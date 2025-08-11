УКР
Бойові дії на Покровському напрямку
5 108 37

Ситуація в напрямку Добропілля погіршується, ворог знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, - DeepState

мапа, Добропілля

Російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

За словами аналітиків, завдяки постійному тиску росіянам вдалося просунутися в населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь. Наразі ворог проводить накопичення для подальшого розвитку успіху.

"На відрізку свого шляху московити пробують встановлювати свої позиції, закріплюватися на місцевості. Також з Кучеревого Яру по посадках кацапи пролізли в населений пункт Веселе і проводять накопичення й там. За останню добу в даному селі було зафіксовано вже близько двох десятків виродків", - йдеться у повідомленні.

Одночасно з цим, ворог не зупиняється на досягнутому та продовжує розвивати свій успіх в напрямку траси Добропілля-Краматорськ, фіксуючись в районі Нововодяного та Петрівки.

"На жаль, ворог прощупав слабкі місця для подальшого руху, якими і буде користуватися, щоб здійснити подібні спроби", - пишуть аналітики.

У DeepState розповіли, що "обстановка складається доволі хаотично, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, пробує швидко закріплятися, накопичуватися для подальшого просування в той час, як деякі особи в командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як "контрольовану", в якій "всіх убили, всіх зупинили". Однак з цим не згодні самі військові, які тримають там оборону і намагаються зрозуміти, що відбувається".

Також зазначається, що  в районі Золотого Колодязя, Шахового та інших населених пунктах цього району побудована якісна лінія інженерно-фортифікаційних споруд України. Однак росіяни їх обходять та надалі можуть зайняти для своєї оборони.

"Початок шляху на Добропілля та логістики у кацапів відбувся з вогневого контролю дронами. Наразі ворог знайшов місця, щоб прокласти цей шлях фізично, цілком і повністю усвідомлюючи наслідки, які створяться після досягнення цілей. Для ворога вже є заздалегідь визначені кінцеві точки, яких він має досягнути і сьогодні вони проводять реалізацію задуманого, пробуючи повністю окупувати Золотий Колодязь, Кучерів Яр, Веселе та інші населені пункти", - пише DeepState.

Аналітики додають, що після остаточного закріплення та накопичення, будуть обов'язкові спроби ворога рухатися в глибину території, а також будуть підтягуватися екіпажі дронів, які ускладнять перебудову альтернативної логістики і утримання навколишніх позицій для Сил Оборони.

"З таким розвитком подій, якщо він не зміниться, ми можемо наштовхнутися на момент, що Добропілля впаде швидше ніж Покровськ", - підсумовують у DeepState.

Автор: 

Отакої...
У теплій сцянині ГШ та Телемарафону комфортніше?

Ну то не читай. Для тебе існує ранковий лічильник ГШ, у якому від балди щодня додають 1000+- дохлих кацапів.
11.08.2025 21:02
Ворог здійснив прорив фронту на 10 км неподалік Добропілля.
Траса Добропілля-Краматорськ перерізана та перебуває під контролем росіян в районі населеного пункту Нововодяне.
Ситуація критична.
Фактично це обвал фронту.
В цьому винні 58-річні піхотинці Микола, Петро, Павло, ітд... а також ухилянти.
Але ні в якому разі не найвеличніші верховний головнокомандувач Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Сирський, Генштаб, генерали, адмірали, міністри , які вчора були на ставці і де все було чудово.
11.08.2025 21:01
Шкода, Верховному ніколи, треба міндіча і гайдая рятувати...
11.08.2025 20:56
,А наша влада про мір волає
11.08.2025 20:54
Шкода, Верховному ніколи, треба міндіча і гайдая рятувати...
11.08.2025 20:56
А в Ізраїлє сєйчас обєд, макарони ©
там мамарімма , там міндічі і скумбріі
11.08.2025 21:12
Коли вже прикриюють це ,,інформ бюро"? Поперед всіх стрибають! Знайшли собі ,,лавочку"!!
11.08.2025 20:57
Отакої...
У теплій сцянині ГШ та Телемарафону комфортніше?

Ну то не читай. Для тебе існує ранковий лічильник ГШ, у якому від балди щодня додають 1000+- дохлих кацапів.
11.08.2025 21:02
Зебілоїдне, що не так?
11.08.2025 21:27
Страус,ти голову навіть не в пісок а в дупу сховав
11.08.2025 21:51
Піду "ісландію" послухаю., ніколи не бачив, такого волохатого язика, як у іванова... ну хіба ще у петрова.
11.08.2025 20:59
В напрямку Добропілля ситуація вже давно погіршилась - даний прорив - це реальна загроза всьому угрупуванню на Донеччині - від Костянтинівки до Слов'янська.
11.08.2025 21:01
Ворог здійснив прорив фронту на 10 км неподалік Добропілля.
Траса Добропілля-Краматорськ перерізана та перебуває під контролем росіян в районі населеного пункту Нововодяне.
Ситуація критична.
Фактично це обвал фронту.
В цьому винні 58-річні піхотинці Микола, Петро, Павло, ітд... а також ухилянти.
Але ні в якому разі не найвеличніші верховний головнокомандувач Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Сирський, Генштаб, генерали, адмірали, міністри , які вчора були на ставці і де все було чудово.
11.08.2025 21:01
19 чоловіків, які хотіли незаконно потрапити до Словаччини, затримали на Закарпатті, - ДПСУ. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3568118
11.08.2025 21:03
Якби там було достатньо людей то цього б не було, але вони ховаються замість того, щоб воювати мої брати на нулі вже не 1 рік, і говорять що катастрофічно не достатньо людей в їх підрозділах
11.08.2025 21:06
Сили Оборони України- 1 млн. 300 тис. військовослужбовців.
На фронті воює 20% - 260 тисяч.
Ще 40% це логістика та по ротації з фронта - це 520 тисяч.
Решта 500 тисяч військових відкупилися від фронту та сидять собі спокійно в тилу, ні разу не бувши на фронті за весь час війни.
Поки цих 500 тисяч блатних військових не почнуть використовувати на фронті то рашисти так і далі будуть йти переможним маршем по українській землі.

