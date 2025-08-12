Пока мы "продолжаем наступать" на Сумском направлении, у нас сложная обстановка на Покровском, - Ширшин
Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин призвал принять "правильные решения", чтобы стабилизировать фронт на Покровском направлении.
Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Пока мы "продолжаем наступать", отштурмовываем "сверхважные" руины домов, сосредотачиваем состоятельные силы на Сумском направлении, имеем сложную обстановку на Покровском. Очень напоминает события во время "сдачи" Очеретино, что создавало хаос, критическую ситуацию на направлении и в дальнейшем обеспечивало успех врагу в оккупации. Важно сейчас принять правильные решения, даже если они повлекут за собой нежелательные последствия, но сохранят нашу способность и позволят стабилизировать фронт", - написал он.
Ранее сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.
В ОСГВ "Днепр" заявили, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории.
Сирський гордо доповідає про хутір на Сумщині.
Але ж це гівно , воно буде плавати на поверхні, поки повністю не виконає наказ пуйла про сдачу всієї Донецької області.
Наказ не куйла, нашої зеленої куйні.
Армія завжди тримається на декількох опорах якщо інші зруйновані, одна нічого не змінить, рішення має бути комплексним. Воювати самим людським ресурсом як совок на початку другої світової для нас не вихід, та і совку це не дуже допомогло, німці дійшли аж до Волги, поки совєти не почали відстрілювати генералів за прой..би, пішов ленліз і оборонка в три зміни, тільки тоді щось почалось трохи мінятись, а не міліони піхоти.
За 2.5 місяці ніодна армія в світі не може зробити ефективного бійця, мінімальний курс всюди 3 місяці і потім легкий напрямок для адаптації, у нас часто 1.5 місяці це за словами самого ж генштабу і новобранець взагалі може опинитись десь під покровськом.
А ще у нас є більша проблема, що не має відповідальності у старшого командного складу.
До прикладу у совка за всю війну було ростріляно близько 1000 старших офіцерів, додатково існував механізм зняття з посади і пониження в званні замість розстрілу, відправлення у штрафні батальйони або переведення на менш відповідальні ділянки.
Тепер з яким скрипом це все відбувається у нас той же Содоль , тільки публічний резонанс приносить якісь зміни, це не має так працювати.
Я навіть нездивуюсь шо саме з участку де воював товаришч комбат ширшин.
Тож питання до товаришча ,,грамотного" комбата - ШАНОВНИЙ ЧОМУ ВИ ТОДІ НЕПРИЙНЯЛИ ПРАВИЛЬНИХ РІШЕНЬ ??? ЧОМУ ВИ ПІДСТАВИЛИ СВОЇ ФЛАНГИ, А ТЕПЕР ШУКАЄТЕ ВИННОГО КОГОСЬ ???
Почніть з себе товаришч комбат.
Так сирок саме для того там і працює. "Єсть такая прафєсія родіну защіщять".
Віримо і чекаємо, друже!
Поки банда z-е резидента цього не зробить, позитивних просувань не буде.
А інакше - іперське стойло на століття!!!
Москалі Україну не лише денаціоноалізують, вони знищать Українців як народ!
18-24 виїзджають, 25-49 - ховаються. Лишаються 50-65!
Пенсіонерів примусять мобілізовуватись, це визнаний факт, й не забувайте про вже підписаний преz-едентом закон, про "добровільну" мобілізацію 60+.
З 1 вересня очікуємо бусифікацію 60+!
Вся ця так звана "курська операція "- і є таким планом по сдачи Півдня України.
