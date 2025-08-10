Из 150 вражеских диверсантов до Покровска дошло около 30, остальные - ликвидированы, - DeepState

Диверсионные группы РФ действительно фиксировались в Покровске, но из 150 оккупантов дошло до города около 30.

Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"По нашей информации, для диверсионных действий в Покровске враг сформировал из трех рот тактические группы по 50 человек в каждой. Целью акции было создать панику и заставить подразделения бежать из города, как это было в н.п.Селидово.

Всего маршрут из Селидово до Покровска занял у кацапов 14 суток. 4 суток до промки в Песчаном и 10 суток они преодолевали из Песчаного до улицы Защитников Украины в Покровске. Таким образом каждые сутки пехотинец противника проходил всего 600 метров в надежде не быть обнаруженным", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что связь, вода и еда обеспечивалась сбросами с дронов. Поэтому между группами была хорошая координация и каждый знал о каждом. Использовали вражеские диверсанты плащи для маскировки и прятались в случайных укрытиях. Кроме того, они имели трекеры маршрутов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ хотят отрезать Покровск с двух направлений, бросили огромную ораву людей. Это масштабы, приближенные ко Второй мировой, - ОСГВ "Дніпро"

"Около 120 человек из 150 погибло от сбросов, возможно кому-то удалось выжить после ранения. 19 июля группы начали затягиваться в Покровск и осуществлять диверсионные действия. Все это время продолжается поиск остатков групп. На этой неделе еще часть "диверсантов" сдалась в плен.

Соответственно, цели эта операция не достигла, хотя и принесла много проблем для Сил Обороны Украины. Можно ли считать успехом план, при котором 80% личного состава должно умереть в дороге к месту выполнения задачи - сомнительно", - резюмировали в DeepState.