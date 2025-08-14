Евакуація з Покровська можлива лише за підтримки українських військових, - ОВА

Наразі ситуація у Покровську Донецької області найскладніша, евакуація з міста без допомоги Сил оборони практично не можлива.

Про це повідомив у телеефірі начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Покровську зараз залишаються 1327 людей, там обстановка найскладніша, там близько кілометра залишилося до ворога. Але наші Сили оборони роблять все можливе, щоб стримати окупанта, вони дуже потужні", - сказав очільник області.

За його словами, евакуація з міста наразі можлива лише за підтримки українських військових.

"Що стосується евакуації, то без Сил оборони вона зараз майже неможлива, оскільки ворог прострілює всі під’їзні шляхи FPV-дронами на оптоволокні… Ті, хто хоче зараз виїхати, можуть зробити це лише за підтримки Сил оборони", - додав Філашкін.

Також читайте: Росіяни намагаються охопити Покровськ із кількох боків, - ОСУВ "Дніпро"

12 серпня у міській адміністрації теж інформували, що 1 327 жителів досі лишаються у Покровську, ситуація дуже складна.

Раніше в ОСУВ "Дніпро" зазначали, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території".

Також повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.

Своєю чергою, колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич, коментуючи бойову обстановку на Покровському напрямку, зазначив, що на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна п**да. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин закликав прийняти "правильні рішення", щоб стабілізувати фронт на Покровському напрямку.