1-й корпус НГУ "Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку. Ситуація складна, вжиті заходи для блокування сил противника, - заява

Декілька днів тому 1-й корпус НГУ "Азов" зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві 1-го корпусу НГУ "Азов".

"Обстановка залишається складною та динамічною. Противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці.

Підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі. Про результати буде повідомлено пізніше", - йдеться у заяві.

Читайте: Ворог концентрує сили навколо Покровська, намагається оточити його, - 59 ОШБр

Раніше повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.

В ОСУВ "Дніпро" заявили, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території.

Своєю чергою, колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич, коментуючи бойову обстановку на Покровському напрямку, зазначив, що на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна п**да. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин закликав прийняти "правильні рішення", щоб стабілізувати фронт на Покровському напрямку.