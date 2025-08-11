На Лиманському напрямку росіяни продовжують накопичувати особовий склад, - 60 ОМБр

Ворог на Лиманському напрямку намагається тиснути, тримати інтенсивність наступальних дій. Крім того, перед погіршенням погоди восени може активізувати атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне. Новини" розповів військовослужбовець 66 ОМБр Василь Денисюк.

"Противник пересувається своїми "двійками". Але коли він доходить до позиції наших передових позицій, це може бути декілька таких "двійок", які штурмують позицію з різних сторін одночасно.

Таким чином виходить, що це може бути навіть ціле відділення в одному моменті наступу. Тобто, скажімо так, де-юре — це "двійки", а де-факто це можуть бути великі штурмові групи", - розповів Денисюк.

Під час штурмів росіяни продовжують застосовувати мототехніку, броньованої техніки досі немає. Оскільки перша більш маневрова та менш уразлива для українських fpv-дронів.

"Ми бачили випадки, коли вороже командування відправляло російських операторів БПЛА ледь не на піхотні позиції. Для того, щоб вони могли залітати, працювати якомога далі. Командування не шкодує навіть своїх операторів. Це поганий знак, адже говорить про те, що якщо їм їх абсолютно не шкода, то їх тут дуже багато", - констатував військовий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Покровський та Лиманський напрямки залишаються найгарячішими, - Генштаб ЗСУ. МАПИ