Наземный дрон 13 бригады НГУ "Хартия" Змей-500 эвакуировал раненого бойца. ВИДЕО

Наземные роботизированные комплексы "Хартии" чаще всего выполняют функции логистики и эвакуации. Во время выполнения одной из задач экипажу удалось выполнить и доставку, и эвакуацию раненого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 13 бригада Национальной гвардии Украины "Хартия" сообщила в своем официальном телеграм-канале.

Миссия была запланирована заранее и имела двойную задачу: доставка провизии, топлива и воды на передовую, а также эвакуация раненого бойца. Дрон Змей-500 отправился по определенному маршруту, имея на борту необходимые грузы для пехотной позиции, расположенной вблизи точки эвакуации. По прибытии на позицию груз оперативно разгрузили, чтобы освободить место для раненого.

Раненый пехотинец находился в состоянии средней тяжести, с тяжелым ранением ноги. Основной сложностью был сложный и разбитый путь к месту эвакуации, а также постоянная угроза со стороны вражеских БпЛА. Несмотря на это, дрону удалось осторожно и безопасно пройти по тяжелым полевым дорогам и доставить бойца в медэвакуацию. Общая продолжительность маршрута составила 34 км.

Благодаря четкой координации и своевременному выполнению миссии раненого удалось спасти. Как выяснилось впоследствии, задержка даже на несколько часов могла бы стать фатальной.

