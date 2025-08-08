Сырский провел совещание по развитию СБС: Возможности беспилотников будут наращивать. ФОТОрепортаж

Индустрия дронов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам развития возможностей Сил беспилотных систем.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Сирского, в прошлом месяце БпЛА было поражено 23,4 тыс. вражеских целей. Львиная доля поражений - за счет FPV-дронов и ночных бомберов, эффективность которых растет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирский о завершении войны: Украина должна побеждать, а не отступать

"Главный приоритет - уничтожение личного состава противника. В июле Силами БпС было ликвидировано 5134 оккупанта. Лидеры в этой боевой работе - "Птицы Мадяра", подразделение ГПСУ "Феникс", "Ахиллес". Формирование подразделений роботизированных наземных комплексов - очередной шаг в развитии возможностей наших БпС. В этом направлении будем развивать, как логистическую, так и боевую составляющую", - говорится в сообщении.







Сырский заявил, что важнейшей частью совещаний является обмен опытом между подразделениями.

"На этот раз о своих нестандартных решениях и достижениях доложили командиры подразделений БпС 59 ошбр БпС, 429 оп БпС "Ахиллес", подразделения БпАС "Феникс" Государственной пограничной службы. Горжусь и благодарю воинов за эффективность!" - добавил он.

Читайте также: Сырский признал ошибку на Курщине, которая позволила россиянам проникнуть по трубе в тыл ВСУ: "Не досмотрели"

Также, рассказал главнокомандующий ВСУ, был заслушан отчет по реализации проекта ударных дронов MiddleStrike (дальностью 50-120 км) и перспективных, инновационных проектов беспилотных систем, которые разрабатываются.

"Выслушал предложения и запросы, определил задачи для наращивания возможностей беспилотной составляющей Вооруженных Сил. Пожелал воинам успехов в боевой работе, и этот успех должен проявляться прежде всего в сохранении жизни наших воинов. Слава Украине!" - подытожил он.

Читайте: Подразделения СБС ликвидировали 108 оккупантов за сутки. ИНФОГРАФИКА





