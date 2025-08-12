РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11577 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Покровском направлении Угроза окружения ВСУ на Покровском направлении
4 305 27

Инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории", - ОСГВ "Днепр"

Россияне продвинулись на Покровском направлении

Противник, постоянно меняя приемы и способы применения войск, использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций на Добропольском и Покровском направлениях.

Об этом пишет пресс-служба ОСГВ "Днепр", передает Цензор.НЕТ.

"Инфильтрация таких групп, хоть и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории". Непонимание этого уже не раз вызвало ошибки при анализе ситуации и при публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Безусловно, ситуация есть и остается сложной, и бои в этом регионе - самые интенсивные по сравнению с другими участками линии боевого соприкосновения. Впрочем, украинские войска прикладывают максимальные усилия, чтобы даже те группы россиян, чтобы даже те группы россиян, которые сумели инфильтрироваться через первую линию, уничтожались в кратчайшие сроки. Что и происходит", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг концентрирует силы вокруг Покровска, пытается окружить его, - 59 ОШБр

В ОСГВ призвали учитывать это и не распространять информацию из непроверенных и недостаточно информированных источников.

Ранее сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.

Автор: 

Донецкая область (10450) боевые действия (4685) Покровск (734) Покровский район (858) Доброполье (59) война в Украине (5618)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
показать весь комментарий
11.08.2025 23:19 Ответить
+12
А, ну тобто перерізана логістика - це взагалі не проблема, зрозуміло. Всьо харашо, прєкрасная маркіза.
показать весь комментарий
11.08.2025 23:24 Ответить
+10
чому ж тоді відбувається окупація української території.а не її звільнення через інфільтрацію ???
показать весь комментарий
11.08.2025 23:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чому ж тоді відбувається окупація української території.а не її звільнення через інфільтрацію ???
показать весь комментарий
11.08.2025 23:18 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2025 23:19 Ответить
куди?!! спиною про(фесіонала)сирського чи мордою суровікіна ..
показать весь комментарий
11.08.2025 23:32 Ответить
А, ну тобто перерізана логістика - це взагалі не проблема, зрозуміло. Всьо харашо, прєкрасная маркіза.
показать весь комментарий
11.08.2025 23:24 Ответить
Не рахується. Коли буде рахуватись, ніхто і не пискне. Буде повний ігнор Зельоними.
показать весь комментарий
11.08.2025 23:26 Ответить
)(уюв "Дніпро" досить 3,14.діти! Бездарно пройобуєте, хоч не 3,14.діть. Стратеги хренові.
показать весь комментарий
11.08.2025 23:29 Ответить
воин сиди и не ***** а то смелые на диване ждем тебя
показать весь комментарий
11.08.2025 23:43 Ответить
О! ******!!!
Нова формуліровочка. занотовуємо до зе_🐸🤮лених блокнотиків ...
показать весь комментарий
11.08.2025 23:31 Ответить
але як потужно написано, квартал рулить
показать весь комментарий
11.08.2025 23:36 Ответить
https://x.com/BohdanKrotevych



