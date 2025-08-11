Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 064 240 человек (+1000 за сутки), 11 093 танка, 31 380 артсистем, 23 114 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 064 240 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 064 240 (+1000) человек,
танков - 11 093 (+4) единицы,
боевых бронированных машин - 23 114 (+7) единиц,
артиллерийских систем - 31 380 (+37) единиц,
РСЗО - 1462 (+2) единицы,
средств ПВО - 1204 (+0) единицы,
самолетов - 421 (+0) единица,
вертолетов - 340 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 50 646 (+191) единиц,
крылатых ракет - 3556 (+0) единиц,
кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 58 113 (+131) единиц,
специальной техники - 3936 (+0) единиц.
181! одиниця знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Броня присутня, арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 064 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калужська область.