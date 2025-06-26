Зеленський відзначив державними нагородами бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди воїнами Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський наголосив, що з початку повномасштабного російського вторгнення воїни Центру спеціальних операцій "А" СБУ знищили російську військову техніку на суму понад 5,5 млрд дол.: ворожі танки, бойові машини, системи РЕБ та інше обладнання.

Президент відзначив захисників орденами "Золота Зірка" Героя України, "Хрестом бойових заслуг", орденами "За заслуги" ІІІ ступеня, Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня, Данила Галицького та медалями "За військову службу Україні".

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