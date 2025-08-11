РУС
Новости Боевые действия на Покровском направлении
Ситуация в направлении Доброполья ухудшается, враг, найдя бреши в обороне, проникает в глубину, - DeepState

карта, Доброполье

Российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

По словам аналитиков, благодаря постоянному давлению россиянам удалось продвинуться в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец. Сейчас враг проводит накопления для дальнейшего развития успеха.

"На отрезке своего пути московиты пробуют устанавливать свои позиции, закрепляться на местности. Также из Кучерова Яра по посадкам кацапы пролезли в населенный пункт Веселое и проводят накопления и там. За последние сутки в данном селе было зафиксировано уже около двух десятков уродов", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг концентрирует силы вокруг Покровска, пытается окружить его, - 59 ОШБр

Одновременно с этим, враг не останавливается на достигнутом и продолжает развивать свой успех в направлении трассы Доброполье-Краматорск, фиксируясь в районе Нововодяного и Петровки.

"К сожалению, враг прощупал слабые места для дальнейшего движения, которыми и будет пользоваться, чтобы осуществить подобные попытки", - пишут аналитики.

В DeepState рассказали, что "обстановка складывается довольно хаотично, ведь враг, найдя бреши в обороне, просачивается в глубину, пробует быстро закрепляться, накапливаться для дальнейшего продвижения в то время, как некоторые лица в командовании определенной бригады или не понимают всю глубину проблемы, или подают ситуацию как "контролируемую", в которой "всех убили, всех остановили". Однако с этим не согласны сами военные, которые держат там оборону и пытаются понять, что происходит".

Также отмечается, что в районе Золотого Колодца, Шахового и других населенных пунктах этого района построена качественная линия инженерно-фортификационных сооружений Украины. Однако россияне их обходят и в дальнейшем могут занять для своей обороны.

Читайте также: На Лиманском направлении россияне продолжают накапливать личный состав, - 60 ОМБр

"Начало пути на Доброполье и логистики у кацапов состоялось с огневого контроля дронами. Сейчас враг нашел места, чтобы проложить этот путь физически, целиком и полностью осознавая последствия, которые создадутся после достижения целей. Для врага уже есть заранее определенные конечные точки, которых он должен достичь, и сегодня они проводят реализацию задуманного, пробуя полностью оккупировать Золотой Колодец, Кучеров Яр, Веселое и другие населенные пункты", - пишет DeepState.

Аналитики добавляют, что после окончательного закрепления и накопления, будут обязательные попытки врага двигаться в глубину территории, а также будут подтягиваться экипажи дронов, которые усложнят перестройку альтернативной логистики и удержание окружающих позиций для Сил Обороны.

"С таким развитием событий, если оно не изменится, мы можем наткнуться на момент, что Доброполье упадет быстрее чем Покровск", - заключают в DeepState.

Смотрите также: Россияне продвинулись возле Кучеревого Яра, Золотого Колодца и Майского, - DeepState. КАРТА

армия РФ (20271) Донецкая область (10450) боевые действия (4685) Покровский район (858) Доброполье (58)


Топ комментарии
+14
Ворог здійснив прорив фронту на 10 км неподалік Добропілля.
Траса Добропілля-Краматорськ перерізана та перебуває під контролем росіян в районі населеного пункту Нововодяне.
Ситуація критична.
Фактично це обвал фронту.
В цьому винні 58-річні піхотинці Микола, Петро, Павло, ітд... а також ухилянти.
Але ні в якому разі не найвеличніші верховний головнокомандувач Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Сирський, Генштаб, генерали, адмірали, міністри , які вчора були на ставці і де все було чудово.
показать весь комментарий
11.08.2025 21:01 Ответить
+14
Отакої...
У теплій сцянині ГШ та Телемарафону комфортніше?

