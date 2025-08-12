РУС
27 699 159

На линии Покровск – Константиновка без преувеличения полная х**ня, - Кротевич

Богдан Кротевич

Бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич прокомментировал боевую обстановку на Покровском направлении.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Президент, я искренне не знаю, что именно Вам докладывают, но информирую: на линии Покровск - Константиновка без преувеличения полная п**да. И эта п**да нарастает уже давно, ухудшаясь с каждым днем. Те командования, которые сейчас назначают (или уже назначили), чтобы "исправить неисправимое", скорее всего обвинят в той п**де, которая уже происходит. Линии боевого соприкосновения как постоянной линии - фактически не существует", - подчеркнул Кротевич.

Он отметил, что Покровск и Мирноград почти в окружении, Константиновка - в полуокружении, а противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки.

Читайте: Враг концентрирует силы вокруг Покровска, пытается окружить его, - 59 ОШБр

"Проблема увеличивалась еще с прошлого года. Об этом публично предупреждали, и именно так оно и произошло. Причина этой проблемы - не новосозданные корпуса, которые приняли в наследство провальную обстановку с подчиненными неукомплектованными подразделениями, и не ОТУ или ОСГВ, которые последние полтора года фактически не руководили ничем, а только передавали приказы "в соответствии с приказом из ГШ". Системная проблема началась со стирания резервов, массового раздробления подразделений по всей линии фронта, отчетов о "взятом селе" как о победе на фоне провалов целых направлений, распределения мобилизационного ресурса "кумовьям", а также абсолютного отсутствия стратегического и даже оперативного видения театра боевых действий у части военного руководства. Я офицер, и у меня есть понятие достоинства. Моя совесть чиста. Доклад закончил. Всем офицерам, которые приняли "правила игры", - я хуй знает что вам сказать. Я вас не понимаю", - резюмировал Кротевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ хотят отрезать Покровск с двух направлений, бросили огромную ораву людей. Это масштабы, приближенные ко Второй мировой, - ОСУВ "Днепр"

Ранее сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.

В ОСГВ "Днепр" заявили, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории.

Автор: 

Донецкая область (10450) боевые действия (4685) Покровск (734) Покровский район (858) война в Украине (5618) Кротевич Богдан (4)


Топ комментарии
+44
Виглядає як системна робота з підриву боєздатності нашої оборони
11.08.2025 23:51 Ответить
+44
Розумні люди попереджали, хоча і про вторгнення теж попереджали

11.08.2025 23:52 Ответить
+39
Ця робота і не закінчувалася з 2019р
11.08.2025 23:55 Ответить
Страница 2 из 2
Пізно всрався пан Кротевич.
Оманські договорняки потрібно виконувати.
Чим успішно і займається істота, яку він величає презедентом.
Не вдалося здати Україну за три дні, призначають м'ясників-командирів, які сточили тих хто добровільно пішов на захист країни, тих хто міг спитати з боневтіка і за вагнергейт і за шашличкі в має і т.п.
Лишилися тільки кротевичі, які тепер роблять круглі оченята: "А шо ж такоє?!, А хто ета здєлал?"
12.08.2025 06:56 Ответить
Це все наслідки "керування" ЗСУ безтолковим ішаком, який називає себе верховним головкомом. Це обкурене чмо, і тільки воно несе відповідальність за стан фронту. А все почалось із звільнення Залужного. Від цього часу - жодної наступальної операції, жодного звільненого села, лише відступ та здача територій. І все це завдяки "геніальності" обкуреного ішака.
12.08.2025 06:59 Ответить
не тільки. Бе
з виконавця немає реалізації!!!
12.08.2025 07:27 Ответить
Кротевич, що ти зробив для того щоб змінити ту ситуацію? Ти хіба якийсь блогер чи коментатор щоб звиздіти без толку? Піди поцілуй краще перст своєму фсбшному узурпатору і його господарю пуйлу не забудь.
12.08.2025 07:01 Ответить
До Словаччини приїхати?
Усі під ві-пі-ен зараз пишуть. Так що тойпрапорець-до пічі!
12.08.2025 10:16 Ответить
За даними DS російські війська прорвали фронт на Добропільському напрямку та за останні три доби просунулись на 10 км, перерізавши рокадну дорогу Добропілля-Краматорськ біля н.п. Нововодяне.

