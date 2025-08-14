Эвакуация из Покровска возможна только при поддержке украинских военных, - ОВА

Сейчас ситуация в Покровске Донецкой области - самая сложная, эвакуация из города без помощи Сил обороны практически невозможна.

Об этом сообщил в телеэфире начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В Покровске сейчас остаются 1327 человек, там обстановка самая сложная, там около километра осталось до врага. Но наши Силы обороны делают все возможное, чтобы сдержать оккупанта, они очень мощные", - сказал глава области.

По его словам, эвакуация из города пока возможна только при поддержке украинских военных.

"Что касается эвакуации, то без Сил обороны она сейчас почти невозможна, поскольку враг простреливает все подъездные пути FPV-дронами на оптоволокне... Те, кто хочет сейчас уехать, могут сделать это только при поддержке Сил обороны", - добавил Филашкин.

12 августа в городской администрации тоже информировали, что 1 327 жителей до сих пор остаются в Покровске, ситуация очень сложная.

Ранее в ОСГВ "Дніпро" отмечали, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории".

Также сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.

В свою очередь, бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич, комментируя боевую обстановку на Покровском направлении, отметил, что на линии Покровск - Константиновка, без преувеличения, - полная п**да. Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин призвал принять "правильные решения", чтобы стабилизировать фронт на Покровском направлении.