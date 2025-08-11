РУС
271 1

За сутки на фронте - 137 боестолкновений. Самые ожесточенные бои идут на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

Украинские защитники продолжают удерживать позиции на востоке и юге страны, отражая масштабные штурмы врага. В течение суток наибольшая активность оккупантов зафиксирована на Покровском и Новопавловском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов 59 авиационных ударов, сбросив 111 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 6009 обстрелов, из которых 105 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4615 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности, по районам населенных пунктов Великомихайловка, Тихое Днепропетровской области; Новониколаевка, Новоданиловка, Юльевка, Запорожье Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло две атаки противника. Враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 20 управляемых бомб, совершил 293 обстрела, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на фронте за 10 августа

На Южно-Слобожанском направлении наши войска отбили четыре атаки врага в районе Волчанска.

Ситуация на фронте за 10 августа

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Радьковки, Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

Ситуация на фронте за 10 августа

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Грековка, Торское и в сторону Шандриголово и Дроновки.

Ситуация на фронте за 10 августа

На Сиверском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили пять вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались потеснить наши войска вблизи Григорьевки, Выемки и Верхнекаменского.

Ситуация на фронте за 10 августа

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений, агрессор пытался продвигаться в районах Новомаркового, Часова Яра и в сторону Белой Горы.

Ситуация на фронте за 10 августа

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Александро-Калиново, Екатериновка и в сторону Русина Яра и Плещиевки.

Ситуация на фронте за 10 августа

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Затышок, Кучеров Яр, Никаноровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Сухецкое, Чунишино, Зверево, Котлино, Ореховое, Дачное и Федоровка.

Ситуация на фронте за 10 августа

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 33 атаки противника вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Вольное Поле, Темировка, Филия, Малиевка, Мирное, Александроград, Воскресенка, Шевченко и Ольговское.

Ситуация на фронте за 10 августа

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили две атаки в районе Малиновки.

Ситуация на фронте за 10 августа

На Ореховском направлении захватнические войска атаковали в районе Каменского и в направлении Малой Токмачки, украинские защитники отбили четыре наступательных действия.

Ситуация на фронте за 10 августа

На Приднепровском направлении агрессор провел четыре тщетные попытки наступления на позиции наших защитников.

Ситуация на фронте за 10 августа

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, средство противовоздушной обороны и три артиллерийские системы врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1000 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, семь боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 191 БПЛА и 131 единицу автомобильной техники оккупантов.

