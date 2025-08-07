Сырский признал ошибку на Курщине, которая позволила россиянам проникнуть по трубе в тыл ВСУ: "Не досмотрели"
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о просчете во время операции на Курщине, когда враг воспользовался трубой газопровода для проникновения в Суджу, где ВСУ удерживали позиции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью для ТСН.
Сырский отметил, что знал о том, что российские оккупанты могут использовать этот трубопровод.
Однако, по его словам, украинским военным ставили задачу взять под контроль те места, на которых россияне могли выйти из трубы. Однако врагу все же удалось прорваться в Суджу.
"То есть задачи такие ставились и, ну, просто, вероятно, где-то, не досмотрели, а, возможно, и не учли дерзости этих действий", - пояснил Сырский.
По словам главкома, россияне заходили с нескольких сторон на Суджанском направлении - и это также ослабило внимание за трубой, чем и воспользовались оккупанты.
"Потому что это происходило в комплексе. Они наступали и по трубе, и детально к этому готовились, и держали это в тайне. Ну и во-вторых, у них продолжалось наступление на Суджанском направлении с нескольких сторон. То есть, наверное, в ходе ведения боевых действий [военные Сил обороны] ослабили внимание за этой трубой", - добавляет он.
Все это привело к осложнению отхода Сил обороны, поскольку россияне пробрались фактически в тыл украинских позиций.
Ранее сообщалось, что в начале марта российские штурмовики через трубу газопровода просочились в Суджу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всіх Зеленський заїба..."
Новий фольклор України.
А якщо, щось не так, то "недогледіли"...
без пана Генерала Залужного пропадемо !!!
.
другий раз після Авдіївки...
дивитись наперед і передбачати критичні ситуації - то не для про-сирського
.
Труба лише окремий чинник,що привів до цього.
А чому стільки часу стояли на місці?
Чекав на недогляд,чи коли підійде пнч.армія?
А спецназ рашки тим часом діяв: спочатку накопичили різновид дронів,якими перекрили єдину дорогу постачання,потім підійшов "недогляд", і пнч.армія, і все решта.