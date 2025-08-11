УКР
Загроза оточення ЗСУ на Покровському напрямку
2 290 21

Інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території", - ОСУВ "Дніпро"

Росіяни просунулись на Покровському напрямку

Противник, постійно змінюючи прийоми і способи застосування військ, використовує перевагу в чисельності і, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій на Добропільському та Покровському напрямках.

Про це пише пресслужба ОСУВ "Дніпро", передає Цензор.НЕТ.

"Інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території". Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Безумовно, ситуація є та залишається складною, і бої в цьому регіоні — найінтенсивніші порівняно з іншими ділянками лінії бойового зіткнення. Втім, українські війська прикладають максимальних зусиль, щоб навіть ті групи росіян, щоб навіть ті групи росіян, які зуміли інфільтруватися через першу лінію, знищувалися в найкоротші терміни. Що і відбувається", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог концентрує сили навколо Покровська, намагається оточити його, - 59 ОШБр

В ОСУВ закликали зважати на це і не поширювати інформацію з неперевірених та недостатньо поінформованих джерел.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.

Автор: 

Донецька область (9268) бойові дії (4440) Покровськ (761) Покровський район (864) Добропілля (59) війна в Україні (5657)


+8
показати весь коментар
11.08.2025 23:19 Відповісти
+5
чому ж тоді відбувається окупація української території.а не її звільнення через інфільтрацію ???
показати весь коментар
11.08.2025 23:18 Відповісти
+5
А, ну тобто перерізана логістика - це взагалі не проблема, зрозуміло. Всьо харашо, прєкрасная маркіза.
показати весь коментар
11.08.2025 23:24 Відповісти
чому ж тоді відбувається окупація української території.а не її звільнення через інфільтрацію ???
показати весь коментар
11.08.2025 23:18 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2025 23:19 Відповісти
куди?!! спиною про(фесіонала)сирського чи мордою суровікіна ..
показати весь коментар
11.08.2025 23:32 Відповісти
А, ну тобто перерізана логістика - це взагалі не проблема, зрозуміло. Всьо харашо, прєкрасная маркіза.
показати весь коментар
11.08.2025 23:24 Відповісти
Не рахується. Коли буде рахуватись, ніхто і не пискне. Буде повний ігнор Зельоними.
показати весь коментар
11.08.2025 23:26 Відповісти
)(уюв "Дніпро" досить 3,14.діти! Бездарно пройобуєте, хоч не 3,14.діть. Стратеги хренові.
показати весь коментар
11.08.2025 23:29 Відповісти
воин сиди и не ***** а то смелые на диване ждем тебя
показати весь коментар
11.08.2025 23:43 Відповісти
О! ******!!!
Нова формуліровочка. занотовуємо до зе_🐸🤮лених блокнотиків ...
показати весь коментар
11.08.2025 23:31 Відповісти
але як потужно написано, квартал рулить
показати весь коментар
11.08.2025 23:36 Відповісти
https://x.com/BohdanKrotevych



