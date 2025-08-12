Инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории", - ОСГВ "Днепр"

Противник, постоянно меняя приемы и способы применения войск, использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций на Добропольском и Покровском направлениях.

Об этом пишет пресс-служба ОСГВ "Днепр", передает Цензор.НЕТ.

"Инфильтрация таких групп, хоть и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории". Непонимание этого уже не раз вызвало ошибки при анализе ситуации и при публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Безусловно, ситуация есть и остается сложной, и бои в этом регионе - самые интенсивные по сравнению с другими участками линии боевого соприкосновения. Впрочем, украинские войска прикладывают максимальные усилия, чтобы даже те группы россиян, чтобы даже те группы россиян, которые сумели инфильтрироваться через первую линию, уничтожались в кратчайшие сроки. Что и происходит", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг концентрирует силы вокруг Покровска, пытается окружить его, - 59 ОШБр

В ОСГВ призвали учитывать это и не распространять информацию из непроверенных и недостаточно информированных источников.

Ранее сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.