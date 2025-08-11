РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10189 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 987 4

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 064 240 человек (+1000 за сутки), 11 093 танка, 31 380 артсистем, 23 114 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 064 240 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 064 240 (+1000) человек,

танков - 11 093 (+4) единицы,

боевых бронированных машин - 23 114 (+7) единиц,

артиллерийских систем - 31 380 (+37) единиц,

РСЗО - 1462 (+2) единицы,

средств ПВО - 1204 (+0) единицы,

самолетов - 421 (+0) единица,

вертолетов - 340 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 50 646 (+191) единиц,

крылатых ракет - 3556 (+0) единиц,

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 58 113 (+131) единиц,

специальной техники - 3936 (+0) единиц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате уничтожения российской РСЗО "БМ-21 Град" в небо поднялся огромный огненный "гриб". ВИДЕО

Инфографика

Автор: 

армия РФ (20265) Генштаб ВС (6774) ликвидация (3940) уничтожение (7641)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лізе мразота кацапська і лізе.
показать весь комментарий
11.08.2025 07:35 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
11.08.2025 07:51 Ответить
Минув 4191 день москальсько-української війни.
181! одиниця знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Броня присутня, арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 064 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калужська область.
показать весь комментарий
11.08.2025 08:40 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2025 08:42 Ответить
 
 