Ворог концентрує сили навколо Покровська, намагається оточити його, - 59 ОШБр

В зоні відповідальності 59-ї бригади, неподалік адміністративних кордонів Донецької та Дніпропетровської області, ворога зупинили. Останній тиждень тут - взагалі без штурмових дій. Ворог продовжує обстріли, удари fpv-дронами, КАБами, але не штурмує.

"Була у них мета вийти на кордон з Дніпропетровщиною, це їм не вдалося. Вони дуже багато сил поклали, і людей, і техніки. Хто б там не казав, але їх є не безкінечна кількість, все одно певний дефіцит вони теж відчувають", - розповів Мишак.

Ще один фактор - росіяни сконцентрували всі свої сили на іншому напрямку, навколо Покровська. Місто намагаються оточити. Діють своєю звичайною тактикою.

"Вони намагаються "промацувати" нашу оборону в різних ділянках, там, де у них є певні успіхи. Вони там накопичуються, там вони і розвивають. Туди, де вони отримують сильну відсіч, де не вдається їм пробитись, вони не лізуть. Можливо, десь вони відчули, що можуть продавлювати, і там продавлюють наразі", - зазначив старший офіцер відділення комунікацій 59 ОШБр.

Нагадаємо, минулої доби, за даними Генштабу, на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 42 штурмові та наступальні дії агресора.

Напередодні в ОСУВ "Дніпро" повідомили, що наразі ситуація на Покровському напрямку є найважчою за останній рік. Війська РФ хочуть відрізати Покровськ із двох напрямків