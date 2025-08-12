Russians have advanced near Kucherevyi Yar, Zolotyi Kolodiaz, and Maiske, - DeepState. MAP
Russian troops have advanced near three settlements in Donetsk region.
This was reported by DeepState, Censor.NET informs.
"The enemy has advanced near Kucherevyi Yar, Zolotyi Kolodiaz and Maiske," the report says.
