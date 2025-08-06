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Новини Фото Операція ЗСУ на Курщині Бої на Курщині та Сумщині
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Зеленський відвідав 225-й окремий штурмовий полк на Сумщині: підрозділ може стати окремою бригадою. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відвідав пункт управління 225-го окремого штурмового полку у Сумській області. Підрозділ можуть масштабувати до рівня бригади.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Голова держави нагадав що цей підрозділ був першим, який торік зайшов на територію Курської області.

"Поговорив із командирами. Були доповіді про звільнення Андріївки та Кіндратівки на Сумщині, російські спроби контратак, наші наступні кроки для звільнення української землі. Предметно поспілкувалися про потреби, рівень забезпечення в цілому, підготовку новобранців та інструкторів. Командир полку звернувся з проханням масштабувати підрозділ до рівня бригади. Обговорю це питання з Головкомом", - зазначив Зеленський.

Президент подякував воїнам за службу та результати, які завдяки їм принесла Курська операція, і відзначив українських захисників державними нагородами. 

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Зеленський відвідав позиції ЗСУ на Сумщині 6 серпня
Зеленський відвідав позиції ЗСУ на Сумщині 6 серпня
Зеленський відвідав позиції ЗСУ на Сумщині 6 серпня
Зеленський відвідав позиції ЗСУ на Сумщині 6 серпня
Зеленський відвідав позиції ЗСУ на Сумщині 6 серпня
Зеленський відвідав позиції ЗСУ на Сумщині 6 серпня
Зеленський відвідав позиції ЗСУ на Сумщині 6 серпня
Зеленський відвідав позиції ЗСУ на Сумщині 6 серпня
Зеленський відвідав позиції ЗСУ на Сумщині 6 серпня

Автор: 

Зеленський Володимир (24985) Сумська область (4108) 225-й окремий штурмовий полк (4)


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Топ коментарі
+11
Потужні фотосесії. Переможні відосики.

Ой... вже не переможні.
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06.08.2025 18:11 Відповісти
+4
Zелену жабу під арешт
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06.08.2025 18:17 Відповісти
+4
От вчепилося зубами за рейтинг.
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06.08.2025 18:18 Відповісти
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Потужні фотосесії. Переможні відосики.

Ой... вже не переможні.
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06.08.2025 18:11 Відповісти
Ну, десь під Фастовом можно і позу героічну приняти. Без шолома та брончжки.
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06.08.2025 18:25 Відповісти
Данунах так далеко пертися.
У районі Феофанії прекрасні хащі є і навіть залишки радянської лінії оборони є.
Причому у кращому стані, ніж ЗЕлені будують.

Там можна не те, що фотосесію провести - серіал про те, як ЗЄ героїчно воював всі три роки, зняти можна.
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06.08.2025 18:32 Відповісти
Піди ****** в 225-й, повоюй, тебе теж пофоткають.
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06.08.2025 19:01 Відповісти
Zелену жабу під арешт
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06.08.2025 18:17 Відповісти
От вчепилося зубами за рейтинг.
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06.08.2025 18:18 Відповісти
А рейтинг, увесь обвис, як у кореша прутня!!
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06.08.2025 18:20 Відповісти
Мабуть, усі оті «потужні» менегери з опу, висловили «НЕЗЛАМНЕ» бажання, залишитися в лавах, 225-го штурмового полку на Сумщині!
В Київ, з них, не поїхав ЖОДЕН?? Хіба що, один охлявший єрмак, що без сна та відпочинку, як і Тетяна Чорновіл, щоденно парить голову та Мівіну зеленському! Татаров з гетьманцевим, у цей важкий час, відстрілювалися, поки ці двоє- зелЄрмака, проривалися на Банкову, для фотосесії??
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06.08.2025 18:19 Відповісти
пишеш з 255 ки? сам з підрозділу?
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06.08.2025 18:24 Відповісти
Правда очі коле?? Чи по команді старШого, накинув лайна???
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06.08.2025 18:31 Відповісти
Їздить агітує...А дрони привіз?Он П.П. постійно передає, а ти?
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06.08.2025 18:24 Відповісти
На те він і ЗЄ, а не ПП.

Свого *** ЗЄ військовим привіз і баржомі на стіл для фотосесії.
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06.08.2025 18:34 Відповісти
А де вава візьме ті дрони? Немає у нього на це грошов, підтримає зверненням, відосіком, пообіцяє щось, сфоткається і забуде
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06.08.2025 19:28 Відповісти
Ішак намагається свій плінтусовий рейтинг підняти черговими фотосесіями. Там, де зявляється це обкурене чмо, там завжди біда. Сумщині вчергове не пощастило.
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06.08.2025 18:40 Відповісти
Віслюк поїхав попіаритись!!!
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06.08.2025 19:38 Відповісти
 
 