УКР
Новини
3 139 23

Росіяни просунулись біля Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського, - DeepState. КАРТА

Російські війська просунулись біля трьох населених пунктів у Донецькій області.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся поблизу Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Доба на Донеччині: ворог атакував 21 населений пункт, шестеро людей зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Росіяни просунулись біля Часового Яру

Автор: 

Донецька область (9268) Краматорський район (570) Покровський район (864) Майське (1) Золотий Колодязь (7) Кучерів Яр (2)


До катастрофи призвів тупий Сирський і збирач ставок ішак
11.08.2025 19:56 Відповісти
Росіяни просунулись біля Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського

То гуйня.
Відповідальні люди кажуть, що територій ми їм не віддамо!
11.08.2025 19:47 Відповісти
Да, наверное никогда не было такого в мировой истории войн последних пары-тройки сотен лет. Чтобы фронт был прорван в полосе шириной 1,5км и в глубину на 10 - и без обеспечения наступающими флангов они не были отрезаны, окружены и уничтожены. Скорее всего они ничего не прорывали а просто туда зашли. И никого там не встретили.
11.08.2025 20:01 Відповісти
Ви це не читайте.
Читайте тільки переможно-потужні звіти ГШ.

От тільки там, де сирські письменники пишуть "тримали" вони, як правило, не уточнюють чи втримали.
11.08.2025 19:35 Відповісти
Чехарда зі зміною бригад на фронті, замість вчасного поповнення бригад піхотинцями призвела до цієї катастрофи.
11.08.2025 19:46 Відповісти
До катастрофи призвів тупий Сирський і збирач ставок ішак
11.08.2025 19:56 Відповісти
Вопрос только сознательно или по глупости
11.08.2025 20:06 Відповісти
DeepState. КАРТА
11.08.2025 19:38 Відповісти
Небольшой "прорывчик" длиной всего то 15 км. "Дело то житейское" не цитата, а название мемуаров Сырского.
11.08.2025 19:44 Відповісти
Це просто ******* - за 2 дні просування на 15 км.
11.08.2025 19:45 Відповісти
Росіяни просунулись біля Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського

То гуйня.
Відповідальні люди кажуть, що територій ми їм не віддамо!
11.08.2025 19:47 Відповісти
Там людей не вистачає. Воювати нікому...
11.08.2025 19:47 Відповісти
Ага все люди сумщину освобождают.Специально донбасс
сдают это и дураку уже понятно
11.08.2025 19:52 Відповісти
на сумщині мудак Сирський тупо положив людей і техніку і тепер виправдовується про курську авантюру в парі з ішаком
11.08.2025 19:57 Відповісти
Не люблю Сырского и не уважаю как человека - но операция на Курщине была очень успешной и правильной. Но не ему было решать когда операцию нужно было заканчивать, наступление было очень грамотным и с минимальными потерями. Проблемы начались тогда когда наших оттуда начали выбивать, и уже тогда нужно было отойти на заранее подготовленные позиции. Я уверен что команды типа держаться до последнего шли из Офиса, как и "контрнаступ". Просто Залужному хватило смелости если не отказаться от провального наступления - но хотя бы минимизировать задействованные силы и доказать что идея провальная. Но ему этого своеволия не простил Наполеончик.
11.08.2025 20:06 Відповісти
Ціль яка тієї успішної операції?
Відбулося шозширення фронту і вивід військ в поле під каби і дрони.Це тупо знищення боєздатних частин.
11.08.2025 20:15 Відповісти
Когда это была маневренная операция, с мобильными передвигающимися группами, которые обходили очаги сопротивления, окружали, брали в плен - это было нормально, это было правильно. Когда враг подтянул кратно большие силы, когда войска оказались окружены с трех сторон, начали выбивать логистику и разбивать стационарную оборону - тогда нужно было отходить назад в Сумскую область, где уже должны были быть построена линия укреплений и фортификационные линии. Просто это нужно было делать вовремя.
11.08.2025 20:19 Відповісти
Якщо ціль не досягнута,це вже провал!То того ж ніхто не може сказати точну ціль курської авантюри,лише версії.
1.знищення ударного угрупування в напрямку Сум(не виявилось його по факту)
2.віттягування військ з донецького напрямку(не получилось)
3.захоплення КАЕС(не получилось)
11.08.2025 20:24 Відповісти
це таки була зелена авантюра без мети і сподівань...
рано чи пізно вона була приречена на провал.
11.08.2025 20:20 Відповісти
казляра зелена - Залужного повертай.
вибачись, на коліна стань і як він тобі в харю плюне утрись і мовчи.
11.08.2025 19:57 Відповісти
поки вчора потужно знищили 120 із 150 діверсантів у Покровську, москалі просунулися на 8 км на північніше Покровська. Мегапотужно!
А може це план зеленського по здачі Донецької області? Бо у нас зараз великі перемоги у Сумської області. Сууджаааа!!...
11.08.2025 20:00 Відповісти
Да, наверное никогда не было такого в мировой истории войн последних пары-тройки сотен лет. Чтобы фронт был прорван в полосе шириной 1,5км и в глубину на 10 - и без обеспечения наступающими флангов они не были отрезаны, окружены и уничтожены. Скорее всего они ничего не прорывали а просто туда зашли. И никого там не встретили.
11.08.2025 20:01 Відповісти
так і є
11.08.2025 20:09 Відповісти
Дивуюся, що усі потужно мовчать про те, що підари зайшли у місто Куп'янськ на півночі і обходять місто із заходу і сходу.
11.08.2025 20:03 Відповісти
Це вже схоже на фейк.
11.08.2025 20:07 Відповісти
Якщо люди настільки не хочуть воювати (он в мене в під'їзді 1 людина в ЗСУ із всього під'їзду), то треба щось робити - або намагатися домовлятися, або піднімати дух і мотивацію, не знаю там, щоб квартал вийшов і сказав ми йдемо на фронт, щоб менти хоча б по черзі воювали, відставників там потягати (1 із 40 в ЗСУ при середньому віці 45-47 років - це жахлива цифра, вони за наш рахунок багато років вчились воювати, а виходить, як в анекдоті про пожежника), офіцерів почати не за восом мобілізовувати, биканів отих, джипами яких все заставлено, потрусити з фейковими інвалідностями і розбронювати, і т.д. Бо буде біда.
11.08.2025 20:17 Відповісти
 
 