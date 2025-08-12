На линии Покровск – Константиновка без преувеличения полная х**ня, - Кротевич
Бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич прокомментировал боевую обстановку на Покровском направлении.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Президент, я искренне не знаю, что именно Вам докладывают, но информирую: на линии Покровск - Константиновка без преувеличения полная п**да. И эта п**да нарастает уже давно, ухудшаясь с каждым днем. Те командования, которые сейчас назначают (или уже назначили), чтобы "исправить неисправимое", скорее всего обвинят в той п**де, которая уже происходит. Линии боевого соприкосновения как постоянной линии - фактически не существует", - подчеркнул Кротевич.
Он отметил, что Покровск и Мирноград почти в окружении, Константиновка - в полуокружении, а противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки.
"Проблема увеличивалась еще с прошлого года. Об этом публично предупреждали, и именно так оно и произошло. Причина этой проблемы - не новосозданные корпуса, которые приняли в наследство провальную обстановку с подчиненными неукомплектованными подразделениями, и не ОТУ или ОСГВ, которые последние полтора года фактически не руководили ничем, а только передавали приказы "в соответствии с приказом из ГШ". Системная проблема началась со стирания резервов, массового раздробления подразделений по всей линии фронта, отчетов о "взятом селе" как о победе на фоне провалов целых направлений, распределения мобилизационного ресурса "кумовьям", а также абсолютного отсутствия стратегического и даже оперативного видения театра боевых действий у части военного руководства. Я офицер, и у меня есть понятие достоинства. Моя совесть чиста. Доклад закончил. Всем офицерам, которые приняли "правила игры", - я хуй знает что вам сказать. Я вас не понимаю", - резюмировал Кротевич.
Ранее сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.
В ОСГВ "Днепр" заявили, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории.
Оманські договорняки потрібно виконувати.
Чим успішно і займається істота, яку він величає презедентом.
Не вдалося здати Україну за три дні, призначають м'ясників-командирів, які сточили тих хто добровільно пішов на захист країни, тих хто міг спитати з боневтіка і за вагнергейт і за шашличкі в має і т.п.
Лишилися тільки кротевичі, які тепер роблять круглі оченята: "А шо ж такоє?!, А хто ета здєлал?"
з виконавця немає реалізації!!!
Усі під ві-пі-ен зараз пишуть. Так що тойпрапорець-до пічі!
Відсутність будь-якої реакції зі сторони Зеленського і Сирського на стрімкий наступ ворога, який на Ставці здебільше доповідає про успіхи на Сумському напрямку, вочевидь свідчить про прийняте зебілами рішення про здачу без бою агломерацій Покровськ-Мирноград, Дружківка-Костянтинівка та Краматорськ-Слов'янськ. Тоді Лиман відпадає сам-собою.
Все те, що добивається трампо-xyйло.
якусь свиню чи пса Патрона - військові теж би звертались до них з проханням стратегічних чи тактичних рішень? Пес Патрон, пес Патрон - наш найкращий чемпіон!
а тцкакашне бидло теж під кримінал! але судді куплені системою!
Всіх здорових биків - на фронт. Ми тут і самі якось розберемось з ременями безпеки.
Для повстання треба влаштувати щось на кшталт наїзду на НАБУ/САП.
Інші потуги вже давно сприймаються як ворожа провокація.
Можу порадити, до кого з півлітрою йти.
Як кажуть,збоку видніше.
Але не говорить він,що виною всею є ермак,з яким він фоткався задля піару.
2."Всім офіцерам, які прийняли "правила гри",- я *** зна що вам сказати. Я вас не розумію", - Кротевич.
І всі не розуміють,не лише він.Також і його-з якої причини піарився з ворогами країни?
Загалом,правильна оцінка роботи популістів вгк і гк на війні.
Більшість жінок похилого віку саме так і думають.
Тобто оцю
п**ду"ковбасу" довжиною понад 20 км немає чим перебити?
Хтось вирішив, що це негуманно
Велике випробування, але певен - "Азов" знову продемонструє свою кваліфікацію на чолі з Денисом "Редісом" Прокомпенко.
Це - сама обнадійлива новина за останню добу.
========
Встидаюсь, *******************, спитатися: - це область якої науки? Та навіть не уявляю як саме задати питання...