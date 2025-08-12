УКР
1-й корпус НГУ "Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку. Ситуація складна, вжиті заходи для блокування сил противника, - заява

азов на Покровському напрямку

Декілька днів тому 1-й корпус НГУ "Азов" зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві 1-го корпусу НГУ "Азов".

"Обстановка залишається складною та динамічною. Противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці.

Підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі. Про результати буде повідомлено пізніше", - йдеться у заяві.

Читайте: Ворог концентрує сили навколо Покровська, намагається оточити його, - 59 ОШБр

Раніше повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.

В ОСУВ "Дніпро" заявили, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території.

Своєю чергою, колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич, коментуючи бойову обстановку на Покровському напрямку, зазначив, що на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна п**да. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин закликав прийняти "правильні рішення", щоб стабілізувати фронт на Покровському напрямку.

+8
о,засмєрдєла кацапскімі абосранимі лаптямі і парткамі...
показати весь коментар
12.08.2025 09:26 Відповісти
+6
Цей дебілізм не закінчиться ніколи: Купола, Кротевича і багатьох досвідчених толкових командирів звільнили, недоумки керують, території і людей втрачають, але вперто наступають на ті самі граблі...
показати весь коментар
12.08.2025 09:19 Відповісти
+4
Курви, довели ситуацію до критичної, а потім туди "Азов" завели! А чи не пізно пити боржомі..?! У вас мудаків лампасоносних все ж було "під контролем"! То може вас НХ, по автомату в зуби і по норам, а оборону країни довірити "Азову"?!
показати весь коментар
12.08.2025 09:17 Відповісти
Балабольство в стиле брехомарафона.
показати весь коментар
12.08.2025 09:14 Відповісти
о,засмєрдєла кацапскімі абосранимі лаптямі і парткамі...
показати весь коментар
12.08.2025 09:26 Відповісти
Для чого доводити ситуацію до напівоточення до перекриття логістичних шляхів і аж тоді кидати підкріплення
показати весь коментар
12.08.2025 09:16 Відповісти
Нет людей. Там на укреплениях тупо не было людей.
показати весь коментар
12.08.2025 09:44 Відповісти
Зате вже четвертий рік людей цілком вистачає в тилових частинах забезпечення. Якщо немає людей на передку, то кого вони забезпечують? Це я знову щодо обіцяного аудиту Сирського. По тилам сидять кадрові військові та "пенсіонери" МВС, а на передок женуть тих самих бусифікованих бідолаг. По свідченню дотичних людей, 50% розбігається в першу ж ніч по лісам, на фронт потрапляє 10-20 відсотків з тих, кого наловили тцкуни. Мотивація цих бійців мабуть зашкалює...
Послухайте одну хвилину, там https://youtu.be/Qrf47pXi84o?t=650 все сказано простою мовою...
показати весь коментар
12.08.2025 10:02 Відповісти
Это все вторично. Первично то, что Зеленским полностью просран вопрос мобилизации и упущено самое дорогое - время. А какой из самовлюбленного шута главком и управленец - я и так не питаю никаких иллюзий все 6 лет.
показати весь коментар
12.08.2025 10:08 Відповісти
Так, всі повинні пам'ятати, що саме відповів смарагдовий "нелох" на вимогу генерала Залужного про мобілізацію 400-500 тисяч. І чим це скінчилося для самого генерала.
«Нам потрібно бути більш швидкими. А для цього потрібно позбавитись бюрократії, яка в нас є. В іншому випадку, у нас немає шансу. Бути розумними, технологічно (оснащеними) і швидкими. Час - це гроші, а в нашому випадку, час - людські життя», - сказав президент, відповідаючи на запитання «Чому звільнили головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного?»
Схоже, тепер у Сирського зі "швидкістю" все гаразд, території здаються все швидше...
показати весь коментар
12.08.2025 10:26 Відповісти
Курви, довели ситуацію до критичної, а потім туди "Азов" завели! А чи не пізно пити боржомі..?! У вас мудаків лампасоносних все ж було "під контролем"! То може вас НХ, по автомату в зуби і по норам, а оборону країни довірити "Азову"?!
показати весь коментар
12.08.2025 09:17 Відповісти
Потужнич ставить головних начальників, а ті розставляють своїх підначальників. А тепер уявіть, якщо раптом на чолі війська стане грамотний командир. Це ж рейтинги найвеличнішого президента ********** можуть коту під хвіст полетіти. Вони і так тримаються лише за рахунок того, що в оточенні одні довбойоби, а царь хароший.
показати весь коментар
12.08.2025 10:17 Відповісти
Цей дебілізм не закінчиться ніколи: Купола, Кротевича і багатьох досвідчених толкових командирів звільнили, недоумки керують, території і людей втрачають, але вперто наступають на ті самі граблі...
показати весь коментар
12.08.2025 09:19 Відповісти
Судячи з усього, не ту смугу зайняли.
показати весь коментар
12.08.2025 09:25 Відповісти
В Авдіївці "Азов" теж перед здачею вводили.

https://censor.net/ua/news/3473543/3**********************************************************************
показати весь коментар
12.08.2025 09:30 Відповісти
если написали сложная- это значит капец покровску
показати весь коментар
12.08.2025 09:41 Відповісти
чи є в нас ще корпуси окрім 1 та 3, як здатні щось тримати...
показати весь коментар
12.08.2025 09:49 Відповісти
 
 