Розпочалася примусова евакуація родин з дітьми із Дружківки та чотирьох сіл Донеччини, - ОВА. ВIДЕО

Розпочалася обов'язкова евакуація родин із дітьми у примусовий спосіб із Дружківки та сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське в Донецькій області.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, нині там залишаються близько 1879 дітей. Людей щодня безкоштовно вивозять у безпечні області, допомагають волонтери.

У Дружківці на Донеччині оголошено обов'язкову евакуацію родин з дітьми

"Виїжджають літні люди, родини з дітьми й навіть домашні тварини. Олена з Дружківки розповідає, що бере з собою сина, кота та хом’яка - вони вже пережили обстріли й руйнування житла. Усіх просять мати не більше двох сумок, інші речі - надсилати поштою", - розповів Філашкін.

Тут допит вцілилих полонених росіян із тих декількох ДРГ, які зайшли до Покровську.
Навіть той, хто їх допитує, <******* від їхньої інфи про повну відсутність, як ліній оборони в середмісті, так і в самому місті, в головне, плану відсутність патрулів поліції та СБУ - вс воєни тилу там, де їм наказав бути їхній міністр - в тилу!
А сбушників із донецької управи там давно ніхто не бачив.
Вітання очільнику облуправління СБУ Надточію від російських диверсантів, яких викурюють, чомусь, не спецпризначенці КОРДу і ТОРу, патрульні поліцейські тощо, в бійців бригади НГУ Скеля
Відео від Бутусів Плюс
https://youtu.be/JoALK6yvoCA?si=ai2BXGprmehgEgl0
Мешканці Дружківки протягом 60 днів з моменту початку оголошення евакуації зобов'язані вивезти дітей. Після цього евакуація буде примусовою. Поки ще літо, можу порадити вивозити дітей, щоб вони пішли в нормальну школу в нормальному місті. Краще не буде.
А на чолі всіх гнав орків Сперменко!
Що не заважає й досі здавати курятники та гаражі для ЗСУ за ціною квартир у Києві.
Ага )) Прифронтові міста більше всього нагадують курортні містечка, що живуть з туристів.
Усі на військових рейках. Воєнторгів більше, ніж аптек. Все для військових.
Відповідно, й житло.
Відкрий OLX
