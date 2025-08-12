РУС
1-й корпус НГУ "Азов" занял полосу обороны на Покровском направлении. Ситуация сложная, приняты меры для блокирования сил противника, - заявление

азов на Покровском направлении

Несколько дней назад 1-й корпус НГУ "Азов" занял определенную полосу обороны на Покровском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении 1-го корпуса НГУ "Азов".

"Обстановка остается сложной и динамичной. Противник, пытаясь продвигаться на направлении, несет значительные потери в живой силе и технике.

Подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе. О результатах будет сообщено позже", - говорится в заявлении.

Читайте: Враг концентрирует силы вокруг Покровска, пытается окружить его, - 59 ОШБр

Ранее сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.

В ОСГВ "Днепр" заявили, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории.

В свою очередь, бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич, комментируя боевую обстановку на Покровском направлении, отметил, что на линии Покровск - Константиновка без преувеличения полная п**да. Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин призвал принять "правильные решения", чтобы стабилизировать фронт на Покровском направлении.

Автор: 

Донецкая область (10450) Азов (818) Покровск (734) Покровский район (858)


+13
12.08.2025 09:26
+8
Цей дебілізм не закінчиться ніколи: Купола, Кротевича і багатьох досвідчених толкових командирів звільнили, недоумки керують, території і людей втрачають, але вперто наступають на ті самі граблі...
12.08.2025 09:19
+8
Это все вторично. Первично то, что Зеленским полностью просран вопрос мобилизации и упущено самое дорогое - время. А какой из самовлюбленного шута главком и управленец - я и так не питаю никаких иллюзий все 6 лет.
12.08.2025 10:08
Балабольство в стиле брехомарафона.
12.08.2025 09:14
12.08.2025 09:26
Для чого доводити ситуацію до напівоточення до перекриття логістичних шляхів і аж тоді кидати підкріплення
12.08.2025 09:16
Нет людей. Там на укреплениях тупо не было людей.
12.08.2025 09:44
Зате вже четвертий рік людей цілком вистачає в тилових частинах забезпечення. Якщо немає людей на передку, то кого вони забезпечують? Це я знову щодо обіцяного аудиту Сирського. По тилам сидять кадрові військові та "пенсіонери" МВС, а на передок женуть тих самих бусифікованих бідолаг. По свідченню дотичних людей, 50% розбігається в першу ж ніч по лісам, на фронт потрапляє 10-20 відсотків з тих, кого наловили тцкуни. Мотивація цих бійців мабуть зашкалює...
Послухайте одну хвилину, там https://youtu.be/Qrf47pXi84o?t=650 все сказано простою мовою...
12.08.2025 10:02
12.08.2025 10:08
Так, всі повинні пам'ятати, що саме відповів смарагдовий "нелох" на вимогу генерала Залужного про мобілізацію 400-500 тисяч. І чим це скінчилося для самого генерала.
«Нам потрібно бути більш швидкими. А для цього потрібно позбавитись бюрократії, яка в нас є. В іншому випадку, у нас немає шансу. Бути розумними, технологічно (оснащеними) і швидкими. Час - це гроші, а в нашому випадку, час - людські життя», - сказав президент, відповідаючи на запитання «Чому звільнили головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного?»
Схоже, тепер у Сирського зі "швидкістю" все гаразд, території здаються все швидше...
12.08.2025 10:26
Да, одна из выдвигаемых тогда Зелей претензий была "застой, низкие требования наступления и освобождения наших земель". Ну, зато после этого наосвобождали так наосвобождали.
12.08.2025 11:29
Курви, довели ситуацію до критичної, а потім туди "Азов" завели! А чи не пізно пити боржомі..?! У вас мудаків лампасоносних все ж було "під контролем"! То може вас НХ, по автомату в зуби і по норам, а оборону країни довірити "Азову"?!
12.08.2025 09:17
Потужнич ставить головних начальників, а ті розставляють своїх підначальників. А тепер уявіть, якщо раптом на чолі війська стане грамотний командир. Це ж рейтинги найвеличнішого президента ********** можуть коту під хвіст полетіти. Вони і так тримаються лише за рахунок того, що в оточенні одні довбойоби, а царь хароший.
12.08.2025 10:17
12.08.2025 09:19
Судячи з усього, не ту смугу зайняли.
12.08.2025 09:25
В Авдіївці "Азов" теж перед здачею вводили.

https://censor.net/ua/news/3473543/3**********************************************************************
12.08.2025 09:30
завдяки Азову вдалось врятувати багато хлопців. інакше 200 було б на порядок більше
12.08.2025 11:49
если написали сложная- это значит капец покровску
12.08.2025 09:41
чи є в нас ще корпуси окрім 1 та 3, як здатні щось тримати...
12.08.2025 09:49
 
 