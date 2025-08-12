Инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории", - ОСГВ "Днепр"
Противник, постоянно меняя приемы и способы применения войск, использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций на Добропольском и Покровском направлениях.
Об этом пишет пресс-служба ОСГВ "Днепр", передает Цензор.НЕТ.
"Инфильтрация таких групп, хоть и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории". Непонимание этого уже не раз вызвало ошибки при анализе ситуации и при публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Безусловно, ситуация есть и остается сложной, и бои в этом регионе - самые интенсивные по сравнению с другими участками линии боевого соприкосновения. Впрочем, украинские войска прикладывают максимальные усилия, чтобы даже те группы россиян, чтобы даже те группы россиян, которые сумели инфильтрироваться через первую линию, уничтожались в кратчайшие сроки. Что и происходит", - говорится в сообщении.
В ОСГВ призвали учитывать это и не распространять информацию из непроверенных и недостаточно информированных источников.
Ранее сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.
Нова формуліровочка. занотовуємо до зе_🐸🤮лених блокнотиків ...
Пане Президенте, Я щиро не знаю, що саме Вам доповідають, але інформую: на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна пізда. І ця пізда наростає вже давно, погіршуючись з кожним днем. Ті командування, які зараз призначають (чи вже призначили), щоб «виправити невиправне», найімовірніше звинуватять у тій *****, яка вже відбувається. Лінії бойового зіткнення як сталої лінії - фактично не існує. Покровськ та Мирноград майже в оточенні. Костянтинівка - у напівоточенні. Противник просувається в напрямку Краматорська та Дружківки. Проблема збільшувалася ще з минулого року. Про це публічно попереджали, і саме так воно й сталося. Причина цієї проблеми - не новостворені корпуси, які прийняли у спадок провальну обстановку з підпорядкованими неукомплектованими підрозділами, і не ОТУ чи ОСУВ, які останні півтора року фактично не керували нічим, а лише передавали накази «відповідно до наказу з ГШ». Системна проблема почалася зі стира́ння резервів, масового роздріблення підрозділів по всій лінії фронту, звітів про «взяте село» як про перемогу на тлі провалів цілих напрямків, розподілу мобілізаційного ресурсу "кумам", а також абсолютної відсутності стратегічного і навіть оперативного бачення театру бойових дій у частини військового керівництва. Я офіцер, і в мене є поняття гідності. Моя совість чиста. Доповідь закінчив. Всім офіцерам, які прийняли «правила гри»,- я *** зна що вам сказати. Я вас не розумію.
Порой забываешь насколько эта война отличается от того, что люди привыкли видеть в фильмах - фронт очень разрежен, из-за активного применения артиллерии, РСЗО, КАБов, полосу в сто метров могут оборонять меньше десяти человек. Враг тоже все реже применяет большие группы атакующих, но он может гораздо-гораздо чаще посылать их в атаку малыми группами, и на многих участках фронта. У нас меньше возможностей пополнять текущие потери, поэтому нашему командованию, не от большого человеколюбия, приходится более бережно относится к солдатам и по возможности не идти на прямой размен, поэтому всего 20 орков просочившихся в тыл не редко становятся серьезной проблемой.
А В ЦЕЙ ЧАС ПІХОТИ КАТАСТРОФІЧНО НЕХВАТАЄ, ОПЕРАТОРІВ ФПВ КАТАСТРОФІЧНО НЕХВАТАЄ, В АРТІЛЕРІЇ КАТАСТРОФІЧНА НЕХВАТКА ЛЮДЕЙ А НЕ ГАРМАТ, І НЕМА ЧЕРГ У ВІЙСКОМАТИ СТАВАТИ ДО ЛАВ ЗСУ.
І усі без виключення нечервоніючи мовчать про те шо вкраїнчики НЕБАЖАЮТЬ ЗАХИЩАТИ СВОЮ НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНУ.
канєшно в усьому вінават зеленський. СЛАВА ХИТРОДУПИМ УХИЛЯНТАМ.
Так виглядає зрада на дуууже високому рівні. Хтось старається напередодні п'ятниці на Алясці?