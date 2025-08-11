УКР
Новини
5 796 41

На лінії Покровськ – Костянтинівка без перебільшення повна п**да, - Кротевич

Богдан Кротевич

Колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич прокоментував бойову обстановку на Покровському напрямку.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Президенте, Я щиро не знаю, що саме Вам доповідають, але інформую: на лінії Покровськ – Костянтинівка без перебільшення повна п**да. І ця п**да наростає вже давно, погіршуючись з кожним днем. Ті командування, які зараз призначають (чи вже призначили), щоб "виправити невиправне", найімовірніше звинуватять у тій п**ді, яка вже відбувається. Лінії бойового зіткнення як сталої лінії — фактично не існує", - наголосив Кротевич.

Він наголосив, що Покровськ та Мирноград майже в оточенні, Костянтинівка — у напівоточенні, а противник просувається в напрямку Краматорська та Дружківки.

Читайте: Ворог концентрує сили навколо Покровська, намагається оточити його, - 59 ОШБр

"Проблема збільшувалася ще з минулого року. Про це публічно попереджали, і саме так воно й сталося. Причина цієї проблеми — не новостворені корпуси, які прийняли у спадок провальну обстановку з підпорядкованими неукомплектованими підрозділами, і не ОТУ чи ОСУВ, які останні півтора року фактично не керували нічим, а лише передавали накази "відповідно до наказу з ГШ". Системна проблема почалася зі стира́ння резервів, масового роздріблення підрозділів по всій лінії фронту, звітів про "взяте село" як про перемогу на тлі провалів цілих напрямків, розподілу мобілізаційного ресурсу "кумам", а також абсолютної відсутності стратегічного і навіть оперативного бачення театру бойових дій у частини військового керівництва. Я офіцер, і в мене є поняття гідності. Моя совість чиста. Доповідь закінчив. Всім офіцерам, які прийняли "правила гри",- я хуй зна що вам сказати. Я вас не розумію", - резюмував Кротевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ хочуть відрізати Покровськ із двох напрямків, кинули велетенську ораву людей. Це масштаби, наближені до Другої світової, - ОСУВ "Дніпро"

Раніше повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.

В ОСУВ "Дніпро" заявили, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території.

Автор: 

Донецька область (9268) бойові дії (4440) Покровськ (761) Покровський район (864) війна в Україні (5657) Кротевич Богдан (4)


+18
Розумні люди попереджали, хоча і про вторгнення теж попереджали

11.08.2025 23:52 Відповісти
11.08.2025 23:52 Відповісти
+15
Виглядає як системна робота з підриву боєздатності нашої оборони
11.08.2025 23:51 Відповісти
11.08.2025 23:51 Відповісти
+13
Ця робота і не закінчувалася з 2019р
11.08.2025 23:55 Відповісти
11.08.2025 23:55 Відповісти
У Шашличного все добре і є потрібні успіхи, а не оце ІПСО
11.08.2025 23:49 Відповісти
11.08.2025 23:49 Відповісти
Так! Коли б були б проблеми з мобілізацією, то вже була б мобілізація силовиків, молоді, жінок, пенсіонтерів та інвалідів.
А так - це все панікерство та поширення рос іпсо.
12.08.2025 01:06 Відповісти
12.08.2025 01:06 Відповісти
Ну якщо в опі будуть військовими операціями керувати як грати в стратегії на комп'ютері то не дивно що таке стається, але "комусь" рейтинги і піар важливіші.
11.08.2025 23:49 Відповісти
11.08.2025 23:49 Відповісти
А хіба їм хтось надавав право втручатися в роботу міністерств і ГШУ ?)) 😡😡😡😡
показати весь коментар
12.08.2025 00:22 Відповісти
Виглядає як системна робота з підриву боєздатності нашої оборони
11.08.2025 23:51 Відповісти
11.08.2025 23:51 Відповісти
Ця робота і не закінчувалася з 2019р
11.08.2025 23:55 Відповісти
11.08.2025 23:55 Відповісти
А де ж супер-потужні укріплення, які ніяк не можна здавати, бо вони утримують ворога? За день їх пройшли.
11.08.2025 23:51 Відповісти
11.08.2025 23:51 Відповісти
А там що укріплення самі по собі будуть утримувати?

