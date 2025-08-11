Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 064 240 человек (+1000 за сутки), 11 093 танка, 31 380 артсистем, 23 114 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 064 240 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 064 240 (+1000) человек,

танков - 11 093 (+4) единицы,

боевых бронированных машин - 23 114 (+7) единиц,

артиллерийских систем - 31 380 (+37) единиц,

РСЗО - 1462 (+2) единицы,

средств ПВО - 1204 (+0) единицы,

самолетов - 421 (+0) единица,

вертолетов - 340 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 50 646 (+191) единиц,

крылатых ракет - 3556 (+0) единиц,

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 58 113 (+131) единиц,

специальной техники - 3936 (+0) единиц.

