Ворог концентрує сили навколо Покровська, намагається оточити його, - 59 ОШБр
В зоні відповідальності 59-ї бригади, неподалік адміністративних кордонів Донецької та Дніпропетровської області, ворога зупинили. Останній тиждень тут - взагалі без штурмових дій. Ворог продовжує обстріли, удари fpv-дронами, КАБами, але не штурмує.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне.Новини" розповів старший офіцер відділення комунікацій 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка Тарас Мишак.
"Була у них мета вийти на кордон з Дніпропетровщиною, це їм не вдалося. Вони дуже багато сил поклали, і людей, і техніки. Хто б там не казав, але їх є не безкінечна кількість, все одно певний дефіцит вони теж відчувають", - розповів Мишак.
Ще один фактор - росіяни сконцентрували всі свої сили на іншому напрямку, навколо Покровська. Місто намагаються оточити. Діють своєю звичайною тактикою.
"Вони намагаються "промацувати" нашу оборону в різних ділянках, там, де у них є певні успіхи. Вони там накопичуються, там вони і розвивають. Туди, де вони отримують сильну відсіч, де не вдається їм пробитись, вони не лізуть. Можливо, десь вони відчули, що можуть продавлювати, і там продавлюють наразі", - зазначив старший офіцер відділення комунікацій 59 ОШБр.
Нагадаємо, минулої доби, за даними Генштабу, на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 42 штурмові та наступальні дії агресора.
Напередодні в ОСУВ "Дніпро" повідомили, що наразі ситуація на Покровському напрямку є найважчою за останній рік. Війська РФ хочуть відрізати Покровськ із двох напрямків
Мабуть,вже не актуально для нього,поїде тепер під Слов'янськ,щоб там пофоткатись.
Наша Шмаркля виконує "оманські домовленості" за допомогою сирка. Ціною життя самих вмотивованих українців.