РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10443 посетителя онлайн
Новости Видео Эвакуация из Донетчины
860 10

Началась принудительная эвакуация семей с детьми из Дружковки и четырех сел Донетчины, - ОВА. ВИДЕО

Началась обязательная эвакуация семей с детьми принудительно из Дружковки и сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка, Роганское Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сейчас там остаются около 1879 детей. Людей ежедневно бесплатно вывозят в безопасные области, помогают волонтеры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Дружковке на Донетчине объявлена обязательная эвакуация семей с детьми

"Выезжают пожилые люди, семьи с детьми и даже домашние животные. Елена из Дружковки рассказывает, что берет с собой сына, кота и хомяка - они уже пережили обстрелы и разрушения жилья. Всех просят иметь не более двух сумок, остальные вещи - присылать по почте", - рассказал Филашкин.

Автор: 

эвакуация (2156) Донецкая область (10506) Краматорский район (579) Варваровка (1) Краматорск (2) Роганское (2) Дружковка (44) Андреевка (11)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Тут допит вцілилих полонених росіян із тих декількох ДРГ, які зайшли до Покровську.
Навіть той, хто їх допитує, <******* від їхньої інфи про повну відсутність, як ліній оборони в середмісті, так і в самому місті, в головне, плану відсутність патрулів поліції та СБУ - вс воєни тилу там, де їм наказав бути їхній міністр - в тилу!
А сбушників із донецької управи там давно ніхто не бачив.
Вітання очільнику облуправління СБУ Надточію від російських диверсантів, яких викурюють, чомусь, не спецпризначенці КОРДу і ТОРу, патрульні поліцейські тощо, в бійців бригади НГУ Скеля
Відео від Бутусів Плюс
https://youtu.be/JoALK6yvoCA?si=ai2BXGprmehgEgl0
Ага.
Проте кількість сбушників на 10к збільшили, ЗЕмародери, короче.
Альо Вася Малюк?!
русня, про твій інтелект вже складають анекдоти. Бо посаду ти купив, а думати - не купив.
показать весь комментарий
16.08.2025 19:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мешканці Дружківки протягом 60 днів з моменту початку оголошення евакуації зобов'язані вивезти дітей. Після цього евакуація буде примусовою. Поки ще літо, можу порадити вивозити дітей, щоб вони пішли в нормальну школу в нормальному місті. Краще не буде.
показать весь комментарий
16.08.2025 19:18 Ответить
А на чолі всіх гнав орків Сперменко!
показать весь комментарий
16.08.2025 19:38 Ответить
Тут допит вцілилих полонених росіян із тих декількох ДРГ, які зайшли до Покровську.
Навіть той, хто їх допитує, <******* від їхньої інфи про повну відсутність, як ліній оборони в середмісті, так і в самому місті, в головне, плану відсутність патрулів поліції та СБУ - вс воєни тилу там, де їм наказав бути їхній міністр - в тилу!
А сбушників із донецької управи там давно ніхто не бачив.
Вітання очільнику облуправління СБУ Надточію від російських диверсантів, яких викурюють, чомусь, не спецпризначенці КОРДу і ТОРу, патрульні поліцейські тощо, в бійців бригади НГУ Скеля
Відео від Бутусів Плюс
https://youtu.be/JoALK6yvoCA?si=ai2BXGprmehgEgl0
Ага.
Проте кількість сбушників на 10к збільшили, ЗЕмародери, короче.
Альо Вася Малюк?!
русня, про твій інтелект вже складають анекдоти. Бо посаду ти купив, а думати - не купив.
показать весь комментарий
16.08.2025 19:32 Ответить
Що не заважає й досі здавати курятники та гаражі для ЗСУ за ціною квартир у Києві.
показать весь комментарий
16.08.2025 19:33 Ответить
Ага )) Прифронтові міста більше всього нагадують курортні містечка, що живуть з туристів.
Усі на військових рейках. Воєнторгів більше, ніж аптек. Все для військових.
Відповідно, й житло.
====
Перший раз за 3,5 роки я погодився платити за оренду. Плачу. І плачу немало (зате маленька гостінка, я один, робота робиться, служба ведеться, так шо нормально)
показать весь комментарий
16.08.2025 19:47 Ответить
Відкрий OLX
показать весь комментарий
16.08.2025 19:57 Ответить
 
 