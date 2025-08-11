РУС
Новости
4 824 34

Россияне продвинулись возле Кучерова Яра, Золотого Колодязя и Майского, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвинулись возле трех населенных пунктов на Донетчине.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся вблизи Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского", - говорится в сообщении.

Россияне продвинулись возле Часового Яра

Автор: 

Донецкая область (10450) Краматорский район (568) Покровский район (858) Майское (1) Золотой Колодезь (6) Кучеров Яр (2)


До катастрофи призвів тупий Сирський і збирач ставок ішак
11.08.2025 19:56 Ответить
Да, наверное никогда не было такого в мировой истории войн последних пары-тройки сотен лет. Чтобы фронт был прорван в полосе шириной 1,5км и в глубину на 10 - и без обеспечения наступающими флангов они не были отрезаны, окружены и уничтожены. Скорее всего они ничего не прорывали а просто туда зашли. И никого там не встретили.
11.08.2025 20:01 Ответить
Росіяни просунулись біля Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського

То гуйня.
Відповідальні люди кажуть, що територій ми їм не віддамо!
11.08.2025 19:47 Ответить
Ви це не читайте.
Читайте тільки переможно-потужні звіти ГШ.

От тільки там, де сирські письменники пишуть "тримали" вони, як правило, не уточнюють чи втримали.
11.08.2025 19:35 Ответить
Чехарда зі зміною бригад на фронті, замість вчасного поповнення бригад піхотинцями призвела до цієї катастрофи.
11.08.2025 19:46 Ответить
До катастрофи призвів тупий Сирський і збирач ставок ішак
11.08.2025 19:56 Ответить
Вопрос только сознательно или по глупости
11.08.2025 20:06 Ответить
Що значить «вчасного»? Ти бачиш яким способом зеленський цих піхотинців «рекрутує»? Дивно, що вони ще своїх не стріляють (або нам про це просто не говорять)
11.08.2025 21:41 Ответить
DeepState. КАРТА
11.08.2025 19:38 Ответить
Небольшой "прорывчик" длиной всего то 15 км. "Дело то житейское" не цитата, а название мемуаров Сырского.
11.08.2025 19:44 Ответить
Це просто ******* - за 2 дні просування на 15 км.
11.08.2025 19:45 Ответить
Росіяни просунулись біля Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського

