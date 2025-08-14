УКР
У Дружківці на Донеччині оголошено обов’язкову евакуацію родин з дітьми

дружківка

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області прийняла рішення про оголошення обов'язкової евакуації у ряді населених пунктів Донечини.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаємо обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Дружківка, а також з сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Відзначається, що всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 1879 дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуація з Покровська можлива лише за підтримки українських військових, - ОВА

Автор: 

евакуація (2392) Донецька область (9305) Філашкін Вадим (21) Краматорський район (581) Дружківка (43)
Трумп зателефонував?
показати весь коментар
14.08.2025 19:36 Відповісти
https://t.me/dragonspech/9224 Дмитро Каленчук-Вовнянко, сержант-інструктор пілотів БПЛА в навч.центрі ЗСУ:
Дожилися! Сталося те, чого я й уявити собі не міг. Волонтер і блогер-ютубер Сергій Стерненко розкритикував речника ОСУВ "Дніпро" підполковника Трегубова В.
Стерненко назвав брехнею заяву підполковника Трегубова В. про те що, мовляв, в районі Добропілля "10 росіян просочилися крізь українську оборону, зайшли на 10 км і сховалися в якомусь підвалі". За словами Стерненка речник ОСУВ "Дніпро" підполковник Трегубов В. брехав, бо там має місце повноцінний прорив оборони і саме тому туди перекинули підрозділи 1-го корпусу НГУ "Азов".
Ну, аби десяток росіян з підвалу витягти, ви ж розумієте? Ба-більше. Ситуація виглядає так. Спершу Стерненко в своєму ролику повідомив, що російські ДРГ проникають крізь нашу оборону і заходять в наш тил. Причина цьому - на вказаному напрямку виникла нестача сил, а командири бригад про це вчасно не повідомили своєму командуванню, бо злякалися покарання. Окремо Стерненко згадав заяву командування ОСУВ "Дніпро" про "інфільтрацію окремих груп ворога". Стерненко з тої заяви поглузував.
Проте. Вже після того речник ОСУВ "Дніпро" підполковник Трегубов В. виклав ролик де він заявив про "десяток росіян що пройшли крізь нашу оборону і заховалися в підвалі". Що й викликало реакцію Стерненка - він назвав заяву підполковника Трегубова В. брехнею.
Особисто мене найбільше тригернули слова Стерненка про те, що командири бригад знали що в них на передовій кричуща нестача людей - і нічого не повідомили своєму командуванню. І це призвело до прориву фронту. Якщо це правда - під Добропіллям сталося найжахливіше з усього що буває - втрата керованості підрозділів. Простіше - вся країна знала, що в районі Добропілля крупні проблеми і лише в ОСУВ "Дніпро" продовжували вважати, що в них "десяток росіян пройшли оборону і сховалися в підвалі". Або - свідомо брехали. Але про це підполковник Трегубов В. не говорить нічого.
Щоправда, є ще другий варіант - Стерненка зараз оголосять російським ІПСО. І тоді...
показати весь коментар
14.08.2025 19:39 Відповісти
"є ще другий варіант - Стерненка зараз оголосять російським ІПСО"

А є і третій варіант: замість критикувати, Стерненко піде на передову і сам практично покаже, як треба правильно воювати. Такий супер-патріот взагалі давно повинен бути там. А сидячи в глибокому тилу всі стратеги...
показати весь коментар
14.08.2025 19:52 Відповісти
кцп-пнх.
Що палає срака від дронів Стерненка?
Терпи кацапський терпілоїд.
Це у тебе доля така-терпіти.
показати весь коментар
14.08.2025 19:57 Відповісти
Від яких "дронів стерненка"? Не сміши. Тебе розвели, як останнього лошару.
показати весь коментар
14.08.2025 19:59 Відповісти
ого наскільки палає!
Ти хоч вогнетривку матері. на табуретку постели.
Раптом до центру земного ядра пропалиш.)
Чмо уйлососне))))
показати весь коментар
14.08.2025 20:05 Відповісти
Що, лошара? Абидно, да?
показати весь коментар
14.08.2025 20:08 Відповісти
Я просто звичайний українець.
А українці о 4 ранку не ******** багато поверхівки сусідської країни.
Саме тоді коли всі мирняки вдомці сплять.
Підло, і без оголошення війни.
Є одна пісня совєтів-

"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа утра,

Киев бомбили, нам объявили

Что началася война...."

Терпи тЄрпіло.
Ну ти ж звичний терпіти).
показати весь коментар
14.08.2025 20:21 Відповісти
Як написав Лао Цзи в своїй праці "Мистецтво війни" - якщо цивільному блогеру інколи не бити по єпалу, він починає вважати себе військовим експертом.

Це я не лише за Стерненка, але й за тебе.
Мобілізуйся, приїжджай сюди, і подивимося, скільки протримаєшся часу, поки не звалиш в СЗЧ.
Я тобі в Дріжківці можу знайти непогану хату (тут, щоправда, досі оренда недешева)
показати весь коментар
14.08.2025 19:48 Відповісти
 
 