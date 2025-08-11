Росіяни просунулись біля Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського, - DeepState. КАРТА
Російські війська просунулись біля трьох населених пунктів у Донецькій області.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся поблизу Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського", - йдеться в повідомленні.
Читайте тільки переможно-потужні звіти ГШ.
От тільки там, де сирські письменники пишуть "тримали" вони, як правило, не уточнюють чи втримали.
То гуйня.
Відповідальні люди кажуть, що територій ми їм не віддамо!
сдают это и дураку уже понятно
Відбулося шозширення фронту і вивід військ в поле під каби і дрони.Це тупо знищення боєздатних частин.
1.знищення ударного угрупування в напрямку Сум(не виявилось його по факту)
2.віттягування військ з донецького напрямку(не получилось)
3.захоплення КАЕС(не получилось)
рано чи пізно вона була приречена на провал.
вибачись, на коліна стань і як він тобі в харю плюне утрись і мовчи.
А може це план зеленського по здачі Донецької області? Бо у нас зараз великі перемоги у Сумської області. Сууджаааа!!...