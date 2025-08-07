РУС
Сырский признал ошибку на Курщине, которая позволила россиянам проникнуть по трубе в тыл ВСУ: "Не досмотрели"

Сырский рассказал, почему россияне прорвались в Суджу по газопроводу

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о просчете во время операции на Курщине, когда враг воспользовался трубой газопровода для проникновения в Суджу, где ВСУ удерживали позиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью для ТСН.

Сырский отметил, что знал о том, что российские оккупанты могут использовать этот трубопровод.

Однако, по его словам, украинским военным ставили задачу взять под контроль те места, на которых россияне могли выйти из трубы. Однако врагу все же удалось прорваться в Суджу.

"То есть задачи такие ставились и, ну, просто, вероятно, где-то, не досмотрели, а, возможно, и не учли дерзости этих действий", - пояснил Сырский.

По словам главкома, россияне заходили с нескольких сторон на Суджанском направлении - и это также ослабило внимание за трубой, чем и воспользовались оккупанты.

"Потому что это происходило в комплексе. Они наступали и по трубе, и детально к этому готовились, и держали это в тайне. Ну и во-вторых, у них продолжалось наступление на Суджанском направлении с нескольких сторон. То есть, наверное, в ходе ведения боевых действий [военные Сил обороны] ослабили внимание за этой трубой", - добавляет он.

Все это привело к осложнению отхода Сил обороны, поскольку россияне пробрались фактически в тыл украинских позиций.

Ранее сообщалось, что в начале марта российские штурмовики через трубу газопровода просочились в Суджу.

+19
Так ось у чому справа,ви просто не догледіли,одні початок війни просто проїбали,а ви на Курщіні просто недогледіли,******** ви кончені.
показать весь комментарий
07.08.2025 23:03 Ответить
+11
А хіба тільки в Суджі недогледіли трубу а солдат скільки раз збирали на "построєніє" на передку - ****** ми вчимося - "товариш" генерал
показать весь комментарий
07.08.2025 23:05 Ответить
+11
Ваше "недогледіли" перекладається як: "Я, Олександр Сирський, разом з моїми генералами, не засвоїли уроків Авдіївки і двома ногами стрибнули на ті ж самі граблі. А розплатилися за це кров'ю і життями українських вояків. Ну і ще набрехали з три короби на говномарафоні. Ось, який гарний хрестик за це отримав!"
показать весь комментарий
07.08.2025 23:13 Ответить
військовий не професія а діагноз
показать весь комментарий
07.08.2025 22:56 Ответить
"Ой, труба-труба-труба,
Всіх Зеленський заїба..."

Новий фольклор України.
показать весь комментарий
07.08.2025 22:58 Ответить
І за цим "не догледіли", життя тисяч людей... На які йому і "лідеру", який його призначив - начхати.
показать весь комментарий
07.08.2025 23:08 Ответить
Цє хуцла Зеіуда з куратором Ермаком , демченко, Татаровим, Верещук , Резніковим і вісім складом РНБО , не пройобували, а виконували всі задачі ФСБ, зейло , за пів року , попереджали , показували план наступу, прохали будувати фортифікації, а Зейло відводив війська з Півдня, все розміновував , боровся з Кличко і патріотами , щоб не організовували Тероборону ………
показать весь комментарий
08.08.2025 00:25 Ответить
Я бачу, що війна повинна закінчитися так, як нам вигідно. І ми повинні для цього зробити все. Тобто ми повинні перемагати, а не відступати!

А якщо, щось не так, то "недогледіли"...
показать весь комментарий
07.08.2025 23:05 Ответить
втак це ж вже було, в Авдіїнці, таваріщ генерал про-сирський !

без пана Генерала Залужного пропадемо !!!

.
показать весь комментарий
07.08.2025 23:08 Ответить
не догледів,
другий раз після Авдіївки...

