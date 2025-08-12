РУС
13 120 49

Пока мы "продолжаем наступать" на Сумском направлении, у нас сложная обстановка на Покровском, - Ширшин

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин призвал принять "правильные решения", чтобы стабилизировать фронт на Покровском направлении.

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Пока мы "продолжаем наступать", отштурмовываем "сверхважные" руины домов, сосредотачиваем состоятельные силы на Сумском направлении, имеем сложную обстановку на Покровском. Очень напоминает события во время "сдачи" Очеретино, что создавало хаос, критическую ситуацию на направлении и в дальнейшем обеспечивало успех врагу в оккупации. Важно сейчас принять правильные решения, даже если они повлекут за собой нежелательные последствия, но сохранят нашу способность и позволят стабилизировать фронт", - написал он.

Ранее сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.

В ОСГВ "Днепр" заявили, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории.

Автор: 

+19
Ухилянти замінять каби, снаряди, ракети та укріплення, може ухилянти покращать підготовку тих хто попадає з вулиці на передову, чи може вони будуть вести роботу щодо мотивації підрозділів, чи може вирішать проблеми "кумоства" та брехні у доповідях що не дають належним чином оцінювати ситуацію.

Армія завжди тримається на декількох опорах якщо інші зруйновані, одна нічого не змінить, рішення має бути комплексним. Воювати самим людським ресурсом як совок на початку другої світової для нас не вихід, та і совку це не дуже допомогло, німці дійшли аж до Волги, поки совєти не почали відстрілювати генералів за прой..би, пішов ленліз і оборонка в три зміни, тільки тоді щось почалось трохи мінятись, а не міліони піхоти.
12.08.2025 00:34 Ответить
+14
Якби Сирський був реально справжнім офіцером, генералом то він мав вже давно застрілитися або у крайньому випадку подати рапорт про відставку, після своїх косяків у керуванні армією.
Але ж це гівно , воно буде плавати на поверхні, поки повністю не виконає наказ пуйла про сдачу всієї Донецької області.
12.08.2025 00:17 Ответить
+8
Сирський заставить бійців захопити кілька курників на Курщині і доповість на ставці про потужні успіхи
12.08.2025 00:01 Ответить
Сирський про критику комбата 47 ОМБр Ширшина щодо втрат на Курщині: "Очевидно, він хоче уваги чи реалізації"

Джерело: https://censor.net/ua/n3561409
12.08.2025 00:00 Ответить
Сирський заставить бійців захопити кілька курників на Курщині і доповість на ставці про потужні успіхи
12.08.2025 00:01 Ответить
Яка курщина, ба навіть вже не сужанщина?!
Сирський гордо доповідає про хутір на Сумщині.
12.08.2025 06:58 Ответить
complete degradation of the state, which is riddled with corruption
12.08.2025 00:03 Ответить
Якби Сирський був реально справжнім офіцером, генералом то він мав вже давно застрілитися або у крайньому випадку подати рапорт про відставку, після своїх косяків у керуванні армією.
Але ж це гівно , воно буде плавати на поверхні, поки повністю не виконає наказ пуйла про сдачу всієї Донецької області.
12.08.2025 00:17 Ответить
Помилка в тексті.
Наказ не куйла, нашої зеленої куйні.
12.08.2025 06:59 Ответить
Стабілізація фронту критично залежить від ліквідації у тилу такого ганебного явища як ухилянство. Годі жувати шмарклі. Слід рішуче запровадити жорсткі та справедливі заходи мобілізації.
12.08.2025 00:24 Ответить
Ухилянти замінять каби, снаряди, ракети та укріплення, може ухилянти покращать підготовку тих хто попадає з вулиці на передову, чи може вони будуть вести роботу щодо мотивації підрозділів, чи може вирішать проблеми "кумоства" та брехні у доповідях що не дають належним чином оцінювати ситуацію.

Армія завжди тримається на декількох опорах якщо інші зруйновані, одна нічого не змінить, рішення має бути комплексним. Воювати самим людським ресурсом як совок на початку другої світової для нас не вихід, та і совку це не дуже допомогло, німці дійшли аж до Волги, поки совєти не почали відстрілювати генералів за прой..би, пішов ленліз і оборонка в три зміни, тільки тоді щось почалось трохи мінятись, а не міліони піхоти.
12.08.2025 00:34 Ответить
Зброї у СОУ достатньо. Бракує людського ресурсу. Не існує жодного ухилянта з вулиці, з якого за 2,5 місяці не можна зробити ефективного бійця.
12.08.2025 00:39 Ответить
Якої зброї достатньо від нас прилітає 3000 кабів по орках в місяць, перевага в арті у орках значна, Іскандери аналогів яким у нас немає, навіть в дронах уже хлопці говорять що є перевага на деяких напрямках.

