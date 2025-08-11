УКР
2 482 4

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 064 240 осіб (+1000 за добу), 11 093 танки, 31 380 артсистем, 23 114 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 064 240 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 11.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1064240 (+1000) осіб 

танків – 11093 (+4) од

бойових броньованих машин – 23114 (+7) од

артилерійських систем – 31380 (+37) од

РСЗВ – 1462 (+2) од

засоби ППО – 1204 (+0) од

літаків – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50646 (+191)

крилаті ракети – 3556 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 58113 (+131)

спеціальна техніка  – 3936 (+0)

Інфографіка

Автор: 

армія рф (18417) Генштаб ЗС (7076) ліквідація (4328) знищення (7954)


Коментувати
Лізе мразота кацапська і лізе.
11.08.2025 07:35 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
11.08.2025 07:51 Відповісти
Минув 4191 день москальсько-української війни.
181! одиниця знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Броня присутня, арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 064 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калужська область.
11.08.2025 08:40 Відповісти
11.08.2025 08:42 Відповісти
 
 