РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9406 посетителей онлайн
Новости Видео
2 599 13

Вывезли всю улицу: эвакуация в прифронтовом Белицком на Донетчине. ВИДЕО

В прифронтовом Белицком Донецкой области остаются около 480 жителей, живущих под постоянными обстрелами. Из-за отсутствия света и связи подать заявку на эвакуацию почти невозможно. Поэтому экипаж спецподразделения "Білі ангели" забирает всех, кого встречает на своем пути, сообщает Цензор НЕТ .

Как отметили в Нацполиции, в этот раз удалось эвакуировать почти всю улицу - девять человек, среди которых - раненый 88-летний мужчина и трое маломобильных. Пожилые супруги пережили обстрел, который повредил их дом.

Также полицейские доставили в морг тело 46-летней женщины, получившей тяжелые травмы от российских снарядов. В прифронтовых регионах Донецкой области эвакуация продолжается ежедневно, и военные настойчиво призывают людей покидать опасные районы ради безопасности и жизни.

Также смотрите: Наземный дрон 13 бригады НГУ "Хартія" Змій-500 эвакуировал раненого бойца. ВИДЕО

Автор: 

эвакуация (2159) Донецкая область (10572) труп (134) морг (43) Покровский район (917) Белицкое (31)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Досить копіпастити маячню. Ці люди просто ніде нікому не потрібні, а державі - тим більше
показать весь комментарий
23.08.2025 00:04 Ответить
+6
Мільони людей вважають що держава на них забила. За що жити на новому місці? Особливо інвалідам, пенсіонерам?
показать весь комментарий
23.08.2025 00:15 Ответить
+4
Окупанта чекають більше всього мєнти за статистикою, які накивали п'ятами що в 14-му році, що в 22-му або масово переходили на сторону окупанта цілими РОВД. І ви це прекрасно знаєте, але брехня ж у нас не карається, а навіть вітається в наші часи. Так само і воєнкомати в багатьох містах опинилися зачиненими, а люди прокинулися в окупації
показать весь комментарий
23.08.2025 00:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ждуни наражають на небезпеку життя українських поліціянтів. Що заважало раніше покинути зону обстрілів ???
показать весь комментарий
22.08.2025 23:34 Ответить
Досить копіпастити маячню. Ці люди просто ніде нікому не потрібні, а державі - тим більше
показать весь комментарий
23.08.2025 00:04 Ответить
Настільки не потрібні, що державні службовці ризикують життям заради їхнього порятунку. Годі відстукувати дурню.
показать весь комментарий
23.08.2025 00:27 Ответить
державні службовці ризикують життям заради зарплати та посвідчення убд, бо це їхня робота на данний час! не пиши херні!
показать весь комментарий
23.08.2025 00:39 Ответить
це просто люди, які самі вибрали біду на свою голову у 2019 році:

Валерій Сергійович Гнатенко - український проросійський політик, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 міський голова Дружківки (2006-2019)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_9-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України 9-го скликанняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 парламентських виборах 2019 року від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%E2%80%94_%D0%97%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F «Опозиційна платформа - За життя» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_49 виборчий округ № 49,

Життєпис:
Народився у родині колишнього замполіта дружківської міліції Сергія Гнатенка, який кілька років володів ринками міста та у 2002 році був довіреною особою начальника Донецької обласної міліції Валерія Мелікова на виборах до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Донецької обласної ради.

- У 2014 році Гнатенко виступав за проведення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96_2014 референдуму в ДНРhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10].
- У 2016 році було відкрито кримінальне провадження щодо незаконного заволодіння Гнатенком земельними ділянкамиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11].
- під час перебування Гнатенка на посаді мера два роки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE комунальні підприємства міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Дружківки закуповували пальне через фальшиві https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81) тендери у дружини Гнатенкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12].
- 22 липня 2025 року голосував за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_12414 закон України 12414 який був ухвалений з порушенням Регламенту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради України та підпорядкував https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НАБУ та САП https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Генеральному прокурору
показать весь комментарий
23.08.2025 00:31 Ответить
Мільони людей вважають що держава на них забила. За що жити на новому місці? Особливо інвалідам, пенсіонерам?
показать весь комментарий
23.08.2025 00:15 Ответить
А біля розтрощених кацапами будинків цих інвалідів-пенсіонерів - квітучі господарства??? Безпечне життя??? Донецьк уже не знає, чим дупи підмивати.
показать весь комментарий
23.08.2025 00:24 Ответить
Як за що? За репарації
показать весь комментарий
23.08.2025 00:35 Ответить
До сих пір чекаємо!! Поки Буданга в Ялті каву п'є. Мабуть в секретному схроні
показать весь комментарий
23.08.2025 08:15 Ответить
ти навмисно пишеш херню, чи реально дебіл?
показать весь комментарий
23.08.2025 00:23 Ответить
У Вінниці, теж «насєлєніє» чекає, на прибуття «сруськіх аслабанітєлєй»??
Щось подібне, було під час Майдану у Вінниці??
Дивно, а де ж гройсман у Вінниці, із своїм оточенням у ВРУ та КМУ!?!?
показать весь комментарий
22.08.2025 23:37 Ответить
Окупанта чекають більше всього мєнти за статистикою, які накивали п'ятами що в 14-му році, що в 22-му або масово переходили на сторону окупанта цілими РОВД. І ви це прекрасно знаєте, але брехня ж у нас не карається, а навіть вітається в наші часи. Так само і воєнкомати в багатьох містах опинилися зачиненими, а люди прокинулися в окупації
показать весь комментарий
23.08.2025 00:09 Ответить
 
 