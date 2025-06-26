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Зеленский наградил государственными наградами бойцов Центра специальных операций "А" СБУ. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды воинами Центра специальных операций "А" СБУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения воины Центра специальных операций "А" СБУ уничтожили российскую военную технику на сумму более 5,5 млрд долл.: вражеские танки, боевые машины, системы РЭБ и другое оборудование.

Президент отметил защитников орденами "Золота Зірка" Героя Украины, "Хрест бойових заслуг", орденами "За заслуги" III степени, Богдана Хмельницкого III степени, "За мужність" III степени, Данила Галицкого и медалями "За військову службу Україні".

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Автор: 

Зеленский Владимир (21057) награда (1820) СБУ (20116)


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Молодці хлопці ! Слава Героям!
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26.06.2025 21:53 Ответить
Ворога №2 впритул не побачили?
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26.06.2025 21:58 Ответить
Тут Вова у всій красі.
Коли потрібно приймати непопулярні рішення, то на сцену випускають Шмигаля.
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26.06.2025 22:19 Ответить
 
 