Розпочалася примусова евакуація родин з дітьми із Дружківки та чотирьох сіл Донеччини, - ОВА. ВIДЕО
Розпочалася обов'язкова евакуація родин із дітьми у примусовий спосіб із Дружківки та сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське в Донецькій області.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, нині там залишаються близько 1879 дітей. Людей щодня безкоштовно вивозять у безпечні області, допомагають волонтери.
"Виїжджають літні люди, родини з дітьми й навіть домашні тварини. Олена з Дружківки розповідає, що бере з собою сина, кота та хом’яка - вони вже пережили обстріли й руйнування житла. Усіх просять мати не більше двох сумок, інші речі - надсилати поштою", - розповів Філашкін.
Навіть той, хто їх допитує, <******* від їхньої інфи про повну відсутність, як ліній оборони в середмісті, так і в самому місті, в головне, плану відсутність патрулів поліції та СБУ - вс воєни тилу там, де їм наказав бути їхній міністр - в тилу!
А сбушників із донецької управи там давно ніхто не бачив.
А сбушників із донецької управи там давно ніхто не бачив.
Вітання очільнику облуправління СБУ Надточію від російських диверсантів, яких викурюють, чомусь, не спецпризначенці КОРДу і ТОРу, патрульні поліцейські тощо, в бійців бригади НГУ Скеля
