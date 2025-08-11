Ситуация в направлении Доброполья ухудшается, враг, найдя бреши в обороне, проникает в глубину, - DeepState
Российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
По словам аналитиков, благодаря постоянному давлению россиянам удалось продвинуться в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец. Сейчас враг проводит накопления для дальнейшего развития успеха.
"На отрезке своего пути московиты пробуют устанавливать свои позиции, закрепляться на местности. Также из Кучерова Яра по посадкам кацапы пролезли в населенный пункт Веселое и проводят накопления и там. За последние сутки в данном селе было зафиксировано уже около двух десятков уродов", - говорится в сообщении.
Одновременно с этим, враг не останавливается на достигнутом и продолжает развивать свой успех в направлении трассы Доброполье-Краматорск, фиксируясь в районе Нововодяного и Петровки.
"К сожалению, враг прощупал слабые места для дальнейшего движения, которыми и будет пользоваться, чтобы осуществить подобные попытки", - пишут аналитики.
В DeepState рассказали, что "обстановка складывается довольно хаотично, ведь враг, найдя бреши в обороне, просачивается в глубину, пробует быстро закрепляться, накапливаться для дальнейшего продвижения в то время, как некоторые лица в командовании определенной бригады или не понимают всю глубину проблемы, или подают ситуацию как "контролируемую", в которой "всех убили, всех остановили". Однако с этим не согласны сами военные, которые держат там оборону и пытаются понять, что происходит".
Также отмечается, что в районе Золотого Колодца, Шахового и других населенных пунктах этого района построена качественная линия инженерно-фортификационных сооружений Украины. Однако россияне их обходят и в дальнейшем могут занять для своей обороны.
"Начало пути на Доброполье и логистики у кацапов состоялось с огневого контроля дронами. Сейчас враг нашел места, чтобы проложить этот путь физически, целиком и полностью осознавая последствия, которые создадутся после достижения целей. Для врага уже есть заранее определенные конечные точки, которых он должен достичь, и сегодня они проводят реализацию задуманного, пробуя полностью оккупировать Золотой Колодец, Кучеров Яр, Веселое и другие населенные пункты", - пишет DeepState.
Аналитики добавляют, что после окончательного закрепления и накопления, будут обязательные попытки врага двигаться в глубину территории, а также будут подтягиваться экипажи дронов, которые усложнят перестройку альтернативной логистики и удержание окружающих позиций для Сил Обороны.
"С таким развитием событий, если оно не изменится, мы можем наткнуться на момент, что Доброполье упадет быстрее чем Покровск", - заключают в DeepState.
там мамарімма , там міндічі і скумбріі
У теплій сцянині ГШ та Телемарафону комфортніше?
Ну то не читай. Для тебе існує ранковий лічильник ГШ, у якому від балди щодня додають 1000+- дохлих кацапів.
Траса Добропілля-Краматорськ перерізана та перебуває під контролем росіян в районі населеного пункту Нововодяне.
Ситуація критична.
Фактично це обвал фронту.
В цьому винні 58-річні піхотинці Микола, Петро, Павло, ітд... а також ухилянти.
Але ні в якому разі не найвеличніші верховний головнокомандувач Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Сирський, Генштаб, генерали, адмірали, міністри , які вчора були на ставці і де все було чудово.
На фронті воює 20% - 260 тисяч.
Ще 40% це логістика та по ротації з фронта - це 520 тисяч.
Решта 500 тисяч військових відкупилися від фронту та сидять собі спокійно в тилу, ні разу не бувши на фронті за весь час війни.
Поки цих 500 тисяч блатних військових не почнуть використовувати на фронті то рашисти так і далі будуть йти переможним маршем по українській землі.
Вже навіть не беремо до уваги сотні тисяч ТЦК та ментів, які теж по роду служби мали би брати участь в захисті держави на фронті.
+ ТЦК + мєнти.
Це вже майже мільйон захисників, яких терміново потрібно на фронт, бо держава гине.
********* обісцяна, по собі всіх міряєш.
"Ми маємо практично мільйонну армію, воюють там відсотків 20 - це в кращому випадку. Відсотків 40 займаються забезпеченням, а є всі інші, які теж себе називають військовими. Але чомусь ротацію не проводять", - сказав він в інтервʼю.
За словами народного депутата, є військовослужбовці, які воюють уже три-чотири роки безпосередньо в зоні ведення активних бойових дій, а є ті, хто "живе на якихось полігонах, у тилу тощо". Федієнко додав, що існує певна військова нерівність, яку треба виправляти.
Або поосто зайшли туди де позиції не охоронялися
В попередній новині один коментар висловив припущення що або нема там нікого в селі на позиції або нема ким робити ті "флангові удари"
Досі робимо вигляд як все позітівно?