дивитись наперед і передбачати критичні ситуації - то не для про-сирського

.
показать весь комментарий
07.08.2025 23:05 Ответить
Будь-який командувач з хоча б крихтою честі після такого одразу подав би у відставку. Але не Сирський...
показать весь комментарий
07.08.2025 23:06 Ответить
В інтерв'ю https://www.washingtonpost.com/world/2025/07/23/ukraine-syrsky-interview-war-trump/ The Washington Post генерал відкинув будь-які натяки на те, що планує піти у відставку. Він поділився, що перебуває у гарній фізичній формі - все ще може зробити 100 віджимань без перерви. Водночас його помічники кажуть, що "він рідко - якщо взагалі колись - спить".
показать весь комментарий
07.08.2025 23:10 Ответить
всі наші офіційні смі і новини - пропаганда і брехня ! ви згадайте, вони ж нам кричали, що зсу там засідку зробили кацапам, а тепер "прогледіли" ?! це пздц !
показать весь комментарий
07.08.2025 23:09 Ответить
Саме так. І що русня у трубі потруїлася випаровуваннями і частково подохла. І що наші решту перехопили при виході і всіх перебили. А потім ще сміялися, коли вони у себе пам'ятник у вигляді шматка труби у місті якомусь поставили і пісню про це написали.
показать весь комментарий
07.08.2025 23:40 Ответить
Ваше "недогледіли" перекладається як: "Я, Олександр Сирський, разом з моїми генералами, не засвоїли уроків Авдіївки і двома ногами стрибнули на ті ж самі граблі. А розплатилися за це кров'ю і життями українських вояків. Ну і ще набрехали з три короби на говномарафоні. Ось, який гарний хрестик за це отримав!"
показать весь комментарий
07.08.2025 23:13 Ответить
так в самом начале не догледіли, шашлыки мариновали
показать весь комментарий
07.08.2025 23:14 Ответить
вони тримали в таємниці.... от козли
показать весь комментарий
07.08.2025 23:17 Ответить
Зате про український контрнаступ на півдні тринділи з кожної праски: і резнікофф, і данілофф, і співали на шмарафоні, що скоро контрнаступ, і кваталівці цілу програму гумористичний контрнаступ зварганили, а безмозгла взагалі фотки машин для розмінування в переддень початку виставила, а тоді такий зелебоба каже, що план контрнаступу був у кремлі ще до початку і все нормально. Справжні Святослави Хоробрі завжди після Верховної Ставки зермака мають казати: "іду на ви - готуйтесь і чекайте", бо не козли і не лохи.
показать весь комментарий
08.08.2025 00:26 Ответить
Без захвата курської АЕС, контрнаступ не мав ніякого сенсу.
показать весь комментарий
07.08.2025 23:22 Ответить
Не недогляд,в поразка.
Труба лише окремий чинник,що привів до цього.
А чому стільки часу стояли на місці?
Чекав на недогляд,чи коли підійде пнч.армія?
А спецназ рашки тим часом діяв: спочатку накопичили різновид дронів,якими перекрили єдину дорогу постачання,потім підійшов "недогляд", і пнч.армія, і все решта.
показать весь комментарий
07.08.2025 23:23 Ответить
"Тобто задачі такі ставилися і, ну, просто, ймовірно, десь, не догледіли, і це пише командувач.котрий за таке "недогледіли". мав би зразу піти у відставку.Але раз продовжує .не виключено.ще багато "недогледіли" на користь рашиста
показать весь комментарий
07.08.2025 23:27 Ответить
Та не соромтесь, Сирський, кажіть як заведено в ze-шоблі - прої₴али!
показать весь комментарий
08.08.2025 00:09 Ответить
проє*алі...
показать весь комментарий
08.08.2025 00:57 Ответить
Саме так я і знав, що генерал невинен. Він дав наказ, показав місця, де охороняти та чекати орків, але солдатня проспала. Мабуть пиячили, грали в карти та всі накази пана генерала ігнорювали.
показать весь комментарий
08.08.2025 01:04 Ответить
Якби контрнаступ-2023 спрямували на Брянщину, то в лісах значно легше було б закріпитися, особливо на етнічній території України - Стародубщині
показать весь комментарий
08.08.2025 01:05 Ответить
 
 