Ну то не читай. Для тебе існує ранковий лічильник ГШ, у якому від балди щодня додають 1000+- дохлих кацапів.
показать весь комментарий
11.08.2025 21:02 Ответить
+10
Шкода, Верховному ніколи, треба міндіча і гайдая рятувати...
показать весь комментарий
11.08.2025 20:56 Ответить
,А наша влада про мір волає
показать весь комментарий
11.08.2025 20:54 Ответить
Шкода, Верховному ніколи, треба міндіча і гайдая рятувати...
показать весь комментарий
11.08.2025 20:56 Ответить
А в Ізраїлє сєйчас обєд, макарони ©
там мамарімма , там міндічі і скумбріі
показать весь комментарий
11.08.2025 21:12 Ответить
Коли вже прикриюють це ,,інформ бюро"? Поперед всіх стрибають! Знайшли собі ,,лавочку"!!
показать весь комментарий
11.08.2025 20:57 Ответить
Отакої...
У теплій сцянині ГШ та Телемарафону комфортніше?

Ну то не читай. Для тебе існує ранковий лічильник ГШ, у якому від балди щодня додають 1000+- дохлих кацапів.
показать весь комментарий
11.08.2025 21:02 Ответить
Зебілоїдне, що не так?
показать весь комментарий
11.08.2025 21:27 Ответить
Страус,ти голову навіть не в пісок а в дупу сховав
показать весь комментарий
11.08.2025 21:51 Ответить
Піду "ісландію" послухаю., ніколи не бачив, такого волохатого язика, як у іванова... ну хіба ще у петрова.
показать весь комментарий
11.08.2025 20:59 Ответить
В напрямку Добропілля ситуація вже давно погіршилась - даний прорив - це реальна загроза всьому угрупуванню на Донеччині - від Костянтинівки до Слов'янська.
показать весь комментарий
11.08.2025 21:01 Ответить
Ворог здійснив прорив фронту на 10 км неподалік Добропілля.
Траса Добропілля-Краматорськ перерізана та перебуває під контролем росіян в районі населеного пункту Нововодяне.
Ситуація критична.
Фактично це обвал фронту.
В цьому винні 58-річні піхотинці Микола, Петро, Павло, ітд... а також ухилянти.
Але ні в якому разі не найвеличніші верховний головнокомандувач Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Сирський, Генштаб, генерали, адмірали, міністри , які вчора були на ставці і де все було чудово.
показать весь комментарий
11.08.2025 21:01 Ответить
19 чоловіків, які хотіли незаконно потрапити до Словаччини, затримали на Закарпатті, - ДПСУ. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3568118
показать весь комментарий
11.08.2025 21:03 Ответить
Якби там було достатньо людей то цього б не було, але вони ховаються замість того, щоб воювати мої брати на нулі вже не 1 рік, і говорять що катастрофічно не достатньо людей в їх підрозділах
показать весь комментарий
11.08.2025 21:06 Ответить
Сили Оборони України- 1 млн. 300 тис. військовослужбовців.
На фронті воює 20% - 260 тисяч.
Ще 40% це логістика та по ротації з фронта - це 520 тисяч.
Решта 500 тисяч військових відкупилися від фронту та сидять собі спокійно в тилу, ні разу не бувши на фронті за весь час війни.
Поки цих 500 тисяч блатних військових не почнуть використовувати на фронті то рашисти так і далі будуть йти переможним маршем по українській землі.

Вже навіть не беремо до уваги сотні тисяч ТЦК та ментів, які теж по роду служби мали би брати участь в захисті держави на фронті.
показать весь комментарий
11.08.2025 21:13 Ответить
Виправдовуєш ухилянтів і тих хто ховається від повісток
показать весь комментарий
11.08.2025 21:15 Ответить
Навпаки. За те щоб цих півмільйона блатних військових ухилянтів направили хоч раз на фронт.
+ ТЦК + мєнти.
Це вже майже мільйон захисників, яких терміново потрібно на фронт, бо держава гине.
показать весь комментарий
11.08.2025 21:18 Ответить
"Решта 500 тисяч військових відкупилися від фронту та сидять собі спокійно в тилу"

********* обісцяна, по собі всіх міряєш.
показать весь комментарий
11.08.2025 21:30 Ответить
Українська армія налічує майже мільйон осіб, проте на фронті воюють в кращому випадку тільки 20%. Таку заяву зробив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

"Ми маємо практично мільйонну армію, воюють там відсотків 20 - це в кращому випадку. Відсотків 40 займаються забезпеченням, а є всі інші, які теж себе називають військовими. Але чомусь ротацію не проводять", - сказав він в інтервʼю.

