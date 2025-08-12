Йдеться про проникнення невеликих груп ворога - приблизно 5-10 осіб, - ОСУВ "Дніпро" про загострення біля Покровська та Добропілля

В Силах оборони спростували інформацію про нібито прорив окупантів біля Покровська та Добропілля на Донеччині. Насправді йдеться про проникнення малих груп по 5-10 осіб.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, росіяни застосовують тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу, що й сталося поблизу Добропілля.

"Невелика ворожа група обійшла українські позиції та спробувала заховатися в нашому тилу. Подібна ситуація мала місце тиждень тому з проходом малої групи ДРГ у Покровську, яка для ворога не увінчалася успіхом", - розповів він.

Як пояснив Трегубов, повідомлення на мапах з відкритих джерел про нібито просування росіян у глибину української території на 12 км не означають, що ці райони перебувають під їхнім контролем.

Насправді йдеться про проникнення невеликих груп ворога - приблизно 5-10 осіб, які намагаються сховатися в будівлях.

Мова йде про те, що на них пробралася мала група росіян у кількості, ну, десь 5-10 осіб. І це абсолютно не те, як воно виглядає на мапі. Це не те, що ось вони взяли під контроль ось той шлях, який вони пройшли. Ні, вони пройшли шлях і намагалися десь сховатися в одному підвалі. І звісно потім туди побігли резерви українських сил, щоб їх з того підвалу вибивати і їх там знищувати", - розповів речник.

Раніше в ОСУВ "Дніпро" зазначали, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території".

Таокж повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.

Своєю чергою, колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич, коментуючи бойову обстановку на Покровському напрямку, зазначив, що на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна п**да. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин закликав прийняти "правильні рішення", щоб стабілізувати фронт на Покровському напрямку.