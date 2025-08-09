РУС
4 866 33

Войска РФ хотят отрезать Покровск с двух направлений, бросили огромную толпу людей. Это масштабы, приближенные ко Второй мировой, - ОСГВ "Днепр"

Битва за Покровск

Сейчас ситуация на Покровском направлении является самой тяжелой за последний год. Войска РФ фактически пытаются наступать с двух направлений и отрезать город.

Об этом в телеэфире сказал представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация на Покровском направлении является самой тяжелой на этом фронте в течение последнего года, за исключением буквально нескольких недель весной. Он является ключевым для россиян, в том числе в этой кампании, летней кампании. Но по состоянию на сейчас там, вероятно, даже труднее, чем было в любой предыдущий период, потому что россияне бросили просто огромную ораву людей. Они фактически пытаются наступать с двух направлений, отрезать город с двух направлений одновременно - с юго-запада и с северо-востока. На юго-западе хорошо получили по зубам. На северо-востоке пытаются тратить большое количество личного состава, чтобы занять несколько населенных пунктов и усложнить логистику для украинских войск", - рассказал Трегубов.

По его словам, если во время зимней кампании россияне вынуждены были отойти, то теперь на одно узкое направление они бросили до 100 тыс. личного состава.

Также читайте: Россияне на Покровском направлении используют все имеющиеся средства против Сил обороны, - бригада "Рубеж" НГУ

"Это реально уже масштабы, приближенные ко Второй мировой, даже не к локальным войнам, как чеченская или афганская", - отметил спикер.

Он добавил, что россияне сейчас так же придерживаются тактики просачивания в украинский тыл, как весной.

"Килзоны (зоны поражения. - Ред.) просто проползают, пытаясь сделать это или незаметно, или просто покидают кого-то одного, другие проползают. Некоторым, как мы знаем из опытов пленных, приходится проползать 60 км. ...Да, тысячи умрут, но какие-то двое залезут, закрепятся у нас где-то за первой линией украинских позиций, начнут огневые действия, начнут пытаться гонять украинских дронщиков. К ним выдвинутся резервы, которых и так немного. Там начнется огневой бой. Собственно, таким образом они наступают", - проинформировал Трегубов.

Донецкая область (10439) Покровск (724) Покровский район (852) ОСГВ Днепр (2)


+7
Все щоб "произвести впечатление" на одного рудого клоуна і щоб той дав їм все що вони забажають без бою.

Все що РФ і може це "производить впечатление"
09.08.2025 17:36
+7
Чому ще досі не ліквідовані ці ОСУВ ці бездарі, ці нікчеми, ці панікери?
Всі свої косяки на фронті та невміння керувати підрозділами вони обґрунтовують тисячами причин але не своєю бездарністю та тупість?
Вже договорились, що на них сунуть 10 млн. орків як у другу світову війну.
Це просто смішно.
Вже ж давно прийнято рішення розігнати нахєр цих тупорилих паркетних командуючих ОСУВ, ОТУ і замінити їх бойовими командирами корпусів.
Чому не виконається це рішення?
09.08.2025 17:41
+7
09.08.2025 17:47
Вангую..як було і до цього десятки разів команду відходити дадуть в свинячий голос
09.08.2025 17:36
09.08.2025 17:47
09.08.2025 18:36
і просочуватись в оборону України як фекалії

.
09.08.2025 17:39
А у наши военных теперь дилемма - не позволить им этого добиться, а значит пойти на повышенные потери как в Бахмуте, или отойти как говорил какой то военный, высказывая надежду, что в этот раз наше руководство не допустит предыдущих ошибок, ради политических целей и что главня наша задача, сохранение солдат.
09.08.2025 18:16
"нікогда не було і вот опять"
ОСУВ Дніпро

.
09.08.2025 17:38
Пуйло вгризлось в українську землю щоб сказати Європі: « ви мої заручники і будете виконувати всі мої забаганки». Європо, вставай, вони прийдуть і за тобою!
09.08.2025 17:39
09.08.2025 17:43
Що, тільки дійшло? Ну, нарешті.
09.08.2025 17:40
фортеця Покровськ
09.08.2025 17:43
Чергова..
09.08.2025 17:56
не каркайте....

ще стоїть місто Покровськ

.
09.08.2025 18:32
А теперь уже больше года.
09.08.2025 17:45
Якраз є шанс піти у контрнаступ і знищити ту всю ораву, тих 100 чи більше тисяч людей, це стане початком звільнення усіх українських територій!
09.08.2025 17:48
Ти бачу сратег?
09.08.2025 17:57
Скупчення 100 т кацапів на парі квадратних км - це не десять в якомусь підвалі. Десь же вони кучкуються, питання тільки чому все там не випалюється?
09.08.2025 18:20
Так стратег!
09.08.2025 18:25
Це відомий український стратег, який на початку війни перше що зробив, це чимскоріш накивав п'ятами в Польшу. Тепер звідтіля з місцевої кнайпи роздає цінні поради нашим військовим
09.08.2025 19:08
иди н уй обосронная потвора
09.08.2025 18:29
Нарешті заспіваємо "Фортеця Покровськ"
09.08.2025 18:12
Рано радієш, руцке
09.08.2025 18:28
Деяким, як ми знаємо з досвідів полонених, доводиться проповзати 60 км Джерело: https://censor.net/ua/n3567878

60 км - може занадто як для цілого речника.
09.08.2025 18:32
речник надивився кіна Мадяра про хробаків

.
09.08.2025 18:34
то знову не приготувалиися?? дальнебійна арта, РСЗВ де, щоб ті атаки гасити...Чи готовлять Донбас до капітуляції по трампу-хкуйлу??
09.08.2025 18:37
позавчера моего племяника отправили под покровск
09.08.2025 18:48
Так а в чому сенсація ?
майже кожен день ,здаються території.
кожен день читаємо ,що рашисти захоплюють то одне то інше село,
09.08.2025 18:48
але якісь двоє залізуть, закріпляться у нас десь за першою лінією українських позицій, почнуть вогневі дії, почнуть намагатися ганяти українських дронщиків. До них висунуться резерви, яких і так небагато. Там почнеться вогневий бій. Власне, таким чином вони наступають", - поінформував Трегубов. Джерело: https://censor.net/ua/n3567878

Що за бредятину несе цей речник про двох закріплених суперменів?
09.08.2025 18:51
Сирник готує черговий котел
09.08.2025 18:56
Ну що, фортеця Покровськ на часі?
09.08.2025 19:09
 
 