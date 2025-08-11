РУС
Новости Ситуация на Покровском направлении
Враг концентрирует силы вокруг Покровска, пытается окружить его, - 59-я ОШБр

Враг пытается окружить Покровск

В зоне ответственности 59-й бригады, неподалеку от административных границ Донецкой и Днепропетровской области, врага остановили. Последнюю неделю здесь - вообще без штурмовых действий. Враг продолжает обстрелы, удары fpv-дронами, КАБами, но не штурмует.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне.Новини" рассказал старший офицер отделения коммуникаций 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка Тарас Мишак.

"Была у них цель выйти на границу с Днепропетровской областью, это им не удалось. Они очень много сил положили, и людей, и техники. Кто бы там ни говорил, но их не бесконечное количество, все равно определенный дефицит они тоже испытывают", - рассказал Мишак.

Еще один фактор - россияне сконцентрировали все свои силы на другом направлении, вокруг Покровска. Город пытаются окружить. Действуют своей обычной тактикой.

"Они пытаются "прощупывать" нашу оборону в разных участках, там, где у них есть определенные успехи. Они там накапливаются, там они и развивают. Туда, где они получают сильный отпор, где не удается им пробиться, они не лезут. Возможно, где-то они почувствовали, что могут продавливать, и там продавливают сейчас", - отметил старший офицер отделения коммуникаций 59-й ОШБр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из 150 вражеских диверсантов до Покровска дошло около 30, остальные - ликвидированы, - DeepState

Напомним, за прошедшие сутки, по данным Генштаба, на Покровском направлении Силы обороны остановили 42 штурмовые и наступательные действия агрессора.

Накануне в ОСУВ "Днепр" сообщили, что сейчас ситуация на Покровском направлении является самой тяжелой за последний год. Войска РФ хотят отрезать Покровск с двух направлений

Донецкая область (10450) боевые действия (4676) 59 отдельная мотопехотная бригада (130) Покровск (728) Покровский район (858)


На фоні щита,що на фото,нема вже найвеличнішого і найдосвідченішого?
Мабуть,вже не актуально для нього,поїде тепер під Слов'янськ,щоб там пофоткатись.
показать весь комментарий
11.08.2025 11:09 Ответить
Дзвоніть Верховному. Дайте йому коня, бінокля, хай командує..
показать весь комментарий
11.08.2025 11:33 Ответить
Покровськ та Мирноград будуть захоплені. Питання лише часу. На черзі ще Костянтинівка. Там складається приблизно така ж ситуйовина. Потім прийде черга Краматорська зі Слов'янськом...
Наша Шмаркля виконує "оманські домовленості" за допомогою сирка. Ціною життя самих вмотивованих українців.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:33 Ответить
 
 