1-й корпус НГУ "Азов" занял полосу обороны на Покровском направлении. Ситуация сложная, приняты меры для блокирования сил противника, - заявление

Несколько дней назад 1-й корпус НГУ "Азов" занял определенную полосу обороны на Покровском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении 1-го корпуса НГУ "Азов".

"Обстановка остается сложной и динамичной. Противник, пытаясь продвигаться на направлении, несет значительные потери в живой силе и технике.

Подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе. О результатах будет сообщено позже", - говорится в заявлении.

Читайте: Враг концентрирует силы вокруг Покровска, пытается окружить его, - 59 ОШБр

Ранее сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.

В ОСГВ "Днепр" заявили, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории.

В свою очередь, бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич, комментируя боевую обстановку на Покровском направлении, отметил, что на линии Покровск - Константиновка без преувеличения полная п**да. Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин призвал принять "правильные решения", чтобы стабилизировать фронт на Покровском направлении.