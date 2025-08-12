Речь идет о проникновении небольших групп врага - примерно 5-10 человек, - ОСГВ "Дніпро" об обострении возле Покровска и Доброполья
В Силах обороны опровергли информацию о якобы прорыве оккупантов возле Покровска и Доброполья в Донецкой области. На самом деле речь идет о проникновении малых групп по 5-10 человек.
Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Дніпро" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, россияне применяют тактику просачивания малыми группами мимо первой линии обороны, теряя много личного состава, что и произошло вблизи Доброполья.
"Небольшая вражеская группа обошла украинские позиции и попыталась спрятаться в нашем тылу. Подобная ситуация имела место неделю назад с проходом малой группы ДРГ в Покровске, которая для врага не увенчалась успехом", - рассказал он.
Как рассказал Трегубов, сообщения на картах из открытых источников о якобы продвижении россиян в глубину украинской территории на 12 км не означают, что эти районы находятся под их контролем.
На самом деле речь идет о проникновении небольших групп врага - примерно 5-10 человек, которые пытаются укрыться в зданиях.
Речь идет о том, что на них пробралась малая группа россиян в количестве, ну, где-то 5-10 человек. И это совершенно не то, как оно выглядит на карте. Это не то, что вот они взяли под контроль вот тот путь, который они прошли. Нет, они прошли путь и пытались где-то спрятаться в одном подвале. И, конечно, потом туда побежали резервы украинских сил, чтобы их из того подвала выбивать и их там уничтожать", - рассказал спикер.
Ранее в ОСГВ "Дніпро" отмечали, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории".
Также сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.
В свою очередь, бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич, комментируя боевую обстановку на Покровском направлении, отметил, что на линии Покровск - Константиновка, без преувеличения, полная п**да. Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин призвал принять "правильные решения", чтобы стабилизировать фронт на Покровском направлении.
