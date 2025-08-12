1-й корпус НГУ "Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку. Ситуація складна, вжиті заходи для блокування сил противника, - заява
Декілька днів тому 1-й корпус НГУ "Азов" зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві 1-го корпусу НГУ "Азов".
"Обстановка залишається складною та динамічною. Противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці.
Підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі. Про результати буде повідомлено пізніше", - йдеться у заяві.
Читайте: Ворог концентрує сили навколо Покровська, намагається оточити його, - 59 ОШБр
Раніше повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.
В ОСУВ "Дніпро" заявили, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території.
Своєю чергою, колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич, коментуючи бойову обстановку на Покровському напрямку, зазначив, що на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна п**да. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин закликав прийняти "правильні рішення", щоб стабілізувати фронт на Покровському напрямку.
Послухайте одну хвилину, там https://youtu.be/Qrf47pXi84o?t=650 все сказано простою мовою...
нелох" на вимогу генерала Залужного про мобілізацію 400-500 тисяч. І чим це скінчилося для самого генерала.
«Нам потрібно бути більш швидкими. А для цього потрібно позбавитись бюрократії, яка в нас є. В іншому випадку, у нас немає шансу. Бути розумними, технологічно (оснащеними) і швидкими. Час - це гроші, а в нашому випадку, час - людські життя», - сказав президент, відповідаючи на запитання «Чому звільнили головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного?»
Схоже, тепер у Сирського зі "швидкістю" все гаразд, території здаються все швидше...
https://censor.net/ua/news/3473543/3**********************************************************************