Ситуация в направлении Доброполья ухудшается, враг, найдя бреши в обороне, проникает в глубину, - DeepState

Российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

По словам аналитиков, благодаря постоянному давлению россиянам удалось продвинуться в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец. Сейчас враг проводит накопления для дальнейшего развития успеха.

"На отрезке своего пути московиты пробуют устанавливать свои позиции, закрепляться на местности. Также из Кучерова Яра по посадкам кацапы пролезли в населенный пункт Веселое и проводят накопления и там. За последние сутки в данном селе было зафиксировано уже около двух десятков уродов", - говорится в сообщении.

Одновременно с этим, враг не останавливается на достигнутом и продолжает развивать свой успех в направлении трассы Доброполье-Краматорск, фиксируясь в районе Нововодяного и Петровки.

"К сожалению, враг прощупал слабые места для дальнейшего движения, которыми и будет пользоваться, чтобы осуществить подобные попытки", - пишут аналитики.

В DeepState рассказали, что "обстановка складывается довольно хаотично, ведь враг, найдя бреши в обороне, просачивается в глубину, пробует быстро закрепляться, накапливаться для дальнейшего продвижения в то время, как некоторые лица в командовании определенной бригады или не понимают всю глубину проблемы, или подают ситуацию как "контролируемую", в которой "всех убили, всех остановили". Однако с этим не согласны сами военные, которые держат там оборону и пытаются понять, что происходит".

Также отмечается, что в районе Золотого Колодца, Шахового и других населенных пунктах этого района построена качественная линия инженерно-фортификационных сооружений Украины. Однако россияне их обходят и в дальнейшем могут занять для своей обороны.

"Начало пути на Доброполье и логистики у кацапов состоялось с огневого контроля дронами. Сейчас враг нашел места, чтобы проложить этот путь физически, целиком и полностью осознавая последствия, которые создадутся после достижения целей. Для врага уже есть заранее определенные конечные точки, которых он должен достичь, и сегодня они проводят реализацию задуманного, пробуя полностью оккупировать Золотой Колодец, Кучеров Яр, Веселое и другие населенные пункты", - пишет DeepState.

Аналитики добавляют, что после окончательного закрепления и накопления, будут обязательные попытки врага двигаться в глубину территории, а также будут подтягиваться экипажи дронов, которые усложнят перестройку альтернативной логистики и удержание окружающих позиций для Сил Обороны.

"С таким развитием событий, если оно не изменится, мы можем наткнуться на момент, что Доброполье упадет быстрее чем Покровск", - заключают в DeepState.