То гуйня.
Відповідальні люди кажуть, що територій ми їм не віддамо!
11.08.2025 19:47 Ответить
Там людей не вистачає. Воювати нікому...
11.08.2025 19:47 Ответить
Ага все люди сумщину освобождают.Специально донбасс
сдают это и дураку уже понятно
11.08.2025 19:52 Ответить
на сумщині мудак Сирський тупо положив людей і техніку і тепер виправдовується про курську авантюру в парі з ішаком
11.08.2025 19:57 Ответить
Не люблю Сырского и не уважаю как человека - но операция на Курщине была очень успешной и правильной. Но не ему было решать когда операцию нужно было заканчивать, наступление было очень грамотным и с минимальными потерями. Проблемы начались тогда когда наших оттуда начали выбивать, и уже тогда нужно было отойти на заранее подготовленные позиции. Я уверен что команды типа держаться до последнего шли из Офиса, как и "контрнаступ". Просто Залужному хватило смелости если не отказаться от провального наступления - но хотя бы минимизировать задействованные силы и доказать что идея провальная. Но ему этого своеволия не простил Наполеончик.
11.08.2025 20:06 Ответить
Ціль яка тієї успішної операції?
Відбулося шозширення фронту і вивід військ в поле під каби і дрони.Це тупо знищення боєздатних частин.
11.08.2025 20:15 Ответить
Когда это была маневренная операция, с мобильными передвигающимися группами, которые обходили очаги сопротивления, окружали, брали в плен - это было нормально, это было правильно. Когда враг подтянул кратно большие силы, когда войска оказались окружены с трех сторон, начали выбивать логистику и разбивать стационарную оборону - тогда нужно было отходить назад в Сумскую область, где уже должны были быть построена линия укреплений и фортификационные линии. Просто это нужно было делать вовремя.
11.08.2025 20:19 Ответить
Якщо ціль не досягнута,це вже провал!То того ж ніхто не може сказати точну ціль курської авантюри,лише версії.
1.знищення ударного угрупування в напрямку Сум(не виявилось його по факту)
2.віттягування військ з донецького напрямку(не получилось)
3.захоплення КАЕС(не получилось)
11.08.2025 20:24 Ответить
Ну ты правда не понимаешь? Задачи любой операции могут и должны меняться в зависимости от успехов. Если операция удается - ее нужно развивать. Если не получается - то не нужно делать как Жуков под Сычевкой, нужно операцию останавливать. Высший пилотаж - это удар по нескольким направлениям, и определения места главного удара по результатам. Так и тут - малыми силами были выполнены большие задачи, просто нужно было вовремя уйти когда стало понятно что враг может там сконцентрировать достаточно много сил и поражение просто вопрос времени.
11.08.2025 20:42 Ответить
Піти незрозуміло чому,це щось нове в військовій справі .По дорозі типу порішаєм
11.08.2025 20:49 Ответить
Так і получилось,тільки втратили техніку і людей і це зовсім вже не смішно
11.08.2025 20:50 Ответить
це таки була зелена авантюра без мети і сподівань...
рано чи пізно вона була приречена на провал.
11.08.2025 20:20 Ответить
Рускій, ну от нахріна воно тобі, ота чужа для тебе Україна?
11.08.2025 20:53 Ответить
казляра зелена - Залужного повертай.
вибачись, на коліна стань і як він тобі в харю плюне утрись і мовчи.
11.08.2025 19:57 Ответить
поки вчора потужно знищили 120 із 150 діверсантів у Покровську, москалі просунулися на 8 км на північніше Покровська. Мегапотужно!
А може це план зеленського по здачі Донецької області? Бо у нас зараз великі перемоги у Сумської області. Сууджаааа!!...
11.08.2025 20:00 Ответить
Да, наверное никогда не было такого в мировой истории войн последних пары-тройки сотен лет. Чтобы фронт был прорван в полосе шириной 1,5км и в глубину на 10 - и без обеспечения наступающими флангов они не были отрезаны, окружены и уничтожены. Скорее всего они ничего не прорывали а просто туда зашли. И никого там не встретили.
11.08.2025 20:01 Ответить
так і є
11.08.2025 20:09 Ответить
Дивуюся, що усі потужно мовчать про те, що підари зайшли у місто Куп'янськ на півночі і обходять місто із заходу і сходу.
11.08.2025 20:03 Ответить
Це вже схоже на фейк.
11.08.2025 20:07 Ответить
Якщо люди настільки не хочуть воювати (он в мене в під'їзді 1 людина в ЗСУ із всього під'їзду), то треба щось робити - або намагатися домовлятися, або піднімати дух і мотивацію, не знаю там, щоб квартал вийшов і сказав ми йдемо на фронт, щоб менти хоча б по черзі воювали, відставників там потягати (1 із 40 в ЗСУ при середньому віці 45-47 років - це жахлива цифра, вони за наш рахунок багато років вчились воювати, а виходить, як в анекдоті про пожежника), офіцерів почати не за восом мобілізовувати, биканів отих, джипами яких все заставлено, потрусити з фейковими інвалідностями і розбронювати, і т.д. Бо буде біда.
11.08.2025 20:17 Ответить
Так і у мене в селі так само. Я і ще кілька чоловік воюють, решта никаються по генделиках - і військові пенси і просто здорові бугаї - усі разом тринадцять одне і теж, мовляв вигребли із села усіх, нікого не лишилося. Був у відпустці, в обличчя не можуть сказати, тільки шушукаються за спиною, мовляв, дурень, йому що, більше всіх треба? Лицеміри.
11.08.2025 20:50 Ответить
Брехня деяких командирів на верх продовжує підставляти купу народу!За брехню треба садити на 30 років щоб су..а думала не як сподобатись сирнику і зеленому наполеону а людей зберегти!!Брехня на фронті вже загубила купу народу,і далі те саме...Чи той підар командир не розуміє що його повісить москальня якщо дійде куди захоче,ну не вже так важко зрозуміти просту істину...
11.08.2025 20:50 Ответить
Кацапи просовуються кожен день, а головком і Верховний головнокомандувач на місці. Як на мене, то вони ще в минулому році мали брати свої манатки і валити з посад.
11.08.2025 20:51 Ответить
Зате медведчук досі може сплачувати за обслуговування яхти, яка перебуває в управлінні АРМА - УП. Ось хто має всі права!
11.08.2025 20:56 Ответить
Якщо так далі піде - ми обміняємо все і без Трампа.
11.08.2025 20:58 Ответить
 
 