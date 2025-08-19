Для евакуйованих з Донеччини підготують 30 тис. місць для проживання, - Мінрозвитку

До кінця серпня у 15 областях та у Києві буде підготовлено 30 тисяч місць для довготривалого розміщення евакуйованих жителів Донеччини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій.

"Через посилення обстрілів навантаження на цей пункт суттєво зросло. Щодня тут приймають близько 400 людей із Донеччини, Дніпропетровщини та прилеглих територій. Для розвантаження Павлограда вже діє транзитний центр у Лозовій Харківської області, цього тижня розпочне роботу ще один — у селі Волоське на Дніпропетровщині.

У Київській та Рівненській областях вже готові місця для двох тисяч осіб. До кінця місяця у 15 областях та у Києві буде підготовлено щонайменше 30 тисяч місць для довготривалого розміщення, включно з місцями для маломобільних людей", - повідомили у міністерстві.

Також Мінрозвитку напрацьовує рішення щодо переформатування місць тимчасового переживання. Посилено і логістику: Укрзалізниця додала вагони з Павлограда та Дніпра до Києва і Львова, лише у серпні перевезено понад 500 людей.