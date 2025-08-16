Началась принудительная эвакуация семей с детьми из Дружковки и четырех сел Донетчины, - ОВА. ВИДЕО

Началась обязательная эвакуация семей с детьми принудительно из Дружковки и сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка, Роганское Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сейчас там остаются около 1879 детей. Людей ежедневно бесплатно вывозят в безопасные области, помогают волонтеры.

"Выезжают пожилые люди, семьи с детьми и даже домашние животные. Елена из Дружковки рассказывает, что берет с собой сына, кота и хомяка - они уже пережили обстрелы и разрушения жилья. Всех просят иметь не более двух сумок, остальные вещи - присылать по почте", - рассказал Филашкин.