Поки ми "продовжуємо наступати" на Сумському напрямку, маємо складну обстановку на Покровському, - Ширшин

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин закликав прийняти "правильні рішення", щоб стабілізувати фронт на Покровському напрямку.

Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Поки ми "продовжуємо наступати", відштурмовуємо "надважливі" руїни будинків, зосереджуємо спроможні сили на Сумському напрямку, маємо складну обстановку на Покровському. Дуже нагадує події під час "здачі" Очеретиного, що створювало хаос, критичну ситуацію на напрямку та в подальшому забезпечувало успіх ворогу в окупації. Важливо зараз прийняти правильні рішення, навіть якщо вони потягнуть за собою небажані наслідки, але збережуть нашу спроможність і дозволять стабілізувати фронт", - написав він.

Читайте: На лінії Покровськ – Костянтинівка без перебільшення повна п**да, - Кротевич

Раніше повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.

В ОСУВ "Дніпро" заявили, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території.

Автор: 

Донецька область (9268) бойові дії (4440) Покровськ (761) Покровський район (864) війна в Україні (5657) Ширшин Олександр (9)


Сирський заставить бійців захопити кілька курників на Курщині і доповість на ставці про потужні успіхи
Стабілізація фронту критично залежить від ліквідації у тилу такого ганебного явища як ухилянство. Годі жувати шмарклі. Слід рішуче запровадити жорсткі та справедливі заходи мобілізації.
Ухилянти замінять каби, снаряди, ракети та укріплення, може ухилянти покращать підготовку тих хто попадає з вулиці на передову, чи може вони будуть вести роботу щодо мотивації підрозділів, чи може вирішать проблеми "кумоства" та брехні у доповідях що не дають належним чином оцінювати ситуацію.

Армія завжди тримається на декількох опорах якщо інші зруйновані, одна нічого не змінить, рішення має бути комплексним. Воювати самим людським ресурсом як совок на початку другої світової для нас не вихід, та і совку це не дуже допомогло, німці дійшли аж до Волги, поки совєти не почали відстрілювати генералів за прой..би, пішов ленліз і оборонка в три зміни, тільки тоді щось почалось трохи мінятись, а не міліони піхоти.
complete degradation of the state, which is riddled with corruption
Якби Сирський був реально справжнім офіцером, генералом то він мав вже давно застрілитися або у крайньому випадку подати рапорт про відставку, після своїх косяків у керуванні армією.
Але ж це гівно , воно буде плавати на поверхні, поки повністю не виконає наказ пуйла про сдачу всієї Донецької області.
Стабілізація фронту критично залежить від ліквідації у тилу такого ганебного явища як ухилянство. Годі жувати шмарклі. Слід рішуче запровадити жорсткі та справедливі заходи мобілізації.
Ухилянти замінять каби, снаряди, ракети та укріплення, може ухилянти покращать підготовку тих хто попадає з вулиці на передову, чи може вони будуть вести роботу щодо мотивації підрозділів, чи може вирішать проблеми "кумоства" та брехні у доповідях що не дають належним чином оцінювати ситуацію.

Армія завжди тримається на декількох опорах якщо інші зруйновані, одна нічого не змінить, рішення має бути комплексним. Воювати самим людським ресурсом як совок на початку другої світової для нас не вихід, та і совку це не дуже допомогло, німці дійшли аж до Волги, поки совєти не почали відстрілювати генералів за прой..би, пішов ленліз і оборонка в три зміни, тільки тоді щось почалось трохи мінятись, а не міліони піхоти.
Зброї у СОУ достатньо. Бракує людського ресурсу. Не існує жодного ухилянта з вулиці, з якого за 2,5 місяці не можна зробити ефективного бійця.
Якої зброї достатньо від нас прилітає 3000 кабів по орках в місяць, перевага в арті у орках значна, Іскандери аналогів яким у нас немає, навіть в дронах уже хлопці говорять що є перевага на деяких напрямках.

За 2.5 місяці ніодна армія в світі не може зробити ефективного бійця, мінімальний курс всюди 3 місяці і потім легкий напрямок для адаптації, у нас часто 1.5 місяці це за словами самого ж генштабу і новобранець взагалі може опинитись десь під покровськом.

А ще у нас є більша проблема, що не має відповідальності у старшого командного складу.

До прикладу у совка за всю війну було ростріляно близько 1000 старших офіцерів, додатково існував механізм зняття з посади і пониження в званні замість розстрілу, відправлення у штрафні батальйони або переведення на менш відповідальні ділянки.

Тепер з яким скрипом це все відбувається у нас той же Содоль , тільки публічний резонанс приносить якісь зміни, це не має так працювати.
Достатньо для чого? Вівтамата кожному можуть видати - це по-вашому вже достатньо?
Вже давно військам команди віддає Єрмак. Де штурмувати, яку техніку використовувати, і звідки перекинути сили.
Ви маєте на руках його письмові директиви генералам ЗСУ ??? Поділіться з форумом.
Потрібно наступати не на сумському напрямку, а на курському, білгородському і брянському тоді ніяких проблем не буде на покровському!
На Курському вже своє віднаступали.
47 ОМБР також як і ми була на курщіні. І фронт на курщині восени, взимку кінця 2024 року почав сипатися саме в районі з зони відповідальності 47 ОМБР.
Я навіть нездивуюсь шо саме з участку де воював товаришч комбат ширшин.
Тож питання до товаришча ,,грамотного" комбата - ШАНОВНИЙ ЧОМУ ВИ ТОДІ НЕПРИЙНЯЛИ ПРАВИЛЬНИХ РІШЕНЬ ??? ЧОМУ ВИ ПІДСТАВИЛИ СВОЇ ФЛАНГИ, А ТЕПЕР ШУКАЄТЕ ВИННОГО КОГОСЬ ???
Почніть з себе товаришч комбат.
>> Дуже нагадує події під час "здачі" Очеретиного

Так сирок саме для того там і працює. "Єсть такая прафєсія родіну защіщять".
Какая разніца..?
Це той Ширшин, котрого визнали "недисциплінованим"? І тут така ж реакція буде. Назвуть ІПСОм.
ЗЄ - лише актор розмовного жанру, який погодився грати роль президента України за від Беніних 'друзів' у чорних капелюхах. Всі його вчинки записані у сценарії, що написаний іншими людьми. Коли він щось говорить від себе, то це - просто іспанській сором
Фронт почав сипатись, ,,патріоти" як завжди звично кричать шо ,,зеленский усе про...бав"...
А В ЦЕЙ ЧАС ПІХОТИ КАТАСТРОФІЧНО НЕХВАТАЄ, ОПЕРАТОРІВ ФПВ КАТАСТРОФІЧНО НЕХВАТАЄ, В АРТІЛЕРІЇ КАТАСТРОФІЧНА НЕХВАТКА ЛЮДЕЙ А НЕ ГАРМАТ, І НЕМА ЧЕРГ У ВІЙСКОМАТИ СТАВАТИ ДО ЛАВ ЗСУ.

І усі без виключення нечервоніючи мовчать про те шо вкраїнчики НЕБАЖАЮТЬ ЗАХИЩАТИ СВОЮ НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНУ.
,,патріоти" МІЦНО ТРИМАЮТЬ КРУГОВУ ОБОРОНУ НА ДІВАНАХ, може вже й мастять лижі на захід за кордон.

канєшно в усьому вінават зеленський. СЛАВА ХИТРОДУПИМ УХИЛЯНТАМ
