Ситуація в напрямку Добропілля погіршується, ворог знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, - DeepState
Російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
За словами аналітиків, завдяки постійному тиску росіянам вдалося просунутися в населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь. Наразі ворог проводить накопичення для подальшого розвитку успіху.
"На відрізку свого шляху московити пробують встановлювати свої позиції, закріплюватися на місцевості. Також з Кучеревого Яру по посадках кацапи пролізли в населений пункт Веселе і проводять накопичення й там. За останню добу в даному селі було зафіксовано вже близько двох десятків виродків", - йдеться у повідомленні.
Одночасно з цим, ворог не зупиняється на досягнутому та продовжує розвивати свій успіх в напрямку траси Добропілля-Краматорськ, фіксуючись в районі Нововодяного та Петрівки.
"На жаль, ворог прощупав слабкі місця для подальшого руху, якими і буде користуватися, щоб здійснити подібні спроби", - пишуть аналітики.
У DeepState розповіли, що "обстановка складається доволі хаотично, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, пробує швидко закріплятися, накопичуватися для подальшого просування в той час, як деякі особи в командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як "контрольовану", в якій "всіх убили, всіх зупинили". Однак з цим не згодні самі військові, які тримають там оборону і намагаються зрозуміти, що відбувається".
Також зазначається, що в районі Золотого Колодязя, Шахового та інших населених пунктах цього району побудована якісна лінія інженерно-фортифікаційних споруд України. Однак росіяни їх обходять та надалі можуть зайняти для своєї оборони.
"Початок шляху на Добропілля та логістики у кацапів відбувся з вогневого контролю дронами. Наразі ворог знайшов місця, щоб прокласти цей шлях фізично, цілком і повністю усвідомлюючи наслідки, які створяться після досягнення цілей. Для ворога вже є заздалегідь визначені кінцеві точки, яких він має досягнути і сьогодні вони проводять реалізацію задуманого, пробуючи повністю окупувати Золотий Колодязь, Кучерів Яр, Веселе та інші населені пункти", - пише DeepState.
Аналітики додають, що після остаточного закріплення та накопичення, будуть обов'язкові спроби ворога рухатися в глибину території, а також будуть підтягуватися екіпажі дронів, які ускладнять перебудову альтернативної логістики і утримання навколишніх позицій для Сил Оборони.
"З таким розвитком подій, якщо він не зміниться, ми можемо наштовхнутися на момент, що Добропілля впаде швидше ніж Покровськ", - підсумовують у DeepState.
там мамарімма , там міндічі і скумбріі
У теплій сцянині ГШ та Телемарафону комфортніше?
Ну то не читай. Для тебе існує ранковий лічильник ГШ, у якому від балди щодня додають 1000+- дохлих кацапів.
Траса Добропілля-Краматорськ перерізана та перебуває під контролем росіян в районі населеного пункту Нововодяне.
Ситуація критична.
Фактично це обвал фронту.
В цьому винні 58-річні піхотинці Микола, Петро, Павло, ітд... а також ухилянти.
Але ні в якому разі не найвеличніші верховний головнокомандувач Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Сирський, Генштаб, генерали, адмірали, міністри , які вчора були на ставці і де все було чудово.
На фронті воює 20% - 260 тисяч.
Ще 40% це логістика та по ротації з фронта - це 520 тисяч.
Решта 500 тисяч військових відкупилися від фронту та сидять собі спокійно в тилу, ні разу не бувши на фронті за весь час війни.
Поки цих 500 тисяч блатних військових не почнуть використовувати на фронті то рашисти так і далі будуть йти переможним маршем по українській землі.
Вже навіть не беремо до уваги сотні тисяч ТЦК та ментів, які теж по роду служби мали би брати участь в захисті держави на фронті.
+ ТЦК + мєнти.
Це вже майже мільйон захисників, яких терміново потрібно на фронт, бо держава гине.
********* обісцяна, по собі всіх міряєш.
"Ми маємо практично мільйонну армію, воюють там відсотків 20 - це в кращому випадку. Відсотків 40 займаються забезпеченням, а є всі інші, які теж себе називають військовими. Але чомусь ротацію не проводять", - сказав він в інтервʼю.
За словами народного депутата, є військовослужбовці, які воюють уже три-чотири роки безпосередньо в зоні ведення активних бойових дій, а є ті, хто "живе на якихось полігонах, у тилу тощо". Федієнко додав, що існує певна військова нерівність, яку треба виправляти.
Або поосто зайшли туди де позиції не охоронялися
В попередній новині один коментар висловив припущення що або нема там нікого в селі на позиції або нема ким робити ті "флангові удари"
Досі робимо вигляд як все позітівно?
Годуєм дракона - може тоді відчепиться?