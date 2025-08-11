Поки ми "продовжуємо наступати" на Сумському напрямку, маємо складну обстановку на Покровському, - Ширшин

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин закликав прийняти "правильні рішення", щоб стабілізувати фронт на Покровському напрямку.

Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Поки ми "продовжуємо наступати", відштурмовуємо "надважливі" руїни будинків, зосереджуємо спроможні сили на Сумському напрямку, маємо складну обстановку на Покровському. Дуже нагадує події під час "здачі" Очеретиного, що створювало хаос, критичну ситуацію на напрямку та в подальшому забезпечувало успіх ворогу в окупації. Важливо зараз прийняти правильні рішення, навіть якщо вони потягнуть за собою небажані наслідки, але збережуть нашу спроможність і дозволять стабілізувати фронт", - написав він.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.

В ОСУВ "Дніпро" заявили, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території.