Вывезли всю улицу: эвакуация в прифронтовом Белицком на Донетчине. ВИДЕО

В прифронтовом Белицком Донецкой области остаются около 480 жителей, живущих под постоянными обстрелами. Из-за отсутствия света и связи подать заявку на эвакуацию почти невозможно. Поэтому экипаж спецподразделения "Білі ангели" забирает всех, кого встречает на своем пути, сообщает Цензор НЕТ .

Как отметили в Нацполиции, в этот раз удалось эвакуировать почти всю улицу - девять человек, среди которых - раненый 88-летний мужчина и трое маломобильных. Пожилые супруги пережили обстрел, который повредил их дом.

Также полицейские доставили в морг тело 46-летней женщины, получившей тяжелые травмы от российских снарядов. В прифронтовых регионах Донецкой области эвакуация продолжается ежедневно, и военные настойчиво призывают людей покидать опасные районы ради безопасности и жизни.

