальних операцій "А" СБУ знищили російську військову техніку на суму понад 5,5 млрд дол.: ворожі танки, бойові машини, системи РЕБ та інше обладнання.

Президент відзначив захисників орденами "Золота Зірка" Героя України, "Хрестом бойових заслуг", орденами "За заслуги" ІІІ ступеня, Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня, Данила Галицького та медалями "За військову службу Україні".

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Автор: 

Зеленський Володимир (24552) нагорода (1282) СБУ (13048)


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Молодці хлопці ! Слава Героям!
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26.06.2025 21:53 Відповісти
Ворога №2 впритул не побачили?
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26.06.2025 21:58 Відповісти
Тут Вова у всій красі.
Коли потрібно приймати непопулярні рішення, то на сцену випускають Шмигаля.
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26.06.2025 22:19 Відповісти
 
 