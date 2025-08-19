РУС
Новости Эвакуация из Донетчины
Для эвакуированных из Донецкой области подготовят 30 тыс. мест для проживания, - Минразвития

До конца августа в 15 областях и в Киеве будет подготовлено 30 тысяч мест для долговременного размещения эвакуированных жителей Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития громад и территорий.

"Из-за усиления обстрелов нагрузка на этот пункт существенно возросла. Ежедневно здесь принимают около 400 человек из Донецкой области, Днепропетровщины и прилегающих территорий. Для разгрузки Павлограда уже действует транзитный центр в Лозовой Харьковской области, на этой неделе начнет работу еще один - в селе Волосское на Днепропетровщине.

В Киевской и Ривненской областях уже готовы места для двух тысяч человек. До конца месяца в 15 областях и в Киеве будет подготовлено не менее 30 тысяч мест для длительного размещения, включая места для маломобильных людей", - сообщили в министерстве.

Также читайте: Началась принудительная эвакуация семей с детьми из Дружковки и четырех сел Донецкой области, - ОВА. ВИДЕО

Также Минразвития нарабатывает решение по переформатированию мест временного проживания. Усилена и логистика: "Укрзализныця" добавила вагоны из Павлограда и Днепра в Киев и Львов, только в августе перевезено более 500 человек.

эвакуация (2157) Донецкая область (10532) Министерство развития громад и территорий (77)
Де ви раніше були…
19.08.2025 23:48 Ответить
Поки Лачен та волонтери не тицьнули рило цього лайна в його дуполизний сморід і нехтування обов'язками воно не роздуплилось.
20.08.2025 00:04 Ответить
та й зараз все виглядає лише на відосики для єдиного лохотрону. зателефонуйте вашим знайомим з тих місць і все зрозумієте.
20.08.2025 00:09 Ответить
Треба кричати криком, щоб і для херсонців місця були!!
Бо город знищують просто
20.08.2025 00:06 Ответить
Мадяру по)(уй? Він лише Кринки захищав?
20.08.2025 00:12 Ответить
 
 