За словами народного депутата, є військовослужбовці, які воюють уже три-чотири роки безпосередньо в зоні ведення активних бойових дій, а є ті, хто "живе на якихось полігонах, у тилу тощо". Федієнко додав, що існує певна військова нерівність, яку треба виправляти.
показать весь комментарий
11.08.2025 21:39 Ответить
Так нехай ТЦК проведе облаву по київських дорогих генделиках ( вибачте ресторанах) ,а не бусифікує бідняків , тоді і людей буде достатньо ,а вони люди багаті і мотивовані їм є що захищати.
показать весь комментарий
11.08.2025 21:19 Ответить
Треба всіх і бідняків і ні
показать весь комментарий
11.08.2025 21:22 Ответить
Може вкид?
Або поосто зайшли туди де позиції не охоронялися
показать весь комментарий
11.08.2025 21:14 Ответить
Ні, не вкид. У тому районі позиції будувалися з орієнтацією на схід, а йдуть з півдня........
показать весь комментарий
11.08.2025 21:31 Ответить
Висовувати такі ****** як кацапи, навіть німці не дозволяли собі у війну. Бо ці ****** зрізалися фланговими ударами
показать весь комментарий
11.08.2025 21:02 Ответить
Якщо генерал кацап,то можно робити,що завгодно
показать весь комментарий
11.08.2025 21:11 Ответить
А якщо сирок-міндіч не забезпечили Фронт людьми?
В попередній новині один коментар висловив припущення що або нема там нікого в селі на позиції або нема ким робити ті "флангові удари"
показать весь комментарий
11.08.2025 21:15 Ответить
Да, эти кишки уже не раз случались, и глядя на карту кажется что стоит их срезать... Не знаю, самому это уже давно очень не нравится, но в любом случае, тогда и сейчас сравнивать некорректно, по многим причинам: масштаб войны, соотношение сил и средств, дроны видящие все и выносящие бронетехнику необходимую для срезания, КАБы, более точная артиллерия, РСЗО, и т.д. Они же не совсем дураки, такие прорывы они туту же обеспечивают хорошей огневой поддержкой. Можно конечно собрать ударный штурмовой кулак и положит половину для срезания выступа, но зачем, наши придерживаются общей стратегии, где идет медленный размен территорий на время и выгодное соотношение потерь. Если это прорыв действительно чему то серьезно угрожает, думаю бросят резервы на его ликвидацию или купирование.
показать весь комментарий
11.08.2025 21:22 Ответить
Москаль Сирський повільно але впевнено здає українські території кацапам.
показать весь комментарий
11.08.2025 21:02 Ответить
Есть успехи: Сырский отжимается 100 раз, Зеленский не дает обмануть США... А тут проклятый DeepState со своим негативом, емае.
показать весь комментарий
11.08.2025 21:03 Ответить
Зайшло 20 чол і вже роблять погоду - всім хана - їх шо не можна вибити - там є якісь полковники генерали? - хтось слідкує за обстановкою?
показать весь комментарий
11.08.2025 21:05 Ответить
Чому прогалин в обороні ворога не знайшов сирський і Ставка? Чому кожного дня ворог просовується в глибину нашої країни? Де наші, українські ракети? Чому ними не лупимо по скопиченню ворога на цьому напрямку?
показать весь комментарий
11.08.2025 21:06 Ответить
на днях "сирок" буде вішати лапшу,як Курська операція ,мала успіхи в допомозі рашистської окупації української території.але він з "зепоцріотом і єрмаком" та фсбе расєї "до цього не мають відносин ніяких
показать весь комментарий
11.08.2025 21:07 Ответить
завтра стабілізує ситуацію
показать весь комментарий
11.08.2025 21:12 Ответить
Це та поужна лінія з 2014 року?((Вона попереду ще чи позаду?((
показать весь комментарий
11.08.2025 21:15 Ответить
Це кошмар
показать весь комментарий
11.08.2025 21:15 Ответить
Прозапас-А то шо фронтом треба займатись, а не Київ намагатись осідлати, розборки з НАБУ влаштовувати та Пороха по судам тягати.

Досі робимо вигляд як все позітівно?
показать весь комментарий
11.08.2025 21:50 Ответить
 
 