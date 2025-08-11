Ситуація в напрямку Добропілля погіршується, ворог знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, - DeepState

Російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

За словами аналітиків, завдяки постійному тиску росіянам вдалося просунутися в населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь. Наразі ворог проводить накопичення для подальшого розвитку успіху.

"На відрізку свого шляху московити пробують встановлювати свої позиції, закріплюватися на місцевості. Також з Кучеревого Яру по посадках кацапи пролізли в населений пункт Веселе і проводять накопичення й там. За останню добу в даному селі було зафіксовано вже близько двох десятків виродків", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Ворог концентрує сили навколо Покровська, намагається оточити його, - 59 ОШБр

Одночасно з цим, ворог не зупиняється на досягнутому та продовжує розвивати свій успіх в напрямку траси Добропілля-Краматорськ, фіксуючись в районі Нововодяного та Петрівки.

"На жаль, ворог прощупав слабкі місця для подальшого руху, якими і буде користуватися, щоб здійснити подібні спроби", - пишуть аналітики.

У DeepState розповіли, що "обстановка складається доволі хаотично, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, пробує швидко закріплятися, накопичуватися для подальшого просування в той час, як деякі особи в командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як "контрольовану", в якій "всіх убили, всіх зупинили". Однак з цим не згодні самі військові, які тримають там оборону і намагаються зрозуміти, що відбувається".

Також зазначається, що в районі Золотого Колодязя, Шахового та інших населених пунктах цього району побудована якісна лінія інженерно-фортифікаційних споруд України. Однак росіяни їх обходять та надалі можуть зайняти для своєї оборони.

Читайте також: На Лиманському напрямку росіяни продовжують накопичувати особовий склад, - 60 ОМБр

"Початок шляху на Добропілля та логістики у кацапів відбувся з вогневого контролю дронами. Наразі ворог знайшов місця, щоб прокласти цей шлях фізично, цілком і повністю усвідомлюючи наслідки, які створяться після досягнення цілей. Для ворога вже є заздалегідь визначені кінцеві точки, яких він має досягнути і сьогодні вони проводять реалізацію задуманого, пробуючи повністю окупувати Золотий Колодязь, Кучерів Яр, Веселе та інші населені пункти", - пише DeepState.

Аналітики додають, що після остаточного закріплення та накопичення, будуть обов'язкові спроби ворога рухатися в глибину території, а також будуть підтягуватися екіпажі дронів, які ускладнять перебудову альтернативної логістики і утримання навколишніх позицій для Сил Оборони.

"З таким розвитком подій, якщо він не зміниться, ми можемо наштовхнутися на момент, що Добропілля впаде швидше ніж Покровськ", - підсумовують у DeepState.

Дивіться також: Росіяни просунулись біля Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського, - DeepState. КАРТА