Відсутність будь-якої реакції зі сторони Зеленського і Сирського на стрімкий наступ ворога, який на Ставці здебільше доповідає про успіхи на Сумському напрямку, вочевидь свідчить про прийняте зебілами рішення про здачу без бою агломерацій Покровськ-Мирноград, Дружківка-Костянтинівка та Краматорськ-Слов'янськ. Тоді Лиман відпадає сам-собою.
Все те, що добивається трампо-xyйло.

12.08.2025 07:04 Ответить
Оці всі звернення до кловуна....Якби наш мудрий нарід вибрав Верховним Головнокомандувачем
якусь свиню чи пса Патрона - військові теж би звертались до них з проханням стратегічних чи тактичних рішень? Пес Патрон, пес Патрон - наш найкращий чемпіон!
12.08.2025 07:12 Ответить
Венс був правий коли казав зеленскому - Армії у тебе немає. Армія просто розсипається. Така доля - всі хочуть жити.
12.08.2025 07:22 Ответить
поліція, яка давала присягу, не має права жити тим більше за рахунок цивільних, узиляючись ві своїх обовязків і обіцянки!!!!
а тцкакашне бидло теж під кримінал! але судді куплені системою!
12.08.2025 07:55 Ответить
Не зрозумів. А що повинна робити поліція коли ворог наступає? Штрафувати за не пристебнутий ремінь чи велосипедиста за не правильну їзду по велодоріжці?
Всіх здорових биків - на фронт. Ми тут і самі якось розберемось з ременями безпеки.
12.08.2025 09:38 Ответить
При всій повазі до Кротевича, але що зиінить цей пост??? Скільки можна воювати в інтернеті? Керівництво країни такими "діями" змусити ворушитися неможливо. І це вже факт життя. Треба перестати боятися РЕАЛЬНОГО тиску на владу з боку військових. Інакше втратимо країну під акомпанемент дописів у соцмережах.
12.08.2025 07:28 Ответить
А ти попробуй напиши рапорт, чи в двері постукай - тебе почують.
12.08.2025 11:45 Ответить
Вся страна все розумие,а этот бородач из дорогой квартирки смотрит и ничего непонимай,долбень - квартал сдает и разворовывает Украину,очнись дебиляко.
12.08.2025 07:42 Ответить
Марні ваші сподівання.
Для повстання треба влаштувати щось на кшталт наїзду на НАБУ/САП.
Інші потуги вже давно сприймаються як ворожа провокація.
12.08.2025 10:43 Ответить
Які в умовах законної заборони на масові зібрання під час ВС вийшли на мітинги по всій країні.
12.08.2025 10:52 Ответить
Митинги,в нынешних условиях,это бесполезное шоу,страна и нация погибает,какие митинги.
12.08.2025 11:26 Ответить
Цього виявилось достатньо, щоб зєлєне очко зіграло назад законом №13533.
12.08.2025 11:29 Ответить
Что за ******** поудалял мои золотые комменты,наверное шестерка козыря.
12.08.2025 12:02 Ответить
Схоже, тому, що вони не золоті. Знову.
Можу порадити, до кого з півлітрою йти.
12.08.2025 12:03 Ответить
Судячи з того, як він звертається - він не кається в тому, що 2019-му агітував саме за такого Верховного Головнокомандуючого і його генеральського почту Тарана, Хомчака, Сирського.
12.08.2025 07:44 Ответить
А удкіль вона, п..да взялася? Ти був такий пиихатий на зустрічі із баригою, відвертався, таке гімно велике бцло. Що, дурнику, не допомогли тобі дерьмаки з *********?
12.08.2025 07:44 Ответить
"На лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна п**да, - Кротевич
Як кажуть,збоку видніше.
Але не говорить він,що виною всею є ермак,з яким він фоткався задля піару.
2."Всім офіцерам, які прийняли "правила гри",- я *** зна що вам сказати. Я вас не розумію", - Кротевич.
