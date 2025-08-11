Інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території", - ОСУВ "Дніпро"
Противник, постійно змінюючи прийоми і способи застосування військ, використовує перевагу в чисельності і, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій на Добропільському та Покровському напрямках.
Про це пише пресслужба ОСУВ "Дніпро", передає Цензор.НЕТ.
"Інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території". Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Безумовно, ситуація є та залишається складною, і бої в цьому регіоні — найінтенсивніші порівняно з іншими ділянками лінії бойового зіткнення. Втім, українські війська прикладають максимальних зусиль, щоб навіть ті групи росіян, щоб навіть ті групи росіян, які зуміли інфільтруватися через першу лінію, знищувалися в найкоротші терміни. Що і відбувається", - йдеться в повідомленні.
В ОСУВ закликали зважати на це і не поширювати інформацію з неперевірених та недостатньо поінформованих джерел.
Раніше повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.
Нова формуліровочка. занотовуємо до зе_🐸🤮лених блокнотиків ...
https://x.com/BohdanKrotevych
Bohdan Krotevych
https://x.com/BohdanKrotevych
@BohdanKrotevych
Пане Президенте, Я щиро не знаю, що саме Вам доповідають, але інформую: на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна пізда. І ця пізда наростає вже давно, погіршуючись з кожним днем. Ті командування, які зараз призначають (чи вже призначили), щоб «виправити невиправне», найімовірніше звинуватять у тій *****, яка вже відбувається. Лінії бойового зіткнення як сталої лінії - фактично не існує. Покровськ та Мирноград майже в оточенні. Костянтинівка - у напівоточенні. Противник просувається в напрямку Краматорська та Дружківки. Проблема збільшувалася ще з минулого року. Про це публічно попереджали, і саме так воно й сталося. Причина цієї проблеми - не новостворені корпуси, які прийняли у спадок провальну обстановку з підпорядкованими неукомплектованими підрозділами, і не ОТУ чи ОСУВ, які останні півтора року фактично не керували нічим, а лише передавали накази «відповідно до наказу з ГШ». Системна проблема почалася зі стира́ння резервів, масового роздріблення підрозділів по всій лінії фронту, звітів про «взяте село» як про перемогу на тлі провалів цілих напрямків, розподілу мобілізаційного ресурсу "кумам", а також абсолютної відсутності стратегічного і навіть оперативного бачення театру бойових дій у частини військового керівництва. Я офіцер, і в мене є поняття гідності. Моя совість чиста. Доповідь закінчив. Всім офіцерам, які прийняли «правила гри»,- я *** зна що вам сказати. Я вас не розумію.
Порой забываешь насколько эта война отличается от того, что люди привыкли видеть в фильмах - фронт очень разрежен, из-за активного применения артиллерии, РСЗО, КАБов, полосу в сто метров могут оборонять меньше десяти человек. Враг тоже все реже применяет большие группы атакующих, но он может гораздо-гораздо чаще посылать их в атаку малыми группами, и на многих участках фронта. У нас меньше возможностей пополнять текущие потери, поэтому нашему командованию, не от большого человеколюбия, приходится более бережно относится к солдатам и по возможности не идти на прямой размен, поэтому всего 20 орков просочившихся в тыл не редко становятся серьезной проблемой.
А В ЦЕЙ ЧАС ПІХОТИ КАТАСТРОФІЧНО НЕХВАТАЄ, ОПЕРАТОРІВ ФПВ КАТАСТРОФІЧНО НЕХВАТАЄ, В АРТІЛЕРІЇ КАТАСТРОФІЧНА НЕХВАТКА ЛЮДЕЙ А НЕ ГАРМАТ, І НЕМА ЧЕРГ У ВІЙСКОМАТИ СТАВАТИ ДО ЛАВ ЗСУ.
І усі без виключення нечервоніючи мовчать про те шо вкраїнчики НЕБАЖАЮТЬ ЗАХИЩАТИ СВОЮ НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНУ.
канєшно в усьому вінават зеленський. СЛАВА ХИТРОДУПИМ УХИЛЯНТАМ.
Так виглядає зрада на дуууже високому рівні. Хтось старається напередодні п'ятниці на Алясці?