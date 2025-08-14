РУС
Эвакуация из Покровска возможна только при поддержке украинских военных, - ОВА

Покровськ

Сейчас ситуация в Покровске Донецкой области - самая сложная, эвакуация из города без помощи Сил обороны практически невозможна.

Об этом сообщил в телеэфире начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В Покровске сейчас остаются 1327 человек, там обстановка самая сложная, там около километра осталось до врага. Но наши Силы обороны делают все возможное, чтобы сдержать оккупанта, они очень мощные", - сказал глава области.

По его словам, эвакуация из города пока возможна только при поддержке украинских военных.

"Что касается эвакуации, то без Сил обороны она сейчас почти невозможна, поскольку враг простреливает все подъездные пути FPV-дронами на оптоволокне... Те, кто хочет сейчас уехать, могут сделать это только при поддержке Сил обороны", - добавил Филашкин.

Также читайте: Россияне пытаются охватить Покровск с нескольких сторон, - ОСГВ "Дніпро"

12 августа в городской администрации тоже информировали, что 1 327 жителей до сих пор остаются в Покровске, ситуация очень сложная.

Ранее в ОСГВ "Дніпро" отмечали, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории".

Также сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.

В свою очередь, бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич, комментируя боевую обстановку на Покровском направлении, отметил, что на линии Покровск - Константиновка, без преувеличения, - полная п**да. Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин призвал принять "правильные решения", чтобы стабилизировать фронт на Покровском направлении.

эвакуация (2152) Донецкая область (10478) Покровск (741) Покровский район (883)
Ситуація в Покровську розвивалась досить довго. Зараз напевно вже не варто когось евакуйлвувати...
14.08.2025 06:33 Ответить
Там залишилися переважно ждуни і жлоби. Навіщо тепер, зайвий раз, ризикувати життям військових?
14.08.2025 08:05 Ответить
Так ціла Верещук цим займається. ОВА понастворювали навіть там, де війною і не пахне. Поліції, як собак нерізаних.

А евакуацією на самому напруженому відтинку фронту повинни ЗСУ займатися.
14.08.2025 08:29 Ответить
С Доброполья всех детей принудительно надо забирать, с родителями или нет это второй вопрос. Предостовлять бесплатное жилье .....
14.08.2025 08:45 Ответить
А щє нещодавно в Покровську квіточки саджали, плитку клали, бабло відмивали....
14.08.2025 08:47 Ответить
Черговий "подарунок " рашисту. Десятки тисяч вбитих і покалічених захисників .Війскові повинні воювати.
14.08.2025 08:48 Ответить
 
 