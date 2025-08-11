На лінії Покровськ – Костянтинівка без перебільшення повна п**да, - Кротевич
Колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич прокоментував бойову обстановку на Покровському напрямку.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Президенте, Я щиро не знаю, що саме Вам доповідають, але інформую: на лінії Покровськ – Костянтинівка без перебільшення повна п**да. І ця п**да наростає вже давно, погіршуючись з кожним днем. Ті командування, які зараз призначають (чи вже призначили), щоб "виправити невиправне", найімовірніше звинуватять у тій п**ді, яка вже відбувається. Лінії бойового зіткнення як сталої лінії — фактично не існує", - наголосив Кротевич.
Він наголосив, що Покровськ та Мирноград майже в оточенні, Костянтинівка — у напівоточенні, а противник просувається в напрямку Краматорська та Дружківки.
"Проблема збільшувалася ще з минулого року. Про це публічно попереджали, і саме так воно й сталося. Причина цієї проблеми — не новостворені корпуси, які прийняли у спадок провальну обстановку з підпорядкованими неукомплектованими підрозділами, і не ОТУ чи ОСУВ, які останні півтора року фактично не керували нічим, а лише передавали накази "відповідно до наказу з ГШ". Системна проблема почалася зі стира́ння резервів, масового роздріблення підрозділів по всій лінії фронту, звітів про "взяте село" як про перемогу на тлі провалів цілих напрямків, розподілу мобілізаційного ресурсу "кумам", а також абсолютної відсутності стратегічного і навіть оперативного бачення театру бойових дій у частини військового керівництва. Я офіцер, і в мене є поняття гідності. Моя совість чиста. Доповідь закінчив. Всім офіцерам, які прийняли "правила гри",- я хуй зна що вам сказати. Я вас не розумію", - резюмував Кротевич.
Раніше повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.
В ОСУВ "Дніпро" заявили, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території.
А так - це все панікерство та поширення рос іпсо.
чи може на укріпленнях потрібна хоча б якась піхота, якої майже нема?
Сам Потужний Глав.ком просував як шалене новшєство...
А от свідома робота тих самих "5-6 потужних його менежерв" це вже воняє кіросіном
Про це він сказав в інтерв'ю для ТСН, інформує Цензор.НЕТ.
"Я бачу, що війна повинна закінчитися так, як нам вигідно. І ми повинні для цього зробити все. Тобто ми повинні перемагати, а не відступати. Ми повинні нищити ворога, ми повинні завдати йому такі втрати, щоб він пішов на закінчення, на завершення цієї війни. Причому пішов на завершення цієї війни не з позиції сили, а на наших умовах. Для нас на даний час це дуже важливо", - додав Сирський.
Це робиться свідомо, щоб потім було легше пояснити громадянам капітуляцію у вигляді відводу ЗСУ з Донецької області, типу ну ви ж бачите ми й так не в стані стримувати рашистів там, та й взагалі там зруйнована земля, навіщо нам потрібен цей Донбас?
Бо рішення про підписання капітуляції на умовах пуйла, Зеля вже прийняв.
Тому пошвидше здає Донецьку область, щоб вивід військ звідти не був шоком для громадян.
У владі іуда та керівники армії теж іуди, бо виконують його злочинні накази по прискоренню відступу.
Друге у нас більше міліона армія а людей не вистачає на передовій і це не тільки через тил, головна проблема дальше непідготовлі бійці попадають на передок, через те що там треба швидко затикати дирки від прой...бів.
Багато хто з них нічого важкого за бутилку пива не тримав останні 15-20 років і не може нікуди з автомата попасти, а опиняються на дуже складних напрямках, де часто близький контакт і навіть після місяця стрільб, що рідко буває, це ніяк не зміниться.
Хоча зараз більшість наших втрат по словам медиків, уже через дрони, та у підготовленого бійця всерівно більше шансів вижити в окопі чи у випадкового перехожого якому дали автомат і показали напрямок. В результаті вони швидко отримують поранення або взагалі ідуть в сзч і знову треба нове поповнення.
Замкнене коло, яке ніхто не розриває, аж цього року почались якісь зміни у підготовці в кращу сторону це вже великий успіх, та не у прискореному конвеєрі.
З піджаками та так звані курси офіцера де за місяць з них роблять "командирів" то взагалі ****... і навіть то коментувати не буду, хоча зараз знайдуться море казкарів що будуть розповідати як їх там швидко всьому навчили.
Нема проблеми з непідготовленими бійцями. В тому то і проблема - бійці є, але їх мурижать (готують) в тилу. Війна не та - тут просто треба солдата. Просто солдата, в не якогось Рембо, а їх нема. Піджаки - теж скажу, треба просто офіцера, неважливо, щоб він був з династії аффіцєров. Треба щоб просто голова варила і щоб був Людиною. Як мій командир, який створив роту з нуля і загинув як Герой 14 липня
А щодо підготовки ви не праві людина яка до автоматизму відпрацює навіть ту стрільбу чи переміщення із спорядженням, бути мати набагато більше переваги в населеному пункті чим просто солдата. Також я знаю випадки де погана фізична підготовка коштувала життю неодному військовому, тому що тупо не встигли добігти через вагу спорядження.
Та я розумію що снаряду пох... яка в тебе підготовка але враховуючи перевагу орків в кількості, нам треба за любу можливість ловитись щоб шанси виживання бійця навіть на 5-10%.
Машин і людей прорва.Щось буде!
Давно щось треба робити.... та міндіч узурпував усю владу і під каблук усіх 🏴☠️🇧🇧🏳️🌈🇵🇲🇰🇵
Гугл каже що Націрнальний день в Пакістані. Які ще події планується???
А В ЦЕЙ ЧАС ПІХОТИ КАТАСТРОФІЧНО НЕХВАТАЄ, ОПЕРАТОРІВ ФПВ КАТАСТРОФІЧНО НЕХВАТАЄ, В АРТІЛЕРІЇ КАТАСТРОФІЧНА НЕХВАТКА ЛЮДЕЙ А НЕ ГАРМАТ, І НЕМА ЧЕРГ У ВІЙСКОМАТИ СТАВАТИ ДО ЛАВ ЗСУ.
І усі без виключення нечервоніючи мовчать про те шо вкраїнчики НЕБАЖАЮТЬ ЗАХИЩАТИ СВОЮ НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНУ.
,,патріоти" МІЦНО ТРИМАЮТЬ КРУГОВУ ОБОРОНУ НА ДІВАНАХ, може вже й мастять лижі на захід за кордон.
канєшно в усьому вінават зеленський. СЛАВА ХИТРОДУПИМ УХИЛЯНТАМ