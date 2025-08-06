Зеленський відвідав 225-й окремий штурмовий полк на Сумщині: підрозділ може стати окремою бригадою. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський відвідав пункт управління 225-го окремого штурмового полку у Сумській області. Підрозділ можуть масштабувати до рівня бригади.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Голова держави нагадав що цей підрозділ був першим, який торік зайшов на територію Курської області.
"Поговорив із командирами. Були доповіді про звільнення Андріївки та Кіндратівки на Сумщині, російські спроби контратак, наші наступні кроки для звільнення української землі. Предметно поспілкувалися про потреби, рівень забезпечення в цілому, підготовку новобранців та інструкторів. Командир полку звернувся з проханням масштабувати підрозділ до рівня бригади. Обговорю це питання з Головкомом", - зазначив Зеленський.
Президент подякував воїнам за службу та результати, які завдяки їм принесла Курська операція, і відзначив українських захисників державними нагородами.
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Ой... вже не переможні.
У районі Феофанії прекрасні хащі є і навіть залишки радянської лінії оборони є.
Причому у кращому стані, ніж ЗЕлені будують.
Там можна не те, що фотосесію провести - серіал про те, як ЗЄ героїчно воював всі три роки, зняти можна.
В Київ, з них, не поїхав ЖОДЕН?? Хіба що, один охлявший єрмак, що без сна та відпочинку, як і Тетяна Чорновіл, щоденно парить голову та Мівіну зеленському! Татаров з гетьманцевим, у цей важкий час, відстрілювалися, поки ці двоє- зелЄрмака, проривалися на Банкову, для фотосесії??
Свого *** ЗЄ військовим привіз і баржомі на стіл для фотосесії.