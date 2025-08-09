Войска РФ хотят отрезать Покровск с двух направлений, бросили огромную толпу людей. Это масштабы, приближенные ко Второй мировой, - ОСГВ "Днепр"
Сейчас ситуация на Покровском направлении является самой тяжелой за последний год. Войска РФ фактически пытаются наступать с двух направлений и отрезать город.
Об этом в телеэфире сказал представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ситуация на Покровском направлении является самой тяжелой на этом фронте в течение последнего года, за исключением буквально нескольких недель весной. Он является ключевым для россиян, в том числе в этой кампании, летней кампании. Но по состоянию на сейчас там, вероятно, даже труднее, чем было в любой предыдущий период, потому что россияне бросили просто огромную ораву людей. Они фактически пытаются наступать с двух направлений, отрезать город с двух направлений одновременно - с юго-запада и с северо-востока. На юго-западе хорошо получили по зубам. На северо-востоке пытаются тратить большое количество личного состава, чтобы занять несколько населенных пунктов и усложнить логистику для украинских войск", - рассказал Трегубов.
По его словам, если во время зимней кампании россияне вынуждены были отойти, то теперь на одно узкое направление они бросили до 100 тыс. личного состава.
"Это реально уже масштабы, приближенные ко Второй мировой, даже не к локальным войнам, как чеченская или афганская", - отметил спикер.
Он добавил, что россияне сейчас так же придерживаются тактики просачивания в украинский тыл, как весной.
"Килзоны (зоны поражения. - Ред.) просто проползают, пытаясь сделать это или незаметно, или просто покидают кого-то одного, другие проползают. Некоторым, как мы знаем из опытов пленных, приходится проползать 60 км. ...Да, тысячи умрут, но какие-то двое залезут, закрепятся у нас где-то за первой линией украинских позиций, начнут огневые действия, начнут пытаться гонять украинских дронщиков. К ним выдвинутся резервы, которых и так немного. Там начнется огневой бой. Собственно, таким образом они наступают", - проинформировал Трегубов.
