На линии Покровск – Константиновка без преувеличения полная х**ня, - Кротевич

Бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич прокомментировал боевую обстановку на Покровском направлении.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Президент, я искренне не знаю, что именно Вам докладывают, но информирую: на линии Покровск - Константиновка без преувеличения полная п**да. И эта п**да нарастает уже давно, ухудшаясь с каждым днем. Те командования, которые сейчас назначают (или уже назначили), чтобы "исправить неисправимое", скорее всего обвинят в той п**де, которая уже происходит. Линии боевого соприкосновения как постоянной линии - фактически не существует", - подчеркнул Кротевич.

Он отметил, что Покровск и Мирноград почти в окружении, Константиновка - в полуокружении, а противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки.

"Проблема увеличивалась еще с прошлого года. Об этом публично предупреждали, и именно так оно и произошло. Причина этой проблемы - не новосозданные корпуса, которые приняли в наследство провальную обстановку с подчиненными неукомплектованными подразделениями, и не ОТУ или ОСГВ, которые последние полтора года фактически не руководили ничем, а только передавали приказы "в соответствии с приказом из ГШ". Системная проблема началась со стирания резервов, массового раздробления подразделений по всей линии фронта, отчетов о "взятом селе" как о победе на фоне провалов целых направлений, распределения мобилизационного ресурса "кумовьям", а также абсолютного отсутствия стратегического и даже оперативного видения театра боевых действий у части военного руководства. Я офицер, и у меня есть понятие достоинства. Моя совесть чиста. Доклад закончил. Всем офицерам, которые приняли "правила игры", - я хуй знает что вам сказать. Я вас не понимаю", - резюмировал Кротевич.

Ранее сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.

В ОСГВ "Днепр" заявили, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории.