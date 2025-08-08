Ворог, попри втрати, намагається розвинути наступ на Новопавлівському напрямку, - ОСУВ "Дніпро"

Російські загарбники на сході та півдні продовжують атакувати позиції Сил оборони. Не полишають спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУС "Дніпро".

На Південно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби противник атакував наші оборонні укріплення неподалік Вовчанська та Синельникового. Наступальні дії російської армії успіху не мали.

На Купʼянському напрямку відбито усі спроби противника покращити тактичне положення поблизу Нововасилівки, Московки, Голубівки, Петропавлівки, Загризового та Купʼянська.

На Лиманському напрямку українські захисники дали відсіч на атаки загарбників біля Нового Миру, Карпівки, Ямполівки, Шандриголового, Середнього, Колодязів та у Серебрянському лісництві. На жодному з напрямків прориву нашої оборони не відбулося. У напрямку Торського відбито штурм та знищено двадцять шість мотоциклів разом з штурмовими групами.

На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Серебрянки, Григорівки та Федорівки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники відбили масований штурм росіян біля Сіверська: знищено 80 окупантів

На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії окупантів були спрямовані на наші оборонні позиції неподалік Оріхово-Василівки, Новомаркового, Ступочок, Білої Гори, Щербинівки, Олександро-Калинового та Степанівки. Наші захисники дали гідну відповідь, противник зазнав втрат та відступив.

На Добропільському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи наших військ біля Русиного Яру, Бойківки та у Поповому Яру.

На Покровському напрямку російська армія не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію. Відмічено наступальні дії в районах населених пунктів Сухецьке, Родинське, Новоекономічне, Миколаївка, Миролюбівка, Лисівка, Котлине та Звірове. Також наші воїни відбивали штурми неподалік Удачного, Муравки, Горіхового та Філії. Ворог продовжує накопичувати сили і засоби для проведення надалі штурмових дій. Підрозділи Сил оборони стримують ворожий натиск, знищуючи переважаючі сили противника.

На Новопавлівському напрямку минулої доби окупанти зосередили атакувальні зусилля в районі Толстого, Комишувахи, Олександрограда та Ольгівського. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвинути наступ.

На Гуляйпільському напрямку ворог безуспішно атакував позиції наших захисників у районі Малинівки. Отримав відсіч та відступив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Новопавлівському напрямку наступають, ховаючись по посадках, - 31 ОМБр