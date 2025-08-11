УКР
Новини Ситуація на Покровському напрямку
Ворог концентрує сили навколо Покровська, намагається оточити його, - 59 ОШБр

Ворог намагається оточити Покровськ

В зоні відповідальності 59-ї бригади, неподалік адміністративних кордонів Донецької та Дніпропетровської області, ворога зупинили. Останній тиждень тут - взагалі без штурмових дій. Ворог продовжує обстріли, удари fpv-дронами, КАБами, але не штурмує.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне.Новини" розповів старший офіцер відділення комунікацій 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка Тарас Мишак.

"Була у них мета вийти на кордон з Дніпропетровщиною, це їм не вдалося. Вони дуже багато сил поклали, і людей, і техніки. Хто б там не казав, але їх є не безкінечна кількість, все одно певний дефіцит вони теж відчувають", - розповів Мишак.

Ще один фактор - росіяни сконцентрували всі свої сили на іншому напрямку, навколо Покровська. Місто намагаються оточити. Діють своєю звичайною тактикою.

"Вони намагаються "промацувати" нашу оборону в різних ділянках, там, де у них є певні успіхи. Вони там накопичуються, там вони і розвивають. Туди, де вони отримують сильну відсіч, де не вдається їм пробитись, вони не лізуть. Можливо, десь вони відчули, що можуть продавлювати, і там продавлюють наразі", - зазначив старший офіцер відділення комунікацій 59 ОШБр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зі 150 ворожих диверсантів до Покровська дійшло близько 30, решта - ліквідовані, - DeepState

Нагадаємо,  минулої доби, за даними Генштабу,  на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 42 штурмові та наступальні дії агресора.

Напередодні в ОСУВ "Дніпро" повідомили, що наразі ситуація на Покровському напрямку є найважчою за останній рік. Війська РФ хочуть відрізати Покровськ із двох напрямків

Донецька область (9264) бойові дії (4430) 59 окрема мотопіхотна бригада (134) Покровськ (760) Покровський район (864)


На фоні щита,що на фото,нема вже найвеличнішого і найдосвідченішого?
Мабуть,вже не актуально для нього,поїде тепер під Слов'янськ,щоб там пофоткатись.
показати весь коментар
11.08.2025 11:09 Відповісти
Дзвоніть Верховному. Дайте йому коня, бінокля, хай командує..
показати весь коментар
11.08.2025 11:33 Відповісти
Покровськ та Мирноград будуть захоплені. Питання лише часу. На черзі ще Костянтинівка. Там складається приблизно така ж ситуйовина. Потім прийде черга Краматорська зі Слов'янськом...
Наша Шмаркля виконує "оманські домовленості" за допомогою сирка. Ціною життя самих вмотивованих українців.
показати весь коментар
11.08.2025 12:33 Відповісти
 
 