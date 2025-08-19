Для эвакуированных из Донецкой области подготовят 30 тыс. мест для проживания, - Минразвития

До конца августа в 15 областях и в Киеве будет подготовлено 30 тысяч мест для долговременного размещения эвакуированных жителей Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития громад и территорий.

"Из-за усиления обстрелов нагрузка на этот пункт существенно возросла. Ежедневно здесь принимают около 400 человек из Донецкой области, Днепропетровщины и прилегающих территорий. Для разгрузки Павлограда уже действует транзитный центр в Лозовой Харьковской области, на этой неделе начнет работу еще один - в селе Волосское на Днепропетровщине.

В Киевской и Ривненской областях уже готовы места для двух тысяч человек. До конца месяца в 15 областях и в Киеве будет подготовлено не менее 30 тысяч мест для длительного размещения, включая места для маломобильных людей", - сообщили в министерстве.

Также Минразвития нарабатывает решение по переформатированию мест временного проживания. Усилена и логистика: "Укрзализныця" добавила вагоны из Павлограда и Днепра в Киев и Львов, только в августе перевезено более 500 человек.