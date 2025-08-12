РУС
Речь идет о проникновении небольших групп врага - примерно 5-10 человек, - ОСГВ "Дніпро" об обострении возле Покровска и Доброполья

Покровськ

В Силах обороны опровергли информацию о якобы прорыве оккупантов возле Покровска и Доброполья в Донецкой области. На самом деле речь идет о проникновении малых групп по 5-10 человек.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Дніпро" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, россияне применяют тактику просачивания малыми группами мимо первой линии обороны, теряя много личного состава, что и произошло вблизи Доброполья.

"Небольшая вражеская группа обошла украинские позиции и попыталась спрятаться в нашем тылу. Подобная ситуация имела место неделю назад с проходом малой группы ДРГ в Покровске, которая для врага не увенчалась успехом", - рассказал он.

Также читайте: 1-й корпус НГУ "Азов" занял полосу обороны на Покровском направлении. Ситуация сложная, приняты меры для блокирования сил противника, - заявление

Как рассказал Трегубов, сообщения на картах из открытых источников о якобы продвижении россиян в глубину украинской территории на 12 км не означают, что эти районы находятся под их контролем.

На самом деле речь идет о проникновении небольших групп врага - примерно 5-10 человек, которые пытаются укрыться в зданиях.

Речь идет о том, что на них пробралась малая группа россиян в количестве, ну, где-то 5-10 человек. И это совершенно не то, как оно выглядит на карте. Это не то, что вот они взяли под контроль вот тот путь, который они прошли. Нет, они прошли путь и пытались где-то спрятаться в одном подвале. И, конечно, потом туда побежали резервы украинских сил, чтобы их из того подвала выбивать и их там уничтожать", - рассказал спикер.

Также читайте: Ситуация в направлении Доброполья ухудшается, враг найдя бреши в обороне, просачивается в глубину, - DeepState

Ранее в ОСГВ "Дніпро" отмечали, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории".

Также сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.

В свою очередь, бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич, комментируя боевую обстановку на Покровском направлении, отметил, что на линии Покровск - Константиновка, без преувеличения, полная п**да. Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин призвал принять "правильные решения", чтобы стабилизировать фронт на Покровском направлении.

Донецкая область (10468) Покровск (734) Покровский район (870) Доброполье (59) ОСГВ Днепр (6)


Топ комментарии
+10
Коли головком москаль, а імітатор на посаді преЗЕдента віримо кожному слову!
12.08.2025 14:32 Ответить
+6
Коли зайшло 10 кацапів то чого їх не ліквідували без шуму і пилі а підняли такий хай?
12.08.2025 14:36 Ответить
+6
Просто подивимось Діпстейт у п'ятницю.
12.08.2025 14:36 Ответить
Коли головком москаль, а імітатор на посаді преЗЕдента віримо кожному слову!
12.08.2025 14:32 Ответить
*******...кацапи прорвали фронт...це *******...
12.08.2025 14:36 Ответить
Коли зайшло 10 кацапів то чого їх не ліквідували без шуму і пилі а підняли такий хай?
12.08.2025 14:36 Ответить
За цими одиницями туди набігають сотні і вішають свої прапори - отака *****
12.08.2025 14:45 Ответить
А там нема нікого. До Полтави. Просто пусті окопи з свіжозбудованої лінії оборони "Новий Донбас" яка мала захистити Краматорськ-Слов'янськ...

12.08.2025 14:53 Ответить
Хто хай підняв, прокацаплені панікери. Праця в них така. А розумово відсталі вирішили, що якщо на карті хтось намалював кишку вздовж посадки, то вона набита кацапами, і все пропало…
12.08.2025 16:16 Ответить
Діп Стейт розказав - я б не сказав шо вони такі відбиті на голову
12.08.2025 16:22 Ответить
Ну раз Діп Стейт, тоді вірю... А ти своєю головою не зрозумів, що в той кишці, яку той діп стейт намалював, неможливо розмістити війська, такі щоб могли тримати оборону? Трамп вчора сказав що їде к пуйлу в рашку, теж віриш?
12.08.2025 16:32 Ответить
Ша! - азовець Кротевич сказав шо по лінії Покровськ - Констянтинівка повна *****!
12.08.2025 16:36 Ответить
То вона в нього в голові, причому з народження.
12.08.2025 16:45 Ответить
Просто подивимось Діпстейт у п'ятницю.
12.08.2025 14:36 Ответить
Скоро з вікна все буде видно...
12.08.2025 14:54 Ответить
Кацапи останній рік так і воюють , малими групами і окуповують по тисячу кв.км на місяць. Стратеги цього не знають?
12.08.2025 14:37 Ответить
Немає часу таке знати.
Потрібно корупцію захищати, опонентів переслідувати...
12.08.2025 14:40 Ответить
Найкращі стратеги платять гроші своїм командирам та сидять собі вдома.

