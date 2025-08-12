1-й корпус НГУ "Азов" занял полосу обороны на Покровском направлении. Ситуация сложная, приняты меры для блокирования сил противника, - заявление
Несколько дней назад 1-й корпус НГУ "Азов" занял определенную полосу обороны на Покровском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении 1-го корпуса НГУ "Азов".
"Обстановка остается сложной и динамичной. Противник, пытаясь продвигаться на направлении, несет значительные потери в живой силе и технике.
Подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе. О результатах будет сообщено позже", - говорится в заявлении.
Читайте: Враг концентрирует силы вокруг Покровска, пытается окружить его, - 59 ОШБр
Ранее сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.
В ОСГВ "Днепр" заявили, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории.
В свою очередь, бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич, комментируя боевую обстановку на Покровском направлении, отметил, что на линии Покровск - Константиновка без преувеличения полная п**да. Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин призвал принять "правильные решения", чтобы стабилизировать фронт на Покровском направлении.
Послухайте одну хвилину, там https://youtu.be/Qrf47pXi84o?t=650 все сказано простою мовою...
нелох" на вимогу генерала Залужного про мобілізацію 400-500 тисяч. І чим це скінчилося для самого генерала.
«Нам потрібно бути більш швидкими. А для цього потрібно позбавитись бюрократії, яка в нас є. В іншому випадку, у нас немає шансу. Бути розумними, технологічно (оснащеними) і швидкими. Час - це гроші, а в нашому випадку, час - людські життя», - сказав президент, відповідаючи на запитання «Чому звільнили головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного?»
Схоже, тепер у Сирського зі "швидкістю" все гаразд, території здаються все швидше...
https://censor.net/ua/news/3473543/3**********************************************************************