https://x.com/BohdanKrotevych

Bohdan Krotevych



https://x.com/BohdanKrotevych

@BohdanKrotevych


Пане Президенте, Я щиро не знаю, що саме Вам доповідають, але інформую: на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна пізда. І ця пізда наростає вже давно, погіршуючись з кожним днем. Ті командування, які зараз призначають (чи вже призначили), щоб «виправити невиправне», найімовірніше звинуватять у тій *****, яка вже відбувається. Лінії бойового зіткнення як сталої лінії - фактично не існує. Покровськ та Мирноград майже в оточенні. Костянтинівка - у напівоточенні. Противник просувається в напрямку Краматорська та Дружківки. Проблема збільшувалася ще з минулого року. Про це публічно попереджали, і саме так воно й сталося. Причина цієї проблеми - не новостворені корпуси, які прийняли у спадок провальну обстановку з підпорядкованими неукомплектованими підрозділами, і не ОТУ чи ОСУВ, які останні півтора року фактично не керували нічим, а лише передавали накази «відповідно до наказу з ГШ». Системна проблема почалася зі стира́ння резервів, масового роздріблення підрозділів по всій лінії фронту, звітів про «взяте село» як про перемогу на тлі провалів цілих напрямків, розподілу мобілізаційного ресурсу "кумам", а також абсолютної відсутності стратегічного і навіть оперативного бачення театру бойових дій у частини військового керівництва. Я офіцер, і в мене є поняття гідності. Моя совість чиста. Доповідь закінчив. Всім офіцерам, які прийняли «правила гри»,- я *** зна що вам сказати. Я вас не розумію.
показать весь комментарий
11.08.2025 23:39 Ответить
нехай скаже, якого Верховного він хотів 2019-*го року і за кого агітував.
показать весь комментарий
11.08.2025 23:47 Ответить
якщо добре подумати то і Авдіїівку з Часіком ми не втратили... туди просто відбулась інфільтрація росіян
показать весь комментарий
11.08.2025 23:41 Ответить
Під повним збереженням вогневого контролю, з повною контрольованою ситуацією, під невпинним наглядом ©онцесяйного архі-Стратега бубочкі, зі стабілізаційними заходами та посиленою увагою згідно доручень Ставки
показать весь комментарий
11.08.2025 23:48 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2025 23:53 Ответить
Ага... Десь так
показать весь комментарий
12.08.2025 00:44 Ответить
Даже во ВМВ не было сплошной лини фронта, а сейчас и подавно, поэтому даже когда есть вполне хорошо выстроенные оборонные укрепления, между ними просачиваются орки, которых больше и которых раз за разом малыми группами бросают в атаку по всем направлениям для выявления слабых мест и дыр. Такая тактика стала применяется врагом относительно недавно. Их поиск и уничтожение в тылу отвлекает и без того ограниченные ресурсы и силы обороняющихся, которых при этом беспрерывно продолжают атаковать с фронта, при необходимости привлекают резервы.

Порой забываешь насколько эта война отличается от того, что люди привыкли видеть в фильмах - фронт очень разрежен, из-за активного применения артиллерии, РСЗО, КАБов, полосу в сто метров могут оборонять меньше десяти человек. Враг тоже все реже применяет большие группы атакующих, но он может гораздо-гораздо чаще посылать их в атаку малыми группами, и на многих участках фронта. У нас меньше возможностей пополнять текущие потери, поэтому нашему командованию, не от большого человеколюбия, приходится более бережно относится к солдатам и по возможности не идти на прямой размен, поэтому всего 20 орков просочившихся в тыл не редко становятся серьезной проблемой.
показать весь комментарий
12.08.2025 00:19 Ответить
Фронт почав сипатись, ,,патріоти" як завжди звично кричать шо ,,зеленский усе про...бав"...
А В ЦЕЙ ЧАС ПІХОТИ КАТАСТРОФІЧНО НЕХВАТАЄ, ОПЕРАТОРІВ ФПВ КАТАСТРОФІЧНО НЕХВАТАЄ, В АРТІЛЕРІЇ КАТАСТРОФІЧНА НЕХВАТКА ЛЮДЕЙ А НЕ ГАРМАТ, І НЕМА ЧЕРГ У ВІЙСКОМАТИ СТАВАТИ ДО ЛАВ ЗСУ.

І усі без виключення нечервоніючи мовчать про те шо вкраїнчики НЕБАЖАЮТЬ ЗАХИЩАТИ СВОЮ НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНУ.

канєшно в усьому вінават зеленський. СЛАВА ХИТРОДУПИМ УХИЛЯНТАМ.
показать весь комментарий
12.08.2025 00:56 Ответить
Ха ха ха.
показать весь комментарий
12.08.2025 01:22 Ответить
Що це було??? Свіжа карта Діпстейт. Якийсь абсолютно незрозумілий прорив за один день? І ці щупальця позначені не як сіра зона, а вже території, які ворог зумів захопити й там закріпитися. Коли появляються отакі фігури, це реально моторошно. Так не буває у звичайних бойових діях позиційної війни.
Так виглядає зрада на дуууже високому рівні. Хтось старається напередодні п'ятниці на Алясці?
показать весь комментарий
12.08.2025 01:02 Ответить
Та яка там зрада ! Просто карта діпстейт часто *******, в потім вже через тиждень або і більше показує все як є
показать весь комментарий
12.08.2025 07:02 Ответить
Які розумні слова навчилися використовувати наші військові речники, нехай буде інфільтрація, але все одно, це принаймні дезорганізація запілля наших військ на фронті. Звичайно - проникнення - звучить менш заспокійливо.
показать весь комментарий
12.08.2025 06:51 Ответить
А нахрена 500000 ментов, шоп 2 опосраных мардовских передаста бегали с флагом. 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
12.08.2025 11:21 Ответить
 
 