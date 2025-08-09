УКР
Новини
4 038 28

Війська РФ хочуть відрізати Покровськ із двох напрямків, кинули велетенську ораву людей. Це масштаби, наближені до Другої світової, - ОСУВ "Дніпро"

Битва за Покровськ

Наразі ситуація на Покровському напрямку є найважчою за останній рік. Війська РФ фактично намагаються наступати з двох напрямків та відрізати місто.

Про це в телеефірі сказав речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація на Покровському напрямку є найважчою на цьому фронті впродовж останнього року, за винятком буквально кількох тижнів навесні. Він є ключовим для росіян, у тому числі в цій кампанії, літній кампанії. Але станом на зараз там, певно, навіть важче, ніж було у будь-який попередній період, бо росіяни кинули просто велетенську ораву людей. Вони фактично намагаються наступати з двох напрямків, відрізати місто з двох напрямків одночасно - з південного заходу та з північного сходу. На південному заході добре отримали по зубах. На північному сході намагаються витрачати велику кількість особового складу, щоб зайняти кілька населених пунктів і ускладнити логістику для українських військ", - розповів Трегубов.

За його словами, якщо під час зимової кампанії росіяни змушені були відійти, то тепер на один вузький напрямок вони кинули до 100 тис. особового складу.

Також читайте:

"Це реально вже масштаби, наближені до Другої світової, навіть не до локальних воєн, як чеченська чи афганська", - зазначив речник.

Він додав, що росіяни зараз так само дотримуються тактики просочення в український тил, як навесні.

"Кілзони (зони ураження. - Ред.) просто проповзають, намагаючись зробити це або непомітно, або просто покидають когось одного, інші проповзають. Деяким, як ми знаємо з досвідів полонених, доводиться проповзати 60 км. ...Так, тисячі помруть, але якісь двоє залізуть, закріпляться у нас десь за першою лінією українських позицій, почнуть вогневі дії, почнуть намагатися ганяти українських дронщиків. До них висунуться резерви, яких і так небагато. Там почнеться вогневий бій. Власне, таким чином вони наступають", - поінформував Трегубов.

Автор: 

Донецька область (9256) Покровськ (756) Покровський район (859) ОСУВ Дніпро (2)


Чому ще досі не ліквідовані ці ОСУВ ці бездарі, ці нікчеми, ці панікери?
Всі свої косяки на фронті та невміння керувати підрозділами вони обґрунтовують тисячами причин але не своєю бездарністю та тупість?
Вже договорились, що на них сунуть 10 млн. орків як у другу світову війну.
Це просто смішно.
Вже ж давно прийнято рішення розігнати нахєр цих тупорилих паркетних командуючих ОСУВ, ОТУ і замінити їх бойовими командирами корпусів.
Чому не виконається це рішення?
09.08.2025 17:41
+7
09.08.2025 17:47
+6
Все щоб "произвести впечатление" на одного рудого клоуна і щоб той дав їм все що вони забажають без бою.

Все що РФ і може це "производить впечатление"
09.08.2025 17:36
Вангую..як було і до цього десятки разів команду відходити дадуть в свинячий голос
09.08.2025 17:36
09.08.2025 17:47
09.08.2025 18:36
Все щоб "произвести впечатление" на одного рудого клоуна і щоб той дав їм все що вони забажають без бою.

Все що РФ і може це "производить впечатление"
09.08.2025 17:36
і просочуватись в оборону України як фекалії

.
09.08.2025 17:39
А у наши военных теперь дилемма - не позволить им этого добиться, а значит пойти на повышенные потери как в Бахмуте, или отойти как говорил какой то военный, высказывая надежду, что в этот раз наше руководство не допустит предыдущих ошибок, ради политических целей и что главня наша задача, сохранение солдат.
09.08.2025 18:16
"нікогда не було і вот опять"
ОСУВ Дніпро

.
09.08.2025 17:38
Пуйло вгризлось в українську землю щоб сказати Європі: « ви мої заручники і будете виконувати всі мої забаганки». Європо, вставай, вони прийдуть і за тобою!
09.08.2025 17:39
09.08.2025 17:43
Що, тільки дійшло? Ну, нарешті.
09.08.2025 17:40
09.08.2025 17:41
фортеця Покровськ
09.08.2025 17:43
Чергова..
09.08.2025 17:56
не каркайте....

ще стоїть місто Покровськ

.
09.08.2025 18:32
Ali San сподобався ваш коментар в теміРосіяни окупували Дальнє і просунулись в Торецьку та Кураховому, - DeepState. КАРТА
Посмотрите, везде одна и та же тактика "клещей" и та же сдача населенного пункта когда он уже практически в окружении. И так уже пол-года!!!
22.11.2024 12:16

А теперь уже больше года.
09.08.2025 17:45
Якраз є шанс піти у контрнаступ і знищити ту всю ораву, тих 100 чи більше тисяч людей, це стане початком звільнення усіх українських територій!
09.08.2025 17:48
Ти бачу сратег?
09.08.2025 17:57
Скупчення 100 т кацапів на парі квадратних км - це не десять в якомусь підвалі. Десь же вони кучкуються, питання тільки чому все там не випалюється?
09.08.2025 18:20
Так стратег!
09.08.2025 18:25
иди н уй обосронная потвора
09.08.2025 18:29
Нарешті заспіваємо "Фортеця Покровськ"
09.08.2025 18:12
Рано радієш, руцке
09.08.2025 18:28
Деяким, як ми знаємо з досвідів полонених, доводиться проповзати 60 км

60 км - може занадто як для цілого речника.

60 км - може занадто як для цілого речника.
09.08.2025 18:32
речник надивився кіна Мадяра про хробаків

.
09.08.2025 18:34
то знову не приготувалиися?? дальнебійна арта, РСЗВ де, щоб ті атаки гасити...Чи готовлять Донбас до капітуляції по трампу-хкуйлу??
09.08.2025 18:37
позавчера моего племяника отправили под покровск
09.08.2025 18:48
Так а в чому сенсація ?
майже кожен день ,здаються території.
кожен день читаємо ,що рашисти захоплюють то одне то інше село,
09.08.2025 18:48
 
 