чи може на укріпленнях потрібна хоча б якась піхота, якої майже нема?
11.08.2025 23:54 Відповісти
11.08.2025 23:54 Відповісти
Так і Констянтинівка, Слов'янськ і Краматорськ теж самі себе не утримають, якщо зробити з них фортеці.
11.08.2025 23:56 Відповісти
11.08.2025 23:56 Відповісти
Там кірюша тимошенко непогано справляється с поставленою задачею лідора
11.08.2025 23:58 Відповісти
11.08.2025 23:58 Відповісти
Вони підвищені у статусі до "лісячих нір".
Сам Потужний Глав.ком просував як шалене новшєство...
12.08.2025 00:23 Відповісти
12.08.2025 00:23 Відповісти
Розумні люди попереджали, хоча і про вторгнення теж попереджали

11.08.2025 23:52 Відповісти
11.08.2025 23:52 Відповісти
Він робить все навпаки, що йому розумні люди постійно кажуть.
11.08.2025 23:58 Відповісти
11.08.2025 23:58 Відповісти
Якщо Віслюк хазарин помиляється це одне, не таке й страшне...
А от свідома робота тих самих "5-6 потужних його менежерв" це вже воняє кіросіном
12.08.2025 00:25 Відповісти
12.08.2025 00:25 Відповісти
Оце так поворот.За критику дебіла сирка давали бан!Працює вмісті з оманським.Чи ще є в кого сумніви?
11.08.2025 23:53 Відповісти
11.08.2025 23:53 Відповісти
Не п@да а инфильтрация, емае. Сырский лучше Кротевича в докладах разбирается, на то и генерал.
11.08.2025 23:55 Відповісти
11.08.2025 23:55 Відповісти
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський переконаний, що війна завершиться на вигідних для України умовах, а для цього необхідно наступати на передовій.

Про це він сказав в інтерв'ю для ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

"Я бачу, що війна повинна закінчитися так, як нам вигідно. І ми повинні для цього зробити все. Тобто ми повинні перемагати, а не відступати. Ми повинні нищити ворога, ми повинні завдати йому такі втрати, щоб він пішов на закінчення, на завершення цієї війни. Причому пішов на завершення цієї війни не з позиції сили, а на наших умовах. Для нас на даний час це дуже важливо", - додав Сирський.

Джерело: https://censor.net/ua/n3567577
11.08.2025 23:56 Відповісти
11.08.2025 23:56 Відповісти
Вже все очевидно.
Це робиться свідомо, щоб потім було легше пояснити громадянам капітуляцію у вигляді відводу ЗСУ з Донецької області, типу ну ви ж бачите ми й так не в стані стримувати рашистів там, та й взагалі там зруйнована земля, навіщо нам потрібен цей Донбас?
Бо рішення про підписання капітуляції на умовах пуйла, Зеля вже прийняв.
Тому пошвидше здає Донецьку область, щоб вивід військ звідти не був шоком для громадян.
У владі іуда та керівники армії теж іуди, бо виконують його злочинні накази по прискоренню відступу.
11.08.2025 23:59 Відповісти
11.08.2025 23:59 Відповісти
У нас і крім можливо політичних рішень є і системні проблеми, що були завжди просто зараз вони вилізли на поверхню, це призначення тому що родич, кум, лояльний, сусід по дачі або ще якась х...ня, все як у інших держустановах, тільки до війни не було такої відповідальності і якось воно все працювало.

Друге у нас більше міліона армія а людей не вистачає на передовій і це не тільки через тил, головна проблема дальше непідготовлі бійці попадають на передок, через те що там треба швидко затикати дирки від прой...бів.
Багато хто з них нічого важкого за бутилку пива не тримав останні 15-20 років і не може нікуди з автомата попасти, а опиняються на дуже складних напрямках, де часто близький контакт і навіть після місяця стрільб, що рідко буває, це ніяк не зміниться.
Хоча зараз більшість наших втрат по словам медиків, уже через дрони, та у підготовленого бійця всерівно більше шансів вижити в окопі чи у випадкового перехожого якому дали автомат і показали напрямок. В результаті вони швидко отримують поранення або взагалі ідуть в сзч і знову треба нове поповнення.
Замкнене коло, яке ніхто не розриває, аж цього року почались якісь зміни у підготовці в кращу сторону це вже великий успіх, та не у прискореному конвеєрі.

