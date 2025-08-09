Війська РФ хочуть відрізати Покровськ із двох напрямків, кинули велетенську ораву людей. Це масштаби, наближені до Другої світової, - ОСУВ "Дніпро"

Наразі ситуація на Покровському напрямку є найважчою за останній рік. Війська РФ фактично намагаються наступати з двох напрямків та відрізати місто.

Про це в телеефірі сказав речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація на Покровському напрямку є найважчою на цьому фронті впродовж останнього року, за винятком буквально кількох тижнів навесні. Він є ключовим для росіян, у тому числі в цій кампанії, літній кампанії. Але станом на зараз там, певно, навіть важче, ніж було у будь-який попередній період, бо росіяни кинули просто велетенську ораву людей. Вони фактично намагаються наступати з двох напрямків, відрізати місто з двох напрямків одночасно - з південного заходу та з північного сходу. На південному заході добре отримали по зубах. На північному сході намагаються витрачати велику кількість особового складу, щоб зайняти кілька населених пунктів і ускладнити логістику для українських військ", - розповів Трегубов.

За його словами, якщо під час зимової кампанії росіяни змушені були відійти, то тепер на один вузький напрямок вони кинули до 100 тис. особового складу.

Також читайте: Росіяни на Покровському напрямку використовують усі наявні засоби проти Сил оборони, - бригада "Рубіж" НГУ

"Це реально вже масштаби, наближені до Другої світової, навіть не до локальних воєн, як чеченська чи афганська", - зазначив речник.

Він додав, що росіяни зараз так само дотримуються тактики просочення в український тил, як навесні.

"Кілзони (зони ураження. - Ред.) просто проповзають, намагаючись зробити це або непомітно, або просто покидають когось одного, інші проповзають. Деяким, як ми знаємо з досвідів полонених, доводиться проповзати 60 км. ...Так, тисячі помруть, але якісь двоє залізуть, закріпляться у нас десь за першою лінією українських позицій, почнуть вогневі дії, почнуть намагатися ганяти українських дронщиків. До них висунуться резерви, яких і так небагато. Там почнеться вогневий бій. Власне, таким чином вони наступають", - поінформував Трегубов.