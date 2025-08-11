Враг концентрирует силы вокруг Покровска, пытается окружить его, - 59-я ОШБр

В зоне ответственности 59-й бригады, неподалеку от административных границ Донецкой и Днепропетровской области, врага остановили. Последнюю неделю здесь - вообще без штурмовых действий. Враг продолжает обстрелы, удары fpv-дронами, КАБами, но не штурмует.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне.Новини" рассказал старший офицер отделения коммуникаций 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка Тарас Мишак.

"Была у них цель выйти на границу с Днепропетровской областью, это им не удалось. Они очень много сил положили, и людей, и техники. Кто бы там ни говорил, но их не бесконечное количество, все равно определенный дефицит они тоже испытывают", - рассказал Мишак.

Еще один фактор - россияне сконцентрировали все свои силы на другом направлении, вокруг Покровска. Город пытаются окружить. Действуют своей обычной тактикой.

"Они пытаются "прощупывать" нашу оборону в разных участках, там, где у них есть определенные успехи. Они там накапливаются, там они и развивают. Туда, где они получают сильный отпор, где не удается им пробиться, они не лезут. Возможно, где-то они почувствовали, что могут продавливать, и там продавливают сейчас", - отметил старший офицер отделения коммуникаций 59-й ОШБр.

Напомним, за прошедшие сутки, по данным Генштаба, на Покровском направлении Силы обороны остановили 42 штурмовые и наступательные действия агрессора.

Накануне в ОСУВ "Днепр" сообщили, что сейчас ситуация на Покровском направлении является самой тяжелой за последний год. Войска РФ хотят отрезать Покровск с двух направлений