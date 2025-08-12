УКР
1 693 23

Йдеться про проникнення невеликих груп ворога - приблизно 5-10 осіб, - ОСУВ "Дніпро" про загострення біля Покровська та Добропілля

Покровськ

В Силах оборони спростували інформацію про нібито прорив окупантів біля Покровська та Добропілля на Донеччині. Насправді йдеться про проникнення малих груп по 5-10 осіб.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, росіяни застосовують тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу, що й сталося поблизу Добропілля.

"Невелика ворожа група обійшла українські позиції та спробувала заховатися в нашому тилу. Подібна ситуація мала місце тиждень тому з проходом малої групи ДРГ у Покровську, яка для ворога не увінчалася успіхом", - розповів він.

Також читайте: 1-й корпус НГУ "Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку. Ситуація складна, вжиті заходи для блокування сил противника, - заява

Як пояснив Трегубов, повідомлення на мапах з відкритих джерел про нібито просування росіян у глибину української території на 12 км не означають, що ці райони перебувають під їхнім контролем.

Насправді йдеться про проникнення невеликих груп ворога - приблизно 5-10 осіб, які намагаються сховатися в будівлях.

Мова йде про те, що на них пробралася мала група росіян у кількості, ну, десь 5-10 осіб. І це абсолютно не те, як воно виглядає на мапі. Це не те, що ось вони взяли під контроль ось той шлях, який вони пройшли. Ні, вони пройшли шлях і намагалися десь сховатися в одному підвалі. І звісно потім туди побігли резерви українських сил, щоб їх з того підвалу вибивати і їх там знищувати", - розповів речник.

Також читайте: Ситуація в напрямку Добропілля погіршується, ворог знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, - DeepState

Раніше в ОСУВ "Дніпро" зазначали, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території".

Таокж повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.

Своєю чергою, колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич, коментуючи бойову обстановку на Покровському напрямку, зазначив, що на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна п**да. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин закликав прийняти "правильні рішення", щоб стабілізувати фронт на Покровському напрямку.

Донецька область (9285) Покровськ (761) Покровський район (874) Добропілля (61) ОСУВ Дніпро (6)


Коли головком москаль, а імітатор на посаді преЗЕдента віримо кожному слову!
12.08.2025 14:32 Відповісти
Коли зайшло 10 кацапів то чого їх не ліквідували без шуму і пилі а підняли такий хай?
12.08.2025 14:36 Відповісти
Просто подивимось Діпстейт у п'ятницю.
12.08.2025 14:36 Відповісти
Коли головком москаль, а імітатор на посаді преЗЕдента віримо кожному слову!
12.08.2025 14:32 Відповісти
*******...кацапи прорвали фронт...це *******...
показати весь коментар
12.08.2025 14:36 Відповісти
Коли зайшло 10 кацапів то чого їх не ліквідували без шуму і пилі а підняли такий хай?
показати весь коментар
12.08.2025 14:36 Відповісти
За цими одиницями туди набігають сотні і вішають свої прапори - отака *****
показати весь коментар
12.08.2025 14:45 Відповісти
А там нема нікого. До Полтави. Просто пусті окопи з свіжозбудованої лінії оборони "Новий Донбас" яка мала захистити Краматорськ-Слов'янськ...

показати весь коментар
12.08.2025 14:53 Відповісти
Просто подивимось Діпстейт у п'ятницю.
показати весь коментар
12.08.2025 14:36 Відповісти
Скоро з вікна все буде видно...
показати весь коментар
12.08.2025 14:54 Відповісти
Кацапи останній рік так і воюють , малими групами і окуповують по тисячу кв.км на місяць. Стратеги цього не знають?
показати весь коментар
12.08.2025 14:37 Відповісти
Немає часу таке знати.
Потрібно корупцію захищати, опонентів переслідувати...
показати весь коментар
12.08.2025 14:40 Відповісти
Найкращі стратеги платять гроші своїм командирам та сидять собі вдома.

12.08.2025 14:58 Відповісти
У 2023-му ЗСУ на півдні воювали так само і добре знають, чим їх там зупиняли і зупинили кацапи. Все просто, зрозуміло і легко запам'ятати. Залишилось лише зробити, але нема чим.
показати весь коментар
12.08.2025 14:44 Відповісти
Результат залежить від того, скільки саме цих "невеликих груп ворога - приблизно 5-10 осіб" проникло. Якщо проникло 100-200 груп, то їм могло не вистачити будівель, щоб сховатися, і Діпстейт їх побачив.
12.08.2025 14:49 Відповісти
"інформація про прорив є недостовірною"
"прорвались, але невеликою групою"
"мають частковий успіх"

Що там далі?
12.08.2025 14:37 Відповісти
Сдаем Покровск.
12.08.2025 14:39 Відповісти
..на заздалегідь підготовлені позиції
показати весь коментар
12.08.2025 14:48 Відповісти
питання в іншому.
крємлєчмоль вимагає, що б до аляски покровськ був окупований.
зермачина, вимагає що б до аляски покровськ вистояв.
патання не в покровську, а скільки українців загине, під керівництвом сирського чєго ізволітє.
12.08.2025 14:38 Відповісти
Мені ця ситуація напоминає Дебальцеве ....
12.08.2025 14:48 Відповісти
5-10 осіб за три дни пройшли 15 км та закріпились у Веселому та Золотому Колодязі. Питання задачі: скільки новостворених бригад та скільки батальйонів досвічених підрозділів треба відправити у ці 2 населених пункти, щоб нейтралізувати цих 5-10 осіб?
12.08.2025 14:46 Відповісти
А скільки біди ці групи наробили......на тилових дорогах....
12.08.2025 14:50 Відповісти
А нахіба ви їх пропускаєте? Їх треба знищувати. Немає людей доложіть Гундосому, потрібно створювати резерв з військоових і поліцейських пенсіонерів, які в 40 років вийшли на пенсію і ще підлягають мобілізації. Люди підготовлені, володіють зброєю. Бо поки повитягуєте ухилянтів з під ліжок, то кацапи захоплять Україну. І дезертирів треба називати дизертирами а не СЗЧ і притягувати до кріміналу, якщо хочете перемогти. Війна потребує жорстких рішень.
12.08.2025 14:59 Відповісти
https://x.com/pogrebeckij

Сергій Погребецький





Екс- т.в.о. заступника начальника патрульної служби Ізмаїла, який нелегально втік в Молдову разом зі своїм хлопцем, виявився сином місцевого депутата від партії Слуга Народу - Сергія Стандратюка. Сергій Стандратюк з серпня 2022 року обіймає посаду секретаря Саф'янівської сільради Одеської області. Саме він організував виїзд сина за кордон.
«Максим працював у патрульній поліції Ізмаїла на посаді т.в.о. заступника начальника відділу, але через серію проступків, зокрема водіння в нетверезому стані, його перевели до Одеси на посаду простого інспектора. А тут без татового даху було зрозуміло, що він опиниться першим у черзі на фронт, тому батько і вирішив його вивезти».
12.08.2025 15:01 Відповісти
А хіба до тепер кацапи не так займали вигідні позиції, і тримались поки не підходило підкріплення. Що ж такі здивовані повідомлення від владних? Вже налаштовані, що дядя Трамп все порішав, і напружуватись нах не потрібно?
12.08.2025 15:30 Відповісти
 
 