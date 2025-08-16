Началась принудительная эвакуация семей с детьми из Дружковки и четырех сел Донетчины, - ОВА. ВИДЕО
Началась обязательная эвакуация семей с детьми принудительно из Дружковки и сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка, Роганское Донецкой области.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сейчас там остаются около 1879 детей. Людей ежедневно бесплатно вывозят в безопасные области, помогают волонтеры.
"Выезжают пожилые люди, семьи с детьми и даже домашние животные. Елена из Дружковки рассказывает, что берет с собой сына, кота и хомяка - они уже пережили обстрелы и разрушения жилья. Всех просят иметь не более двух сумок, остальные вещи - присылать по почте", - рассказал Филашкин.
Топ комментарии
+3 Міністр Безкультур'я #611524
показать весь комментарий16.08.2025 19:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Навіть той, хто їх допитує, <******* від їхньої інфи про повну відсутність, як ліній оборони в середмісті, так і в самому місті, в головне, плану відсутність патрулів поліції та СБУ - вс воєни тилу там, де їм наказав бути їхній міністр - в тилу!
А сбушників із донецької управи там давно ніхто не бачив.
Вітання очільнику облуправління СБУ Надточію від російських диверсантів, яких викурюють, чомусь, не спецпризначенці КОРДу і ТОРу, патрульні поліцейські тощо, в бійців бригади НГУ Скеля
Відео від Бутусів Плюс
https://youtu.be/JoALK6yvoCA?si=ai2BXGprmehgEgl0
Ага.
Проте кількість сбушників на 10к збільшили, ЗЕмародери, короче.
Альо Вася Малюк?!
русня, про твій інтелект вже складають анекдоти. Бо посаду ти купив, а думати - не купив.
Усі на військових рейках. Воєнторгів більше, ніж аптек. Все для військових.
Відповідно, й житло.
====
Перший раз за 3,5 роки я погодився платити за оренду. Плачу. І плачу немало (зате маленька гостінка, я один, робота робиться, служба ведеться, так шо нормально)