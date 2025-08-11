На лінії Покровськ – Костянтинівка без перебільшення повна п**да, - Кротевич

Колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич прокоментував бойову обстановку на Покровському напрямку.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Президенте, Я щиро не знаю, що саме Вам доповідають, але інформую: на лінії Покровськ – Костянтинівка без перебільшення повна п**да. І ця п**да наростає вже давно, погіршуючись з кожним днем. Ті командування, які зараз призначають (чи вже призначили), щоб "виправити невиправне", найімовірніше звинуватять у тій п**ді, яка вже відбувається. Лінії бойового зіткнення як сталої лінії — фактично не існує", - наголосив Кротевич.

Він наголосив, що Покровськ та Мирноград майже в оточенні, Костянтинівка — у напівоточенні, а противник просувається в напрямку Краматорська та Дружківки.

"Проблема збільшувалася ще з минулого року. Про це публічно попереджали, і саме так воно й сталося. Причина цієї проблеми — не новостворені корпуси, які прийняли у спадок провальну обстановку з підпорядкованими неукомплектованими підрозділами, і не ОТУ чи ОСУВ, які останні півтора року фактично не керували нічим, а лише передавали накази "відповідно до наказу з ГШ". Системна проблема почалася зі стира́ння резервів, масового роздріблення підрозділів по всій лінії фронту, звітів про "взяте село" як про перемогу на тлі провалів цілих напрямків, розподілу мобілізаційного ресурсу "кумам", а також абсолютної відсутності стратегічного і навіть оперативного бачення театру бойових дій у частини військового керівництва. Я офіцер, і в мене є поняття гідності. Моя совість чиста. Доповідь закінчив. Всім офіцерам, які прийняли "правила гри",- я хуй зна що вам сказати. Я вас не розумію", - резюмував Кротевич.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.

В ОСУВ "Дніпро" заявили, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території.