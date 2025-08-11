За сутки на фронте - 137 боестолкновений. Самые ожесточенные бои идут на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

Украинские защитники продолжают удерживать позиции на востоке и юге страны, отражая масштабные штурмы врага. В течение суток наибольшая активность оккупантов зафиксирована на Покровском и Новопавловском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов 59 авиационных ударов, сбросив 111 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 6009 обстрелов, из которых 105 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4615 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности, по районам населенных пунктов Великомихайловка, Тихое Днепропетровской области; Новониколаевка, Новоданиловка, Юльевка, Запорожье Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло две атаки противника. Враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 20 управляемых бомб, совершил 293 обстрела, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска отбили четыре атаки врага в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Радьковки, Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Грековка, Торское и в сторону Шандриголово и Дроновки.

На Сиверском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили пять вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались потеснить наши войска вблизи Григорьевки, Выемки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений, агрессор пытался продвигаться в районах Новомаркового, Часова Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Александро-Калиново, Екатериновка и в сторону Русина Яра и Плещиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Затышок, Кучеров Яр, Никаноровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Сухецкое, Чунишино, Зверево, Котлино, Ореховое, Дачное и Федоровка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 33 атаки противника вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Вольное Поле, Темировка, Филия, Малиевка, Мирное, Александроград, Воскресенка, Шевченко и Ольговское.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили две атаки в районе Малиновки.

На Ореховском направлении захватнические войска атаковали в районе Каменского и в направлении Малой Токмачки, украинские защитники отбили четыре наступательных действия.

На Приднепровском направлении агрессор провел четыре тщетные попытки наступления на позиции наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, средство противовоздушной обороны и три артиллерийские системы врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1000 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, семь боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 191 БПЛА и 131 единицу автомобильной техники оккупантов.