Вже навіть не беремо до уваги сотні тисяч ТЦК та ментів, які теж по роду служби мали би брати участь в захисті держави на фронті.
11.08.2025 21:13
Виправдовуєш ухилянтів і тих хто ховається від повісток
11.08.2025 21:15
Навпаки. За те щоб цих півмільйона блатних військових ухилянтів направили хоч раз на фронт.
+ ТЦК + мєнти.
Це вже майже мільйон захисників, яких терміново потрібно на фронт, бо держава гине.
11.08.2025 21:18
"Решта 500 тисяч військових відкупилися від фронту та сидять собі спокійно в тилу"

********* обісцяна, по собі всіх міряєш.
11.08.2025 21:30
Українська армія налічує майже мільйон осіб, проте на фронті воюють в кращому випадку тільки 20%. Таку заяву зробив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

"Ми маємо практично мільйонну армію, воюють там відсотків 20 - це в кращому випадку. Відсотків 40 займаються забезпеченням, а є всі інші, які теж себе називають військовими. Але чомусь ротацію не проводять", - сказав він в інтервʼю.

За словами народного депутата, є військовослужбовці, які воюють уже три-чотири роки безпосередньо в зоні ведення активних бойових дій, а є ті, хто "живе на якихось полігонах, у тилу тощо". Федієнко додав, що існує певна військова нерівність, яку треба виправляти.
11.08.2025 21:39
Так нехай ТЦК проведе облаву по київських дорогих генделиках ( вибачте ресторанах) ,а не бусифікує бідняків , тоді і людей буде достатньо ,а вони люди багаті і мотивовані їм є що захищати.
11.08.2025 21:19
Треба всіх і бідняків і ні
11.08.2025 21:22
Може вкид?
Або поосто зайшли туди де позиції не охоронялися
11.08.2025 21:14
Ні, не вкид. У тому районі позиції будувалися з орієнтацією на схід, а йдуть з півдня........
11.08.2025 21:31
Висовувати такі ****** як кацапи, навіть німці не дозволяли собі у війну. Бо ці ****** зрізалися фланговими ударами
11.08.2025 21:02
Якщо генерал кацап,то можно робити,що завгодно
11.08.2025 21:11
А якщо сирок-міндіч не забезпечили Фронт людьми?
В попередній новині один коментар висловив припущення що або нема там нікого в селі на позиції або нема ким робити ті "флангові удари"
11.08.2025 21:15
Да, эти кишки уже не раз случались, и глядя на карту кажется что стоит их срезать... Не знаю, самому это уже давно очень не нравится, но в любом случае, тогда и сейчас сравнивать некорректно, по многим причинам: масштаб войны, соотношение сил и средств, дроны видящие все и выносящие бронетехнику необходимую для срезания, КАБы, более точная артиллерия, РСЗО, и т.д. Они же не совсем дураки, такие прорывы они туту же обеспечивают хорошей огневой поддержкой. Можно конечно собрать ударный штурмовой кулак и положит половину для срезания выступа, но зачем, наши придерживаются общей стратегии, где идет медленный размен территорий на время и выгодное соотношение потерь. Если это прорыв действительно чему то серьезно угрожает, думаю бросят резервы на его ликвидацию или купирование.
11.08.2025 21:22
Москаль Сирський повільно але впевнено здає українські території кацапам.
11.08.2025 21:02
Есть успехи: Сырский отжимается 100 раз, Зеленский не дает обмануть США... А тут проклятый DeepState со своим негативом, емае.
11.08.2025 21:03
Зайшло 20 чол і вже роблять погоду - всім хана - їх шо не можна вибити - там є якісь полковники генерали? - хтось слідкує за обстановкою?
11.08.2025 21:05
Чому прогалин в обороні ворога не знайшов сирський і Ставка? Чому кожного дня ворог просовується в глибину нашої країни? Де наші, українські ракети? Чому ними не лупимо по скопиченню ворога на цьому напрямку?
11.08.2025 21:06
на днях "сирок" буде вішати лапшу,як Курська операція ,мала успіхи в допомозі рашистської окупації української території.але він з "зепоцріотом і єрмаком" та фсбе расєї "до цього не мають відносин ніяких
11.08.2025 21:07
завтра стабілізує ситуацію
11.08.2025 21:12
Це та поужна лінія з 2014 року?((Вона попереду ще чи позаду?((
11.08.2025 21:15
Це кошмар
11.08.2025 21:15
Прозапас-А то шо фронтом треба займатись, а не Київ намагатись осідлати, розборки з НАБУ влаштовувати та Пороха по судам тягати.

Досі робимо вигляд як все позітівно?
11.08.2025 21:50
Такими темпами до середини осені Донецька область закінчиться.
Годуєм дракона - може тоді відчепиться?
11.08.2025 21:57
Формуйте з ТЦКунів і поліцаїв швидко бригаду і заткніть диру в обороні.
11.08.2025 22:11
 
 