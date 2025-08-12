РУС
1 327 жителей до сих пор остаются в Покровске, ситуация очень сложная, - ГВА

Покровськ

По состоянию на сегодня, 12 августа 2025 года, в Покровске Донецкой области остается 1 327 жителей.

Об этом в телеэфире рассказал начальник Покровской ГВА Сергей Добряк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня в городе Покровск остается 1 327 жителей. Ситуация очень сложная. Людям приходится выходить пешком за пределы города. Там их забирают и отвозят в Павлоград. К сожалению, заехать в город почти невозможно, потому что враг обстреливает все, что движется", - проинформировал Добряк.

Он отметил, что электричества в городе нет с 27 декабря 2024 года, как и централизованного водоснабжения и теплоснабжения. На прошлой неделе еще работала точка выдачи воды, которую россияне уже в третий раз разбили. Но в городе есть более 300 скважин, то есть у людей есть возможность набирать воду из них.

Читайте также: Речь идет о проникновении небольших групп врага - примерно 5-10 человек, - ОСУВ "Днепр" об обострении возле Покровска и Доброполья

Еще на прошлой неделе в одном из районов города работал единственный магазин, который уже закрылся. Людям завезли гуманитарную помощь, то есть у них есть запас, но он не безграничен. Централизованно нет возможности завезти гуманитарную помощь, но маленькие партии, если надо, то помогают завозить военные, которые также привлечены к эвакуации населения.

Ранее в ОСГВ "Днепр" отмечали, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории".

Также сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.

В свою очередь, бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич, комментируя боевую обстановку на Покровском направлении, отметил, что на линии Покровск - Константиновка без преувеличения полная п**да. Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин призвал принять "правильные решения", чтобы стабилизировать фронт на Покровском направлении.

ждуни чекають на братушек
показать весь комментарий
12.08.2025 14:51 Ответить
Та бачили нещодавно , як з донецької виїжджали літні жінки з тваринами в добрянку у Вінницьку область … бачили як зустрічали рагулі з мусорами. То куди їхати ? До вас ? Краще дома.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:27 Ответить
Большинство из них - ждуны.
Аналогично было в Бахмуте, Авдеевке и т.д.
И когда пришли русские, то эти ждуны повылазили и расхваливали русский мир, крича кругом:" Мы вас так ждали!"
показать весь комментарий
12.08.2025 15:00 Ответить
Как они там вообще живут с 27 декабря прошлого года??? 😳
Без света, без воды, каменный век, да ещё и под обстрелами
показать весь комментарий
12.08.2025 15:13 Ответить
Та лишайте тих ждунів
показать весь комментарий
12.08.2025 15:43 Ответить
Полицаев,прокуроров,податкивцев успели эвакуировать в Киев и выдать им квартиры?Элита страдать не должна,а остальные х с ними.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:50 Ответить
 
 