https://x.com/BohdanKrotevych

Bohdan Krotevych



https://x.com/BohdanKrotevych

@BohdanKrotevych


Пане Президенте, Я щиро не знаю, що саме Вам доповідають, але інформую: на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна пізда. І ця пізда наростає вже давно, погіршуючись з кожним днем. Ті командування, які зараз призначають (чи вже призначили), щоб «виправити невиправне», найімовірніше звинуватять у тій *****, яка вже відбувається. Лінії бойового зіткнення як сталої лінії - фактично не існує. Покровськ та Мирноград майже в оточенні. Костянтинівка - у напівоточенні. Противник просувається в напрямку Краматорська та Дружківки. Проблема збільшувалася ще з минулого року. Про це публічно попереджали, і саме так воно й сталося. Причина цієї проблеми - не новостворені корпуси, які прийняли у спадок провальну обстановку з підпорядкованими неукомплектованими підрозділами, і не ОТУ чи ОСУВ, які останні півтора року фактично не керували нічим, а лише передавали накази «відповідно до наказу з ГШ». Системна проблема почалася зі стира́ння резервів, масового роздріблення підрозділів по всій лінії фронту, звітів про «взяте село» як про перемогу на тлі провалів цілих напрямків, розподілу мобілізаційного ресурсу "кумам", а також абсолютної відсутності стратегічного і навіть оперативного бачення театру бойових дій у частини військового керівництва. Я офіцер, і в мене є поняття гідності. Моя совість чиста. Доповідь закінчив. Всім офіцерам, які прийняли «правила гри»,- я *** зна що вам сказати. Я вас не розумію.
показати весь коментар
11.08.2025 23:39 Відповісти
нехай скаже, якого Верховного він хотів 2019-*го року і за кого агітував.
показати весь коментар
11.08.2025 23:47 Відповісти
якщо добре подумати то і Авдіїівку з Часіком ми не втратили... туди просто відбулась інфільтрація росіян
показати весь коментар
11.08.2025 23:41 Відповісти
Під повним збереженням вогневого контролю, з повною контрольованою ситуацією, під невпинним наглядом ©онцесяйного архі-Стратега бубочкі, зі стабілізаційними заходами та посиленою увагою згідно доручень Ставки
показати весь коментар
11.08.2025 23:48 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2025 23:53 Відповісти
Ага... Десь так
показати весь коментар
12.08.2025 00:44 Відповісти
Даже во ВМВ не было сплошной лини фронта, а сейчас и подавно, поэтому даже когда есть вполне хорошо выстроенные оборонные укрепления, между ними просачиваются орки, которых больше и которых раз за разом малыми группами бросают в атаку по всем направлениям для выявления слабых мест и дыр. Такая тактика стала применяется врагом относительно недавно. Их поиск и уничтожение в тылу отвлекает и без того ограниченные ресурсы и силы обороняющихся, которых при этом беспрерывно продолжают атаковать с фронта, при необходимости привлекают резервы.

Порой забываешь насколько эта война отличается от того, что люди привыкли видеть в фильмах - фронт очень разрежен, из-за активного применения артиллерии, РСЗО, КАБов, полосу в сто метров могут оборонять меньше десяти человек. Враг тоже все реже применяет большие группы атакующих, но он может гораздо-гораздо чаще посылать их в атаку малыми группами, и на многих участках фронта. У нас меньше возможностей пополнять текущие потери, поэтому нашему командованию, не от большого человеколюбия, приходится более бережно относится к солдатам и по возможности не идти на прямой размен, поэтому всего 20 орков просочившихся в тыл не редко становятся серьезной проблемой.
показати весь коментар
12.08.2025 00:19 Відповісти
Фронт почав сипатись, ,,патріоти" як завжди звично кричать шо ,,зеленский усе про...бав"...
А В ЦЕЙ ЧАС ПІХОТИ КАТАСТРОФІЧНО НЕХВАТАЄ, ОПЕРАТОРІВ ФПВ КАТАСТРОФІЧНО НЕХВАТАЄ, В АРТІЛЕРІЇ КАТАСТРОФІЧНА НЕХВАТКА ЛЮДЕЙ А НЕ ГАРМАТ, І НЕМА ЧЕРГ У ВІЙСКОМАТИ СТАВАТИ ДО ЛАВ ЗСУ.

І усі без виключення нечервоніючи мовчать про те шо вкраїнчики НЕБАЖАЮТЬ ЗАХИЩАТИ СВОЮ НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНУ.

канєшно в усьому вінават зеленський. СЛАВА ХИТРОДУПИМ УХИЛЯНТАМ.
показати весь коментар
12.08.2025 00:56 Відповісти
То ****** в окоп та захищай цю клоаку, на яку гундосий клоп перетворив Україну. Коли ви, зебільня дегротна, вже виздихаїте з вашим лідором, гниди кончені?!
показати весь коментар
12.08.2025 01:21 Відповісти
Ха ха ха.
показати весь коментар
12.08.2025 01:22 Відповісти
Що це було??? Свіжа карта Діпстейт. Якийсь абсолютно незрозумілий прорив за один день? І ці щупальця позначені не як сіра зона, а вже території, які ворог зумів захопити й там закріпитися. Коли появляються отакі фігури, це реально моторошно. Так не буває у звичайних бойових діях позиційної війни.
Так виглядає зрада на дуууже високому рівні. Хтось старається напередодні п'ятниці на Алясці?
показати весь коментар
12.08.2025 01:02 Відповісти
 
 