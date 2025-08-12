Пока мы "продолжаем наступать" на Сумском направлении, у нас сложная обстановка на Покровском, - Ширшин

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин призвал принять "правильные решения", чтобы стабилизировать фронт на Покровском направлении.

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Пока мы "продолжаем наступать", отштурмовываем "сверхважные" руины домов, сосредотачиваем состоятельные силы на Сумском направлении, имеем сложную обстановку на Покровском. Очень напоминает события во время "сдачи" Очеретино, что создавало хаос, критическую ситуацию на направлении и в дальнейшем обеспечивало успех врагу в оккупации. Важно сейчас принять правильные решения, даже если они повлекут за собой нежелательные последствия, но сохранят нашу способность и позволят стабилизировать фронт", - написал он.

Ранее сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.

В ОСГВ "Днепр" заявили, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории.