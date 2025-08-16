Розпочалася примусова евакуація родин з дітьми із Дружківки та чотирьох сіл Донеччини, - ОВА. ВIДЕО

Розпочалася обов'язкова евакуація родин із дітьми у примусовий спосіб із Дружківки та сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське в Донецькій області.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, нині там залишаються близько 1879 дітей. Людей щодня безкоштовно вивозять у безпечні області, допомагають волонтери.

"Виїжджають літні люди, родини з дітьми й навіть домашні тварини. Олена з Дружківки розповідає, що бере з собою сина, кота та хом’яка - вони вже пережили обстріли й руйнування житла. Усіх просять мати не більше двох сумок, інші речі - надсилати поштою", - розповів Філашкін.