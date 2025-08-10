Зі 150 ворожих диверсантів до Покровська дійшло близько 30, решта - ліквідовані, - DeepState

Диверсійні групи РФ дійсно фіксувалися у Покровську, втім зі 150 окупантів дійшло до міста близько 30.

Про це повідомили аналітикки моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"За нашою інформацією, для диверсійних дій у Покровську ворог сформував з трьох рот тактичні групи по 50 осіб у кожній. Метою акції було створити паніку та змусити підрозділи втекти з міста, як це було в н.п.Селидове.

Всього маршрут з Селидового до Покровська зайняв у кацапів 14 діб. 4 доби до промки у Піщаному і 10 діб вони долали з Піщаного до вулиці Захисників України у Покровську. Таким чином кожну добу піхотинець противника проходив всього 600 метрів у надії не бути виявленим", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що зв'язок, вода та їжа забезпечувалася скидами з дронів. Тому між групами була хороша координація і кожен знав про кожного. Використовували ворожі диверсанти плащі для маскування та ховалися у випадкових укриттях. Окрім того, вони мали трекери маршрутів.

"Близько 120 осіб з 150 загинуло від скидів, можливо комусь вдалося вижити після поранення. 19 липня групи почали затягуватися у Покровськ і здійснювати диверсійні дії. Весь цей час триває пошук залишків груп. Цього тижня ще частина "диверсантів" здалася в полон.

Відповідно мети ця операція не досягла, хоча й принесла багато проблем для Сил Оборони України. Чи можна вважати успіхом план, за якого 80% особового складу має вмерти в дорозі до місця виконання задачі - сумнівно", - резюмували у DeepState.