Из 150 вражеских диверсантов до Покровска дошло около 30, остальные - ликвидированы, - DeepState
Диверсионные группы РФ действительно фиксировались в Покровске, но из 150 оккупантов дошло до города около 30.
Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"По нашей информации, для диверсионных действий в Покровске враг сформировал из трех рот тактические группы по 50 человек в каждой. Целью акции было создать панику и заставить подразделения бежать из города, как это было в н.п.Селидово.
Всего маршрут из Селидово до Покровска занял у кацапов 14 суток. 4 суток до промки в Песчаном и 10 суток они преодолевали из Песчаного до улицы Защитников Украины в Покровске. Таким образом каждые сутки пехотинец противника проходил всего 600 метров в надежде не быть обнаруженным", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что связь, вода и еда обеспечивалась сбросами с дронов. Поэтому между группами была хорошая координация и каждый знал о каждом. Использовали вражеские диверсанты плащи для маскировки и прятались в случайных укрытиях. Кроме того, они имели трекеры маршрутов.
"Около 120 человек из 150 погибло от сбросов, возможно кому-то удалось выжить после ранения. 19 июля группы начали затягиваться в Покровск и осуществлять диверсионные действия. Все это время продолжается поиск остатков групп. На этой неделе еще часть "диверсантов" сдалась в плен.
Соответственно, цели эта операция не достигла, хотя и принесла много проблем для Сил Обороны Украины. Можно ли считать успехом план, при котором 80% личного состава должно умереть в дороге к месту выполнения задачи - сомнительно", - резюмировали в DeepState.
А відбивати назад території подібним шляхом ми не будемо!
Коли це буде? В 2150-му?
А я пока пєрєвєрнусь на другой бочьок, старенькій я ужо, кості ломіт... А ти нє менжуйсі, бярі БСЛ-110 (брльшую сапйорную лопату 110см. дліни) і марш на отривку окопов в полний профіль для стрєльби со спіни лошаді стоя😝😝😝😝😜🤪
Смотрите. Я уже писал, повторю. Меня такая гордость берет за наших людей. Такие гордые и независимые от всех, на сейчас Европу гонят, на США тем более. Прямо любо дорого посмотреть какая волна поддержки президента поднялась, аж почти 60%. Прямо орлы. Только вот в ТЦК почему-то очередей этих самых зеленых "патриотов-орлов" как не было, так и нет. А на фронте 30-50% заполнения штата бригад. Странно это как-то, не находите? Какая-то странно виртуальная поддержка и ответственность выходит. Или это другое?
И я с вами не пил, не хамите.