Враг, несмотря на потери, пытается развить наступление на Новопавловском направлении, - ОСГВ "Днепр"

Российские захватчики на востоке и юге продолжают атаковать позиции Сил обороны. Не оставляют попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию.

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки противник атаковал наши оборонительные укрепления неподалеку Волчанска и Синельниково. Наступательные действия российской армии успеха не имели.

На Купянском направлении отбиты все попытки противника улучшить тактическое положение вблизи Нововасильевки, Московки, Голубовки, Петропавловки, Загрызово и Купянска.

На Лиманском направлении украинские защитники дали отпор атакам захватчиков у Нового Мира, Карповки, Ямполовки, Шандриголово, Среднего, Колодязей и в Серебрянском лесничестве. Ни на одном из направлений прорыва нашей обороны не произошло. В направлении Торского отбит штурм и уничтожено двадцать шесть мотоциклов вместе со штурмовыми группами.

На Северском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянки, Григорьевки и Федоровки.

На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия оккупантов были направлены на наши оборонительные позиции неподалеку Орехово-Васильевки, Новомаркового, Ступочек, Белой Горы, Щербиновки, Александро-Калинового и Степановки. Наши защитники дали достойный ответ, противник понес потери и отступил.

На Добропольском направлении враг безуспешно атаковал подразделения наших войск у Русина Яра, Бойковки и в Поповом Яре.

На Покровском направлении российская армия не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. Отмечены наступательные действия в районах населенных пунктов Сухецкое, Родинское, Новоэкономичное, Николаевка, Миролюбовка, Лисовка, Котлино и Зверево. Также наши воины отражали штурмы неподалеку Удачного, Муравки, Орехового и Филиала. Враг продолжает накапливать силы и средства для проведения в дальнейшем штурмовых действий. Подразделения Сил обороны сдерживают вражеский натиск, уничтожая превосходящие силы противника.

На Новопавловском направлении за прошедшие сутки оккупанты сосредоточили атакующие усилия в районе Толстого, Камышевахи, Александрограда и Ольговского. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление.

На Гуляйпольском направлении враг безуспешно атаковал позиции наших защитников в районе Малиновки. Получил отпор и отступил.

