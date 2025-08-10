УКР
Новини Штурм РФ на Покровському напрямку
2 552 19

Зі 150 ворожих диверсантів до Покровська дійшло близько 30, решта - ліквідовані, - DeepState

Покровськ

Диверсійні групи РФ дійсно фіксувалися у Покровську, втім зі 150 окупантів дійшло до міста близько 30.

Про це повідомили аналітикки моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"За нашою інформацією, для диверсійних дій у Покровську ворог сформував з трьох рот тактичні групи по 50 осіб у кожній. Метою акції було створити паніку та змусити підрозділи втекти з міста, як це було в н.п.Селидове.

Всього маршрут з Селидового до Покровська зайняв у кацапів 14 діб. 4 доби до промки у Піщаному і 10 діб вони долали з Піщаного до вулиці Захисників України у Покровську. Таким чином кожну добу піхотинець противника проходив всього 600 метрів у надії не бути виявленим", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що зв'язок, вода та їжа забезпечувалася скидами з дронів. Тому між групами була хороша координація і кожен знав про кожного. Використовували ворожі диверсанти плащі для маскування та ховалися у випадкових укриттях. Окрім того, вони мали трекери маршрутів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ хочуть відрізати Покровськ із двох напрямків, кинули велетенську ораву людей. Це масштаби, наближені до Другої світової, - ОСУВ "Дніпро"

"Близько 120 осіб з 150 загинуло від скидів, можливо комусь вдалося вижити після поранення. 19 липня групи почали затягуватися у Покровськ і здійснювати диверсійні дії. Весь цей час триває пошук залишків груп. Цього тижня ще частина "диверсантів" здалася в полон.

Відповідно мети ця операція не досягла, хоча й принесла багато проблем для Сил Оборони України. Чи можна вважати успіхом план, за якого 80% особового складу має вмерти в дорозі до місця виконання задачі - сумнівно", - резюмували у DeepState.

Автор: 

Донецька область (9264) Покровськ (759) ДРГ (121) Покровський район (863) Селидове (10) DeepState (226)


Топ коментарі
+10
Ага, так само казали і про трубу в Суджі. Що все знали і всіх знищили. А потім Головком сказав, що провтикали...🤔
10.08.2025 12:39 Відповісти
+9
***** по@ер на свой биомусор. Он готов и больше угробить лишь бы достичь своих целей. Проблема в том, что у нас не хватает людей перекрыть все лазейки. В боевых бригадах всего 30-50% от штата и по нормативам они только условно боевые. А Зеля шарахается от темы мобилизации как от огня.
10.08.2025 12:43 Відповісти
+5
Проблема в тому, що орків це в цілому влаштовує...
А відбивати назад території подібним шляхом ми не будемо!
10.08.2025 12:42 Відповісти
Ага, так само казали і про трубу в Суджі. Що все знали і всіх знищили. А потім Головком сказав, що провтикали...🤔
10.08.2025 12:39 Відповісти
І про трубу в Авдіївці так само.
10.08.2025 12:55 Відповісти
Сирській два рази на одні і ті самі граблі не наступає! У Суджі не було Авдіївської труби! В іншому місці з пройобом і втратою позицій не буде Авдіївської і Суджанської труби.
10.08.2025 13:27 Відповісти
Проблема в тому, що орків це в цілому влаштовує...
А відбивати назад території подібним шляхом ми не будемо!
10.08.2025 12:42 Відповісти
Саме прро це й подумав.Території ,котрі контролюють орки вже практично зруйновані та безлюдні.Отже,відвойовувати їх мають роботи,а ЗСУ заходитимуть лиш для зачистки.
10.08.2025 12:45 Відповісти
"відвойовувати їх мають роботи"

Коли це буде? В 2150-му?
10.08.2025 12:56 Відповісти
Ну роботи це умовно)Той же дрон,той же "трі тапара",тойже гаймарс.,літак..
10.08.2025 13:25 Відповісти
Чи можна вважатися успішним план,якщо 80% нападників знищено?(Можна,якщо мета досягнута.Але це ж неостання спроба була(100 тисяч тих на тому напрямку,отже приблизно можна порахувати скільки спроб ще буде.Слава ЗСУ!
10.08.2025 12:43 Відповісти
***** по@ер на свой биомусор. Он готов и больше угробить лишь бы достичь своих целей. Проблема в том, что у нас не хватает людей перекрыть все лазейки. В боевых бригадах всего 30-50% от штата и по нормативам они только условно боевые. А Зеля шарахается от темы мобилизации как от огня.
10.08.2025 12:43 Відповісти
Альйо, онолітєг, а ти чяво ишшшщо тут, ти готов пополніть ряди ВСУ, тадить уперотттт і с пъєснєй, а піздєть с дівана,- єт тябє нє мяааашкі таскать🤔🧐😁
А я пока пєрєвєрнусь на другой бочьок, старенькій я ужо, кості ломіт... А ти нє менжуйсі, бярі БСЛ-110 (брльшую сапйорную лопату 110см. дліни) і марш на отривку окопов в полний профіль для стрєльби со спіни лошаді стоя😝😝😝😝😜🤪
10.08.2025 12:57 Відповісти
а ти вже повернувся на другий бік чи вже встав з дивана
10.08.2025 13:08 Відповісти
Мобілізація йде повним ходом. 30 тисяч на місяць. Тобі ще мало?
10.08.2025 12:58 Відповісти
Сколько из этих 30 тысяч реально появляется в бригадах? Но если удить по проценту поддержки президента - у нас ТЦК должны ломиться от наплыва желающих и бригады должны быть заполнены под завязку.

Смотрите. Я уже писал, повторю. Меня такая гордость берет за наших людей. Такие гордые и независимые от всех, на сейчас Европу гонят, на США тем более. Прямо любо дорого посмотреть какая волна поддержки президента поднялась, аж почти 60%. Прямо орлы. Только вот в ТЦК почему-то очередей этих самых зеленых "патриотов-орлов" как не было, так и нет. А на фронте 30-50% заполнения штата бригад. Странно это как-то, не находите? Какая-то странно виртуальная поддержка и ответственность выходит. Или это другое?

И я с вами не пил, не хамите.
10.08.2025 13:13 Відповісти
Аби не більше
10.08.2025 13:15 Відповісти
Кацапи на втрати не зважають
10.08.2025 13:16 Відповісти
знову ця бровада, але он військові чомусь пишуть що орки по місту вештаються, навіть по центральній частині, мабуть так задумано, щоб заманити їх у пастку...
так це ж було вже(с)
10.08.2025 13:17 Відповісти
"Чи можна вважати успіхом..."?
Можна. Бо вони вже у Покровську.
10.08.2025 13:43 Відповісти
Рашистам насрати скільки здохло по дорозі. Да ***** даже з десяти тисяч дійде всього тридцять. Але вони дійшли. ***** відправить ще стільки ж і диверсантів буде вже 60 в місті.
10.08.2025 13:45 Відповісти
Взвод є. Ще п'ять таких груп і буде 150 у Покровську. І що?
10.08.2025 13:54 Відповісти
 
 