Россияне продвинулись возле Кучерова Яра, Золотого Колодязя и Майского, - DeepState. КАРТА
Российские войска продвинулись возле трех населенных пунктов на Донетчине.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся вблизи Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского", - говорится в сообщении.
Читайте тільки переможно-потужні звіти ГШ.
От тільки там, де сирські письменники пишуть "тримали" вони, як правило, не уточнюють чи втримали.
То гуйня.
Відповідальні люди кажуть, що територій ми їм не віддамо!
сдают это и дураку уже понятно
Відбулося шозширення фронту і вивід військ в поле під каби і дрони.Це тупо знищення боєздатних частин.
1.знищення ударного угрупування в напрямку Сум(не виявилось його по факту)
2.віттягування військ з донецького напрямку(не получилось)
3.захоплення КАЕС(не получилось)
рано чи пізно вона була приречена на провал.
вибачись, на коліна стань і як він тобі в харю плюне утрись і мовчи.
А може це план зеленського по здачі Донецької області? Бо у нас зараз великі перемоги у Сумської області. Сууджаааа!!...