І всі не розуміють,не лише він.Також і його-з якої причини піарився з ворогами країни?
Загалом,правильна оцінка роботи популістів вгк і гк на війні.
12.08.2025 07:47 Ответить
Зато у нелоха штампуються потужні відосики і ботоферми по звеличенню цього лайна і підняття рейтингу. Нікчемна, продажна гнида!
12.08.2025 07:54 Ответить
Схоже цей Верховний головнокомандувач і Сирський свідомо здають Донбас ,вся відповідальність на них.
12.08.2025 07:56 Ответить
Хтось із них киздить, Кротевич чи Білецький але точно киздить.
12.08.2025 08:06 Ответить
ХЗ, але Білецький улюбленець Генштабу, він там часто підлизував. Тому те, зо він каже, ще треба жорстко фільтрувати
12.08.2025 08:13 Ответить
Чергове ІПСО! Зеленський найвеличніший президент усіх часів! А Сирський найвеличніший полководець! Усі до ТЦК!
12.08.2025 08:06 Ответить
Це Ви так пожартували ?
12.08.2025 08:22 Ответить
Найвеличніший президент позаривав окопи в 2021 -му році, казав Джонсону, що в нас розвідка не гірше за Британську, коли той попереджав про небезпеку, розповідав про шашлики замість того, щоб хоч би дітей та жінок евакуювати перед вторгненням. Натомість своїх мудаків він швиденько попередив. Що Ви мелете ? Вони наживаються на крові бійців, - заржавілі міни, автомати, які не стріляють, яйце по 20 грн. .... Чи Вам все це невідомо , пам'ять відшибло ?
12.08.2025 08:31 Ответить
Так говорять по марафону правди, вони ж не можуть брехати, адже по телевізору не брешуть)
Більшість жінок похилого віку саме так і думають.
12.08.2025 09:54 Ответить
Відбувається абсолютно штатна і очикувана п**да, така сама яка вже була в Сіверськодонецьку, Бахмуті, Соледарі, Авдієвці... І це не просто П**ЗДА, а цілеспрямована стратегія назва якій: ЗАГОНЕМО СЕБЕ В ПАСТКУ.
12.08.2025 08:20 Ответить
Ну не здатний найвеличніший думати, він вміє тільки кацабів смішити, а Українців плакати !
12.08.2025 08:28 Ответить
"...на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна п**да"
Тобто оцю п**ду "ковбасу" довжиною понад 20 км немає чим перебити?
12.08.2025 08:46 Ответить
мабудь немає, і головне там не танки пруть а невеликі групи кацапів по 5-7 шт на моторолерах чи пішки, тупо мабудь немає людей на цій ділянці, кацапи намацали слабке місце і поперли
12.08.2025 08:55 Ответить
Мабуть так. Могли б допомогти міни, але...
Хтось вирішив, що це негуманно
12.08.2025 09:20 Ответить
ніколи такого не було і знову. але тітушки тебе знайдуть, ухилянте, бо це все через тебе
12.08.2025 08:46 Ответить
"Президенте"?Довбень,ти до генштаба маєш звертатися!Що за прошеніє до царя?
12.08.2025 08:52 Ответить
З таким же успіхом можна було б звернутися й до телеграфного стовпа.
12.08.2025 09:12 Ответить
Заява 1-го корпусу "Азов". Який зайняв позициі на Покровському напряму.
Велике випробування, але певен - "Азов" знову продемонструє свою кваліфікацію на чолі з Денисом "Редісом" Прокомпенко.
Це - сама обнадійлива новина за останню добу.
12.08.2025 09:32 Ответить
Колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич лалала блаблабла,,,,,,, дальше можно не читать
12.08.2025 09:41 Ответить
інфільтрація.
========
Встидаюсь, *******************, спитатися: - це область якої науки? Та навіть не уявляю як саме задати питання...
12.08.2025 09:43 Ответить
Перемога все ближче і ближче
12.08.2025 11:09 Ответить
Я офіцер,моя совість чиста,а воювати я їхав,най миколи воюють
12.08.2025 11:14 Ответить
Страница 2 из 2
 
 