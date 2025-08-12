ENG
Russians have advanced near Kucherevyi Yar, Zolotyi Kolodiaz, and Maiske, - DeepState. MAP

Russian troops have advanced near three settlements in Donetsk region.

This was reported by DeepState, Censor.NET informs.

"The enemy has advanced near Kucherevyi Yar, Zolotyi Kolodiaz and Maiske," the report says.

Russians advance near Chasiv Yar

