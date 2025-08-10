РУС
Новости Штурм РФ на Покровском направлении
1 343 11

Из 150 вражеских диверсантов до Покровска дошло около 30, остальные - ликвидированы, - DeepState

Покровськ

Диверсионные группы РФ действительно фиксировались в Покровске, но из 150 оккупантов дошло до города около 30.

Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"По нашей информации, для диверсионных действий в Покровске враг сформировал из трех рот тактические группы по 50 человек в каждой. Целью акции было создать панику и заставить подразделения бежать из города, как это было в н.п.Селидово.

Всего маршрут из Селидово до Покровска занял у кацапов 14 суток. 4 суток до промки в Песчаном и 10 суток они преодолевали из Песчаного до улицы Защитников Украины в Покровске. Таким образом каждые сутки пехотинец противника проходил всего 600 метров в надежде не быть обнаруженным", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что связь, вода и еда обеспечивалась сбросами с дронов. Поэтому между группами была хорошая координация и каждый знал о каждом. Использовали вражеские диверсанты плащи для маскировки и прятались в случайных укрытиях. Кроме того, они имели трекеры маршрутов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ хотят отрезать Покровск с двух направлений, бросили огромную ораву людей. Это масштабы, приближенные ко Второй мировой, - ОСГВ "Дніпро"

"Около 120 человек из 150 погибло от сбросов, возможно кому-то удалось выжить после ранения. 19 июля группы начали затягиваться в Покровск и осуществлять диверсионные действия. Все это время продолжается поиск остатков групп. На этой неделе еще часть "диверсантов" сдалась в плен.

Соответственно, цели эта операция не достигла, хотя и принесла много проблем для Сил Обороны Украины. Можно ли считать успехом план, при котором 80% личного состава должно умереть в дороге к месту выполнения задачи - сомнительно", - резюмировали в DeepState.

Донецкая область (10439) Покровск (727) ДРГ (113) Покровский район (852) Селидово (9) DeepState (225)


Ага, так само казали і про трубу в Суджі. Що все знали і всіх знищили. А потім Головком сказав, що провтикали...🤔
10.08.2025 12:39 Ответить
І про трубу в Авдіївці так само.
10.08.2025 12:55 Ответить
Проблема в тому, що орків це в цілому влаштовує...
А відбивати назад території подібним шляхом ми не будемо!
10.08.2025 12:42 Ответить
Саме прро це й подумав.Території ,котрі контролюють орки вже практично зруйновані та безлюдні.Отже,відвойовувати їх мають роботи,а ЗСУ заходитимуть лиш для зачистки.
10.08.2025 12:45 Ответить
"відвойовувати їх мають роботи"

Коли це буде? В 2150-му?
10.08.2025 12:56 Ответить
Чи можна вважатися успішним план,якщо 80% нападників знищено?(Можна,якщо мета досягнута.Але це ж неостання спроба була(100 тисяч тих на тому напрямку,отже приблизно можна порахувати скільки спроб ще буде.Слава ЗСУ!
10.08.2025 12:43 Ответить
***** по@ер на свой биомусор. Он готов и больше угробить лишь бы достичь своих целей. Проблема в том, что у нас не хватает людей перекрыть все лазейки. В боевых бригадах всего 30-50% от штата и по нормативам они только условно боевые. А Зеля шарахается от темы мобилизации как от огня.
10.08.2025 12:43 Ответить
Альйо, онолітєг, а ти чяво ишшшщо тут, ти готов пополніть ряди ВСУ, тадить уперотттт і с пъєснєй, а піздєть с дівана,- єт тябє нє мяааашкі таскать🤔🧐😁
А я пока пєрєвєрнусь на другой бочьок, старенькій я ужо, кості ломіт... А ти нє менжуйсі, бярі БСЛ-110 (брльшую сапйорную лопату 110см. дліни) і марш на отривку окопов в полний профіль для стрєльби со спіни лошаді стоя😝😝😝😝😜🤪
10.08.2025 12:57 Ответить
а ти вже повернувся на другий бік чи вже встав з дивана
10.08.2025 13:08 Ответить
Мобілізація йде повним ходом. 30 тисяч на місяць. Тобі ще мало?
10.08.2025 12:58 Ответить
Сколько из этих 30 тысяч реально появляется в бригадах? Но если удить по проценту поддержки президента - у нас ТЦК должны ломиться от наплыва желающих и бригады должны быть заполнены под завязку.

Смотрите. Я уже писал, повторю. Меня такая гордость берет за наших людей. Такие гордые и независимые от всех, на сейчас Европу гонят, на США тем более. Прямо любо дорого посмотреть какая волна поддержки президента поднялась, аж почти 60%. Прямо орлы. Только вот в ТЦК почему-то очередей этих самых зеленых "патриотов-орлов" как не было, так и нет. А на фронте 30-50% заполнения штата бригад. Странно это как-то, не находите? Какая-то странно виртуальная поддержка и ответственность выходит. Или это другое?

И я с вами не пил, не хамите.
10.08.2025 13:13 Ответить
 
 