З піджаками та так звані курси офіцера де за місяць з них роблять "командирів" то взагалі ****... і навіть то коментувати не буду, хоча зараз знайдуться море казкарів що будуть розповідати як їх там швидко всьому навчили.
12.08.2025 00:24 Відповісти
12.08.2025 00:24 Відповісти
Критика вірна. Але ось з класичним уявленням війни Ви помиляєтеся.
Нема проблеми з непідготовленими бійцями. В тому то і проблема - бійці є, але їх мурижать (готують) в тилу. Війна не та - тут просто треба солдата. Просто солдата, в не якогось Рембо, а їх нема. Піджаки - теж скажу, треба просто офіцера, неважливо, щоб він був з династії аффіцєров. Треба щоб просто голова варила і щоб був Людиною. Як мій командир, який створив роту з нуля і загинув як Герой 14 липня
12.08.2025 00:48 Відповісти
12.08.2025 00:48 Відповісти
Слухай я як колишній багато річний керівник, є багато людей яких не можна допускати до керівних посад тому що вони тупо не від цього, є такі що довго вагаються обдумують все, можуть півгодини ще перед кабінетом стояти і наважуватись якесь рішення донести, а потім вивалити зовсім не те що хотів, тому що просто такий у нього характер, або просто нагло бреше що все нормально хоча в нього повний провал в роботі, а тепер їх ставлять командувати бойовими підрозідлами після місячних курсів і що вони там створять чи організують якщо їх в цивільному житті нічого б не дозволили організовувати.

А щодо підготовки ви не праві людина яка до автоматизму відпрацює навіть ту стрільбу чи переміщення із спорядженням, бути мати набагато більше переваги в населеному пункті чим просто солдата. Також я знаю випадки де погана фізична підготовка коштувала життю неодному військовому, тому що тупо не встигли добігти через вагу спорядження.