За 2.5 місяці ніодна армія в світі не може зробити ефективного бійця, мінімальний курс всюди 3 місяці і потім легкий напрямок для адаптації, у нас часто 1.5 місяці це за словами самого ж генштабу і новобранець взагалі може опинитись десь під покровськом.

А ще у нас є більша проблема, що не має відповідальності у старшого командного складу.

До прикладу у совка за всю війну було ростріляно близько 1000 старших офіцерів, додатково існував механізм зняття з посади і пониження в званні замість розстрілу, відправлення у штрафні батальйони або переведення на менш відповідальні ділянки.

Тепер з яким скрипом це все відбувається у нас той же Содоль , тільки публічний резонанс приносить якісь зміни, це не має так працювати.
12.08.2025 00:52 Ответить
Орков думаешь больше чем 1.5 месяца тренируют .Уверен,что меньше
12.08.2025 03:14 Ответить
Ми не можемо рівнятись на орків у них населення в три рази більше і можуть собі дозволити, друге у них є найманці з багатьох країн в тому числі і з китаю де м'яса безкрайнє число. І як не крути у них більшість пройшли якусь та армію 1.5 роки, у нас же наоборот більшість новачків бачили автомат тільки в школі.
12.08.2025 11:16 Ответить
Достатньо для чого? Вівтамата кожному можуть видати - це по-вашому вже достатньо?
12.08.2025 00:53 Ответить
Троль обісцяний, гівно продажне зегнида, здохни падло.
12.08.2025 05:50 Ответить
Вже давно військам команди віддає Єрмак. Де штурмувати, яку техніку використовувати, і звідки перекинути сили.
12.08.2025 00:28 Ответить
Ви маєте на руках його письмові директиви генералам ЗСУ ??? Поділіться з форумом.
12.08.2025 00:35 Ответить
Здохни падло запроданець.
12.08.2025 05:51 Ответить
Потрібно наступати не на сумському напрямку, а на курському, білгородському і брянському тоді ніяких проблем не буде на покровському!
12.08.2025 00:33 Ответить
На Курському вже своє віднаступали.
12.08.2025 00:51 Ответить
47 ОМБР також як і ми була на курщіні. І фронт на курщині восени, взимку кінця 2024 року почав сипатися саме в районі з зони відповідальності 47 ОМБР.
Я навіть нездивуюсь шо саме з участку де воював товаришч комбат ширшин.
Тож питання до товаришча ,,грамотного" комбата - ШАНОВНИЙ ЧОМУ ВИ ТОДІ НЕПРИЙНЯЛИ ПРАВИЛЬНИХ РІШЕНЬ ??? ЧОМУ ВИ ПІДСТАВИЛИ СВОЇ ФЛАНГИ, А ТЕПЕР ШУКАЄТЕ ВИННОГО КОГОСЬ ???
Почніть з себе товаришч комбат.
12.08.2025 00:38 Ответить
А може ти з себе почнеш? Холуй зелений. Шість моїх знайомих полегло на суджанщині. Так що я трохи знаю що там відбувалося. І ціну цієї авантюри, ба навіть більше. Спланованої акції по здачі Донбасу кацапам згідно оманського договорняку.
12.08.2025 07:04 Ответить
>> Дуже нагадує події під час "здачі" Очеретиного

