Йдеться про проникнення невеликих груп ворога - приблизно 5-10 осіб, - ОСУВ "Дніпро" про загострення біля Покровська та Добропілля
В Силах оборони спростували інформацію про нібито прорив окупантів біля Покровська та Добропілля на Донеччині. Насправді йдеться про проникнення малих груп по 5-10 осіб.
Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, росіяни застосовують тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу, що й сталося поблизу Добропілля.
"Невелика ворожа група обійшла українські позиції та спробувала заховатися в нашому тилу. Подібна ситуація мала місце тиждень тому з проходом малої групи ДРГ у Покровську, яка для ворога не увінчалася успіхом", - розповів він.
Як пояснив Трегубов, повідомлення на мапах з відкритих джерел про нібито просування росіян у глибину української території на 12 км не означають, що ці райони перебувають під їхнім контролем.
Насправді йдеться про проникнення невеликих груп ворога - приблизно 5-10 осіб, які намагаються сховатися в будівлях.
Мова йде про те, що на них пробралася мала група росіян у кількості, ну, десь 5-10 осіб. І це абсолютно не те, як воно виглядає на мапі. Це не те, що ось вони взяли під контроль ось той шлях, який вони пройшли. Ні, вони пройшли шлях і намагалися десь сховатися в одному підвалі. І звісно потім туди побігли резерви українських сил, щоб їх з того підвалу вибивати і їх там знищувати", - розповів речник.
Раніше в ОСУВ "Дніпро" зазначали, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території".
Таокж повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.
Своєю чергою, колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич, коментуючи бойову обстановку на Покровському напрямку, зазначив, що на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна п**да. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин закликав прийняти "правильні рішення", щоб стабілізувати фронт на Покровському напрямку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потрібно корупцію захищати, опонентів переслідувати...
https://censor.net/ua/news/3568256/mahinatsiyi-z-nezakonnymy-vyplatamy-viyiskovym-vyyavleni-na-odeschyni-scho-vidomo/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_a94420ee-5e8e-49b3-b9da-2417ab53691b
Результат залежить від того, скільки саме цих "невеликих груп ворога - приблизно 5-10 осіб" проникло. Якщо проникло 100-200 груп, то їм могло не вистачити будівель, щоб сховатися, і Діпстейт їх побачив.
"прорвались, але невеликою групою"
"мають частковий успіх"
Що там далі?
крємлєчмоль вимагає, що б до аляски покровськ був окупований.
зермачина, вимагає що б до аляски покровськ вистояв.
патання не в покровську, а скільки українців загине, під керівництвом сирського чєго ізволітє.
Сергій Погребецький
Екс- т.в.о. заступника начальника патрульної служби Ізмаїла, який нелегально втік в Молдову разом зі своїм хлопцем, виявився сином місцевого депутата від партії Слуга Народу - Сергія Стандратюка. Сергій Стандратюк з серпня 2022 року обіймає посаду секретаря Саф'янівської сільради Одеської області. Саме він організував виїзд сина за кордон.
«Максим працював у патрульній поліції Ізмаїла на посаді т.в.о. заступника начальника відділу, але через серію проступків, зокрема водіння в нетверезому стані, його перевели до Одеси на посаду простого інспектора. А тут без татового даху було зрозуміло, що він опиниться першим у черзі на фронт, тому батько і вирішив його вивезти».