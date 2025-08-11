Інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території", - ОСУВ "Дніпро"

Противник, постійно змінюючи прийоми і способи застосування військ, використовує перевагу в чисельності і, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій на Добропільському та Покровському напрямках.

Про це пише пресслужба ОСУВ "Дніпро", передає Цензор.НЕТ.

"Інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території". Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Безумовно, ситуація є та залишається складною, і бої в цьому регіоні — найінтенсивніші порівняно з іншими ділянками лінії бойового зіткнення. Втім, українські війська прикладають максимальних зусиль, щоб навіть ті групи росіян, щоб навіть ті групи росіян, які зуміли інфільтруватися через першу лінію, знищувалися в найкоротші терміни. Що і відбувається", - йдеться в повідомленні.

В ОСУВ закликали зважати на це і не поширювати інформацію з неперевірених та недостатньо поінформованих джерел.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.