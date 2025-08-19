УКР
Для евакуйованих з Донеччини підготують 30 тис. місць для проживання, - Мінрозвитку

До кінця серпня у 15 областях та у Києві буде підготовлено 30 тисяч місць для довготривалого розміщення евакуйованих жителів Донеччини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій.

"Через посилення обстрілів навантаження на цей пункт суттєво зросло. Щодня тут приймають близько 400 людей із Донеччини, Дніпропетровщини та прилеглих територій. Для розвантаження Павлограда вже діє транзитний центр у Лозовій Харківської області, цього тижня розпочне роботу ще один — у селі Волоське на Дніпропетровщині.

У Київській та Рівненській областях вже готові місця для двох тисяч осіб. До кінця місяця у 15 областях та у Києві буде підготовлено щонайменше 30 тисяч місць для довготривалого розміщення, включно з місцями для маломобільних людей", - повідомили у міністерстві.

Також читайте: Розпочалася примусова евакуація родин з дітьми із Дружківки та чотирьох сіл Донеччини, - ОВА. ВIДЕО

Також Мінрозвитку напрацьовує рішення щодо переформатування місць тимчасового переживання. Посилено і логістику: Укрзалізниця додала вагони з Павлограда та Дніпра до Києва і Львова, лише у серпні перевезено понад 500 людей.

евакуація (2398) Донецька область (9349) Міністерство розвитку громад і територій (164)
Де ви раніше були…
19.08.2025 23:48 Відповісти
Поки Лачен та волонтери не тицьнули рило цього лайна в його дуполизний сморід і нехтування обов'язками воно не роздуплилось.
20.08.2025 00:04 Відповісти
та й зараз все виглядає лише на відосики для єдиного лохотрону. зателефонуйте вашим знайомим з тих місць і все зрозумієте.
20.08.2025 00:09 Відповісти
Треба кричати криком, щоб і для херсонців місця були!!
Бо город знищують просто
20.08.2025 00:06 Відповісти
Мадяру по)(уй? Він лише Кринки захищав?
20.08.2025 00:12 Відповісти
 
 