Поки ми "продовжуємо наступати" на Сумському напрямку, маємо складну обстановку на Покровському, - Ширшин
Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин закликав прийняти "правильні рішення", щоб стабілізувати фронт на Покровському напрямку.
Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Поки ми "продовжуємо наступати", відштурмовуємо "надважливі" руїни будинків, зосереджуємо спроможні сили на Сумському напрямку, маємо складну обстановку на Покровському. Дуже нагадує події під час "здачі" Очеретиного, що створювало хаос, критичну ситуацію на напрямку та в подальшому забезпечувало успіх ворогу в окупації. Важливо зараз прийняти правильні рішення, навіть якщо вони потягнуть за собою небажані наслідки, але збережуть нашу спроможність і дозволять стабілізувати фронт", - написав він.
Раніше повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.
В ОСУВ "Дніпро" заявили, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території.
Джерело: https://censor.net/ua/n3561409
Але ж це гівно , воно буде плавати на поверхні, поки повністю не виконає наказ пуйла про сдачу всієї Донецької області.
Армія завжди тримається на декількох опорах якщо інші зруйновані, одна нічого не змінить, рішення має бути комплексним. Воювати самим людським ресурсом як совок на початку другої світової для нас не вихід, та і совку це не дуже допомогло, німці дійшли аж до Волги, поки совєти не почали відстрілювати генералів за прой..би, пішов ленліз і оборонка в три зміни, тільки тоді щось почалось трохи мінятись, а не міліони піхоти.
За 2.5 місяці ніодна армія в світі не може зробити ефективного бійця, мінімальний курс всюди 3 місяці і потім легкий напрямок для адаптації, у нас часто 1.5 місяці це за словами самого ж генштабу і новобранець взагалі може опинитись десь під покровськом.
А ще у нас є більша проблема, що не має відповідальності у старшого командного складу.
До прикладу у совка за всю війну було ростріляно близько 1000 старших офіцерів, додатково існував механізм зняття з посади і пониження в званні замість розстрілу, відправлення у штрафні батальйони або переведення на менш відповідальні ділянки.
Тепер з яким скрипом це все відбувається у нас той же Содоль , тільки публічний резонанс приносить якісь зміни, це не має так працювати.
Я навіть нездивуюсь шо саме з участку де воював товаришч комбат ширшин.
Тож питання до товаришча ,,грамотного" комбата - ШАНОВНИЙ ЧОМУ ВИ ТОДІ НЕПРИЙНЯЛИ ПРАВИЛЬНИХ РІШЕНЬ ??? ЧОМУ ВИ ПІДСТАВИЛИ СВОЇ ФЛАНГИ, А ТЕПЕР ШУКАЄТЕ ВИННОГО КОГОСЬ ???
Почніть з себе товаришч комбат.
Так сирок саме для того там і працює. "Єсть такая прафєсія родіну защіщять".
А В ЦЕЙ ЧАС ПІХОТИ КАТАСТРОФІЧНО НЕХВАТАЄ, ОПЕРАТОРІВ ФПВ КАТАСТРОФІЧНО НЕХВАТАЄ, В АРТІЛЕРІЇ КАТАСТРОФІЧНА НЕХВАТКА ЛЮДЕЙ А НЕ ГАРМАТ, І НЕМА ЧЕРГ У ВІЙСКОМАТИ СТАВАТИ ДО ЛАВ ЗСУ.
І усі без виключення нечервоніючи мовчать про те шо вкраїнчики НЕБАЖАЮТЬ ЗАХИЩАТИ СВОЮ НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНУ.
,,патріоти" МІЦНО ТРИМАЮТЬ КРУГОВУ ОБОРОНУ НА ДІВАНАХ, може вже й мастять лижі на захід за кордон.
канєшно в усьому вінават зеленський. СЛАВА ХИТРОДУПИМ УХИЛЯНТАМ