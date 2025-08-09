Війська РФ хочуть відрізати Покровськ із двох напрямків, кинули велетенську ораву людей. Це масштаби, наближені до Другої світової, - ОСУВ "Дніпро"
Наразі ситуація на Покровському напрямку є найважчою за останній рік. Війська РФ фактично намагаються наступати з двох напрямків та відрізати місто.
Про це в телеефірі сказав речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ситуація на Покровському напрямку є найважчою на цьому фронті впродовж останнього року, за винятком буквально кількох тижнів навесні. Він є ключовим для росіян, у тому числі в цій кампанії, літній кампанії. Але станом на зараз там, певно, навіть важче, ніж було у будь-який попередній період, бо росіяни кинули просто велетенську ораву людей. Вони фактично намагаються наступати з двох напрямків, відрізати місто з двох напрямків одночасно - з південного заходу та з північного сходу. На південному заході добре отримали по зубах. На північному сході намагаються витрачати велику кількість особового складу, щоб зайняти кілька населених пунктів і ускладнити логістику для українських військ", - розповів Трегубов.
За його словами, якщо під час зимової кампанії росіяни змушені були відійти, то тепер на один вузький напрямок вони кинули до 100 тис. особового складу.
"Це реально вже масштаби, наближені до Другої світової, навіть не до локальних воєн, як чеченська чи афганська", - зазначив речник.
Він додав, що росіяни зараз так само дотримуються тактики просочення в український тил, як навесні.
"Кілзони (зони ураження. - Ред.) просто проповзають, намагаючись зробити це або непомітно, або просто покидають когось одного, інші проповзають. Деяким, як ми знаємо з досвідів полонених, доводиться проповзати 60 км. ...Так, тисячі помруть, але якісь двоє залізуть, закріпляться у нас десь за першою лінією українських позицій, почнуть вогневі дії, почнуть намагатися ганяти українських дронщиків. До них висунуться резерви, яких і так небагато. Там почнеться вогневий бій. Власне, таким чином вони наступають", - поінформував Трегубов.