Так сирок саме для того там і працює. "Єсть такая прафєсія родіну защіщять".
12.08.2025 00:47 Ответить
Какая разніца..?
12.08.2025 00:48 Ответить
Це той Ширшин, котрого визнали "недисциплінованим"? І тут така ж реакція буде. Назвуть ІПСОм.
12.08.2025 00:50 Ответить
ЗЄ - лише актор розмовного жанру, який погодився грати роль президента України за від Беніних 'друзів' у чорних капелюхах. Всі його вчинки записані у сценарії, що написаний іншими людьми. Коли він щось говорить від себе, то це - просто іспанській сором
12.08.2025 00:56 Ответить
Не закатуй істерики,доця, ти зараз лижиш зелену дупу, так само будеш лизати і орківську, тобі то чого переживати?Це ,випадково,не ти з плакатіком стояла як зелені підараси розгромили, знищили та спаплюжили попередній гш на чолі з Залужним,не ти с плакатіком стоїш після кожного забитого в зеленому тцк?не ти з плакатіком стоїш після кожної котлової фортеці імені зеленої ставки під керівництвом просирського гш ? Якщо не ти , то пошла нахер, соплі розмазувати,істерики закатувати і сіяти тут паніку, вже й прапор з наволочки привотовила мабуть.Не переживай , на фронті ,таку падаль як ти , точно не вб'ють , а на решту українців і саму Україну , тобі гнидо зелена насрати.
12.08.2025 05:31 Ответить
Ого тебе прорвало. Але заспокойся. Я впевнений що зрештою справедливість переможе і країна справжніми Героями назве не лохів, що пішли воювати, а тих, хто мав розум не йти на війну, хто мав сміливість перепливти через Тису, хто був змушений у неповні 30 років одружитися із старою бабцею-інвалідом чи просидів всю війну в квартирі, не маючи можливості ходити на роботу, в той час коли його діти голодували і просили хоча б кусник хліба. Час все розставить на свої місця!
Віримо і чекаємо, друже!
12.08.2025 06:18 Ответить
Зе- команда більше ніж півтора роки затягувала з мобілізацією і з справедливими правилами мобілізації для всіх!!!, щоб, як казав Ю. Луценко у програмі Берези, заробити на ухилянтах від 10 до 15 млрд. Уся відповідальність на зе-команді!
12.08.2025 07:00 Ответить
Ткаченко, ти ж сам ухилянт шо ти ото так розкричався? ))))
12.08.2025 08:34 Ответить
Я не в захваті від Сирського, я не маю ничого проти комбата, але складаєтся враження шо цьому комбату тричи на добу надають інформацію і оперативне управління ГШ і управління озброєння, і Малюк, і Буданов тощо.
12.08.2025 05:44 Ответить
Ще пару днів,а там почуємо про Наполеона та Гітлера,і про капітуляцію(Все закінчиться миром(((
12.08.2025 06:20 Ответить
Воювати повинні всі, від 18 до 65!
Поки банда z-е резидента цього не зробить, позитивних просувань не буде.
А інакше - іперське стойло на століття!!!
Москалі Україну не лише денаціоноалізують, вони знищать Українців як народ!
12.08.2025 07:03 Ответить
Згоден, всі. Але не під командуванням кацапських агентів зермаків.
12.08.2025 07:06 Ответить
вже до 65??? дідусі з паличками в окопи і на штурми посадок, з 50+ толку нуль а воно вже хоче 65. Хоча один "слуга" вибраний в 2019 році ось такою "машою" пропонував до 70-и мобілізувати, так що ще є запас
12.08.2025 08:50 Ответить
Що б не кричали, а так воно й буде!
18-24 виїзджають, 25-49 - ховаються. Лишаються 50-65!
Пенсіонерів примусять мобілізовуватись, це визнаний факт, й не забувайте про вже підписаний преz-едентом закон, про "добровільну" мобілізацію 60+.
З 1 вересня очікуємо бусифікацію 60+!
12.08.2025 08:59 Ответить
Правильне рішення це дати під зад зрадницькому сирому рашисту і повернути Драпатого до управління фронтом, а краще всіма ЗСУ.
12.08.2025 07:13 Ответить
нічого - все йде по плану.обміняємо курську область на донецьку - такий план боневтіка.курська операція ж вдала,чи не так ? говорив наркоман - цілі досягнуто.
12.08.2025 07:26 Ответить
Спочатку ерма треба відсторонити від управління армією.
12.08.2025 07:29 Ответить
Наш цар, разом зі своїм попихачем, надзвичайно цінує слухняних, прилизаних виконавців. Звідси - половина всіх провалів. Якщо негайно повернути під Покровськ Михайла Драпатого (який там знає майже все), то хоч щось можна було б врятувати.
12.08.2025 07:29 Ответить
ви що - до сих пір не зрозуміли за 6 років суцільного піздєца ? нас знову кладуть під мавзолєй,шістьорками вонючим кацапам.і якби Україну вели до перемоги - то був би нормальний президент,нормальний ленд - ліз, і нормальна мобілізація - а не дивани з грішми і прапори ізраїлю на столах в воєнкомів - корупціонерів.
12.08.2025 07:37 Ответить
Напевно пізно пити боржомі коли Донбас бездарно просрано. Нові "фортеці Бахмут" повинні боронити малюки з татаровими, як вони вбивали чеченців в Києві.
12.08.2025 07:59 Ответить
Захищати треба і там і там, але немає ким і чим бо мобілізація владою провалена давно, населення демотивоване в нуль і питання віддане на відкуп органам ТЦК. Результат бпчимо - вигрібають залишки селян, інвалідів і маргіналів які не будуть воювати а зразу в СЗЧ. Натомість в Києві кафе і ресторани зайняті, здорові молодики гуляють
12.08.2025 10:54 Ответить
Така тактика "українського "(?) командування не дурість, не випадковість , а читкий план по сдачи територій.
Вся ця так звана "курська операція "- і є таким планом по сдачи Півдня України.
12.08.2025 11:39 Ответить
Абсолютно точно фраза "продовжуємо наступати" взята в лапки. Цей "наступ" існує тільки в наших ЗМІ, так само як колись існував "23-й рік перемоги". А ось свіжа інформація:

https://gazeta.ua/articles/np/_isw-pidtverdzhuye-prosuvannya-rosiyan-na-sumschini-vvedeno-rezervi-poblizu-unakivki/1226923

https://tsn.ua/********/rf-vvodyt-rezervy-na-sumshchynu-i-maye-prosuvannia-analityky-isw-pro-uspikhy-voroha-2888945.html
12.08.2025 11:46 Ответить
 
 