Та я розумію що снаряду пох... яка в тебе підготовка але враховуючи перевагу орків в кількості, нам треба за любу можливість ловитись щоб шанси виживання бійця навіть на 5-10%.
12.08.2025 01:07 Відповісти
12.08.2025 01:07 Відповісти
Пустыня заходить к Тил Славянска та Краматорска.. Поки потужний гнуснявий блогер записує відосики
12.08.2025 00:01 Відповісти
12.08.2025 00:01 Відповісти
Ну от тому він і колишній, а всюди піарять Білецького, у якого все прекрасно.
12.08.2025 00:04 Відповісти
12.08.2025 00:04 Відповісти
Кирдик потихеньку їде до хати. А у мене в Дніпрі п'ють і гуляють і ніхто не хвилюється!
Машин і людей прорва.Щось буде!
12.08.2025 00:07 Відповісти
12.08.2025 00:07 Відповісти
Що змінить хвилювання?Ішака потрібно міняти.З ним кирдик гарантований
12.08.2025 00:14 Відповісти
12.08.2025 00:14 Відповісти
Що змінить? Помруть під бомбами не втомленими і не стресованими?
Давно щось треба робити.... та міндіч узурпував усю владу і під каблук усіх 🏴‍☠️🇧🇧🏳️‍🌈🇵🇲🇰🇵
12.08.2025 00:29 Відповісти
12.08.2025 00:29 Відповісти
і під каблук усіх силовиків
12.08.2025 00:32 Відповісти
12.08.2025 00:32 Відповісти
І ти підешь в ЗСУ ???
12.08.2025 01:01 Відповісти
12.08.2025 01:01 Відповісти
Там ще й Чмут навалює зради: пише , що орки вже рік як накопичують бронетехніку для потужного прориву фронту на Донбасі. А в ТГ-каналах вже несеться інфа про 3500 шахедів та 2 десятка стратегів , якими орки мають вдарити після 15 серпня.
12.08.2025 00:08 Відповісти
12.08.2025 00:08 Відповісти
А шо буде 15го?
Гугл каже що Націрнальний день в Пакістані. Які ще події планується???
12.08.2025 00:39 Відповісти
12.08.2025 00:39 Відповісти
Якщо із логіки Зе було за що звільнити Залужного, то чому в цьому тотальному п..децю він не міняє Сирьского? Питання риторичне якщо що...
12.08.2025 00:13 Відповісти
12.08.2025 00:13 Відповісти
Надійний помічник по втіленню Омана,таких не звільняють.
12.08.2025 00:18 Відповісти
12.08.2025 00:18 Відповісти
Кротевич глибоко та принципово помиляється. Повна ***** настала ще у 2019, бо повну абсолютну ***** наобирали не просто президентом, а ще й, прости Господи, верховним головнокомандувачем. Ще раз, верховним головнокомандувачем, під час екзистенційної війни з москалями, обрали чувака, який реготав з гасла "Слава Україні! Героям Слава!", з Голодомору, чувака, який знецінював та паскудив і Україну і українців роками, прямо зі сцени, плазував в буквальному сенсі перед ****** та розповідав Гордону, як він зі своїми клоунами з кварталу виступали у ВІП банє перед януковичем та мєдвєдєвим, які були в халатах, коли ті реготали з запрошеної до ВІП бані заслуженої артистки України. І тепер Кротевич чимось здивований? Замість українського президента сидить скоморох з московського КВН, чи цього досі ніхто не вдуплив???
12.08.2025 00:15 Відповісти
12.08.2025 00:15 Відповісти
Нікуя не вдуплили.Залишили в 2022р і до повного краху країни
12.08.2025 00:24 Відповісти
12.08.2025 00:24 Відповісти
Не заважайте Сирському створювати черговий котел
12.08.2025 00:27 Відповісти
12.08.2025 00:27 Відповісти
Потрібно віддати наказ на контрнаступ ЗСУ щоб не було оточень, просочень і інших непотрібних речей які тільки затягують війну!
12.08.2025 00:27 Відповісти
12.08.2025 00:27 Відповісти
Контрнаступ на захід від кордонів 2013-го року?
12.08.2025 00:54 Відповісти
12.08.2025 00:54 Відповісти
Я не розумію, чому разом з нафтопереробними заводами не знищувати скупчення кацапів, вони ж десь скупчуються перед тим, як піти у наступ…, чи це дуже й дуже замасковано накопичити таку кількість…, чому потрібно ганятись за окремими екземплярами, а не виявляти та знищувати стада цих баранів…
12.08.2025 00:43 Відповісти
12.08.2025 00:43 Відповісти
Фронт почав сипатись, ,,патріоти" як завжди звично кричать шо ,,зеленский усе про...бав"...
А В ЦЕЙ ЧАС ПІХОТИ КАТАСТРОФІЧНО НЕХВАТАЄ, ОПЕРАТОРІВ ФПВ КАТАСТРОФІЧНО НЕХВАТАЄ, В АРТІЛЕРІЇ КАТАСТРОФІЧНА НЕХВАТКА ЛЮДЕЙ А НЕ ГАРМАТ, І НЕМА ЧЕРГ У ВІЙСКОМАТИ СТАВАТИ ДО ЛАВ ЗСУ.

І усі без виключення нечервоніючи мовчать про те шо вкраїнчики НЕБАЖАЮТЬ ЗАХИЩАТИ СВОЮ НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНУ.
,,патріоти" МІЦНО ТРИМАЮТЬ КРУГОВУ ОБОРОНУ НА ДІВАНАХ, може вже й мастять лижі на захід за кордон.

канєшно в усьому вінават зеленський. СЛАВА ХИТРОДУПИМ УХИЛЯНТАМ
12.08.2025 01:05 Відповісти
12.08.2025 01:05 Відповісти
Зате в Україні одні розмови про мир який принесе Тампон з ****** і вже мріють як будуть дербанити кошти видані на відновлення України. До багатьох і досі не доходить що ***** не зупиниться ні на Покровську, ні на Запоріжжі, ні на Київі і даже на Львові. Якщо ЗСУ його не зупинять
12.08.2025 01:19 Відповісти
12.08.2025 01:19 Відповісти
 
 