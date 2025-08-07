Сырский признал ошибку на Курщине, которая позволила россиянам проникнуть по трубе в тыл ВСУ: "Не досмотрели"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о просчете во время операции на Курщине, когда враг воспользовался трубой газопровода для проникновения в Суджу, где ВСУ удерживали позиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью для ТСН.

Сырский отметил, что знал о том, что российские оккупанты могут использовать этот трубопровод.

Однако, по его словам, украинским военным ставили задачу взять под контроль те места, на которых россияне могли выйти из трубы. Однако врагу все же удалось прорваться в Суджу.

"То есть задачи такие ставились и, ну, просто, вероятно, где-то, не досмотрели, а, возможно, и не учли дерзости этих действий", - пояснил Сырский.

По словам главкома, россияне заходили с нескольких сторон на Суджанском направлении - и это также ослабило внимание за трубой, чем и воспользовались оккупанты.

"Потому что это происходило в комплексе. Они наступали и по трубе, и детально к этому готовились, и держали это в тайне. Ну и во-вторых, у них продолжалось наступление на Суджанском направлении с нескольких сторон. То есть, наверное, в ходе ведения боевых действий [военные Сил обороны] ослабили внимание за этой трубой", - добавляет он.

Все это привело к осложнению отхода Сил обороны, поскольку россияне пробрались фактически в тыл украинских позиций.

Ранее сообщалось, что в начале марта российские штурмовики через трубу газопровода просочились в Суджу.