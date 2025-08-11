Враг концентрирует силы вокруг Покровска, пытается окружить его, - 59-я ОШБр
В зоне ответственности 59-й бригады, неподалеку от административных границ Донецкой и Днепропетровской области, врага остановили. Последнюю неделю здесь - вообще без штурмовых действий. Враг продолжает обстрелы, удары fpv-дронами, КАБами, но не штурмует.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне.Новини" рассказал старший офицер отделения коммуникаций 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка Тарас Мишак.
"Была у них цель выйти на границу с Днепропетровской областью, это им не удалось. Они очень много сил положили, и людей, и техники. Кто бы там ни говорил, но их не бесконечное количество, все равно определенный дефицит они тоже испытывают", - рассказал Мишак.
Еще один фактор - россияне сконцентрировали все свои силы на другом направлении, вокруг Покровска. Город пытаются окружить. Действуют своей обычной тактикой.
"Они пытаются "прощупывать" нашу оборону в разных участках, там, где у них есть определенные успехи. Они там накапливаются, там они и развивают. Туда, где они получают сильный отпор, где не удается им пробиться, они не лезут. Возможно, где-то они почувствовали, что могут продавливать, и там продавливают сейчас", - отметил старший офицер отделения коммуникаций 59-й ОШБр.
Напомним, за прошедшие сутки, по данным Генштаба, на Покровском направлении Силы обороны остановили 42 штурмовые и наступательные действия агрессора.
Накануне в ОСУВ "Днепр" сообщили, что сейчас ситуация на Покровском направлении является самой тяжелой за последний год. Войска РФ хотят отрезать Покровск с двух направлений
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мабуть,вже не актуально для нього,поїде тепер під Слов'янськ,щоб там пофоткатись.
Наша Шмаркля виконує "оманські домовленості" за допомогою сирка. Ціною життя самих вмотивованих українців.