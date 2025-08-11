На Лиманском направлении россияне продолжают накапливать личный состав, - 60-я ОМБр

Враг на Лиманском направлении пытается давить, держать интенсивность наступательных действий. Кроме того, перед ухудшением погоды осенью может активизировать атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне. Новости" рассказал военнослужащий 66-й ОМБр Василий Денисюк.

"Противник передвигается своими "двойками". Но когда он доходит до наших передовых позиций, это может быть несколько таких "двоек", которые штурмуют позицию с разных сторон одновременно.

Таким образом получается, что это может быть даже целое отделение в одном моменте наступления. То есть, скажем так, де-юре - это "двойки", а де-факто это могут быть большие штурмовые группы", - рассказал Денисюк.

Во время штурмов россияне продолжают применять мототехнику, бронированной техники до сих пор нет. Поскольку первая более маневренная и менее уязвима для украинских fpv-дронов.

"Мы видели случаи, когда вражеское командование отправляло российских операторов БПЛА чуть ли не на пехотные позиции. Для того, чтобы они могли залетать, работать как можно дальше. Командование не жалеет даже своих операторов. Это плохой знак, поскольку говорит о том, что если им их абсолютно не жалко, то их здесь очень много", - констатировал военный.