https://censor.net/ua/news/3568256/mahinatsiyi-z-nezakonnymy-vyplatamy-viyiskovym-vyyavleni-na-odeschyni-scho-vidomo/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_a94420ee-5e8e-49b3-b9da-2417ab53691b
12.08.2025 14:58 Ответить
У 2023-му ЗСУ на півдні воювали так само і добре знають, чим їх там зупиняли і зупинили кацапи. Все просто, зрозуміло і легко запам'ятати. Залишилось лише зробити, але нема чим.
12.08.2025 14:44 Ответить
Насправді йдеться про проникнення невеликих груп ворога - приблизно 5-10 осіб, які намагаються сховатися в будівлях. Джерело: https://censor.net/ua/n3568287

Результат залежить від того, скільки саме цих "невеликих груп ворога - приблизно 5-10 осіб" проникло. Якщо проникло 100-200 груп, то їм могло не вистачити будівель, щоб сховатися, і Діпстейт їх побачив.
12.08.2025 14:49 Ответить
"інформація про прорив є недостовірною"
"прорвались, але невеликою групою"
"мають частковий успіх"

Що там далі?
12.08.2025 14:37 Ответить
Сдаем Покровск.
12.08.2025 14:39 Ответить
Ти можеш здати, тільки кал та сечу…
12.08.2025 16:12 Ответить
..на заздалегідь підготовлені позиції
12.08.2025 14:48 Ответить
питання в іншому.
крємлєчмоль вимагає, що б до аляски покровськ був окупований.
зермачина, вимагає що б до аляски покровськ вистояв.
патання не в покровську, а скільки українців загине, під керівництвом сирського чєго ізволітє.
12.08.2025 14:38 Ответить
Мені ця ситуація напоминає Дебальцеве ....
12.08.2025 14:48 Ответить
5-10 осіб за три дни пройшли 15 км та закріпились у Веселому та Золотому Колодязі. Питання задачі: скільки новостворених бригад та скільки батальйонів досвічених підрозділів треба відправити у ці 2 населених пункти, щоб нейтралізувати цих 5-10 осіб?
12.08.2025 14:46 Ответить
А скільки біди ці групи наробили......на тилових дорогах....
12.08.2025 14:50 Ответить
А нахіба ви їх пропускаєте? Їх треба знищувати. Немає людей доложіть Гундосому, потрібно створювати резерв з військоових і поліцейських пенсіонерів, які в 40 років вийшли на пенсію і ще підлягають мобілізації. Люди підготовлені, володіють зброєю. Бо поки повитягуєте ухилянтів з під ліжок, то кацапи захоплять Україну. І дезертирів треба називати дизертирами а не СЗЧ і притягувати до кріміналу, якщо хочете перемогти. Війна потребує жорстких рішень.
12.08.2025 14:59 Ответить
https://x.com/pogrebeckij

Сергій Погребецький





Екс- т.в.о. заступника начальника патрульної служби Ізмаїла, який нелегально втік в Молдову разом зі своїм хлопцем, виявився сином місцевого депутата від партії Слуга Народу - Сергія Стандратюка. Сергій Стандратюк з серпня 2022 року обіймає посаду секретаря Саф'янівської сільради Одеської області. Саме він організував виїзд сина за кордон.
«Максим працював у патрульній поліції Ізмаїла на посаді т.в.о. заступника начальника відділу, але через серію проступків, зокрема водіння в нетверезому стані, його перевели до Одеси на посаду простого інспектора. А тут без татового даху було зрозуміло, що він опиниться першим у черзі на фронт, тому батько і вирішив його вивезти».
12.08.2025 15:01 Ответить
А хіба до тепер кацапи не так займали вигідні позиції, і тримались поки не підходило підкріплення. Що ж такі здивовані повідомлення від владних? Вже налаштовані, що дядя Трамп все порішав, і напружуватись нах не потрібно?
12.08.2025 15:30 Ответить
Вислів двох прес-офіцерів; 1-го Трегубова- ".....Проникнення невеликих груп 5-10 осіб, які намагаються сховатися в будівлях", і прес-офіцера 14 -ї бригади НГУ "Червона Калина, 1-го корпусу "Азов" НГУ Максима Бакуліна;- ".....російські війська використали тактику НАКОПИЧЕННЯ і прориву.....". Так кому вірити? Безумовно тим хто на фронті, а не у штабі Дніпра.
12.08.2025 16:20 Ответить
 
 