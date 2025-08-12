1 327 жителів досі лишаються у Покровську, ситуація дуже складна, - МВА

Станом на сьогодні, 12 серпня 2025 року, у Покровську Донецької області залишається 1 327 жителів.

Про це в телеефірі розповів начальник Покровської МВА Сергій Добряк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні у місті Покровськ залишається 1 327 жителів. Ситуація дуже складна. Людям доводиться виходити пішки за межі міста. Там їх забирають і відвозять у Павлоград. На жаль, заїхати в місто майже неможливо, бо ворог обстрілює все, що рухається", - поінформував Добряк.

Він зазначив, що електрики в місті немає з 27 грудня 2024 року, як і централізованого водопостачання та теплопостачання. Минулого тижня ще працювала точка видачі води, яку росіяни вже втретє розбили. Але в місті є більш як 300 свердловин, тобто у людей є можливість набирати воду з них.

Ще минулого тижня в одному з районів міста працювала єдина крамниця, яка вже закрилась. Людям завезли гуманітарну допомогу, тобто у них є запас, але він не безмежний. Централізовано немає змоги завезти гуманітарну допомогу, але маленькі партії, якщо треба, то допомагають завозити військові, які також залучені до евакуації населення.

Раніше в ОСУВ "Дніпро" зазначали, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території".

Таокж повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.

Своєю чергою, колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич, коментуючи бойову обстановку на Покровському напрямку, зазначив, що на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна п**да. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин закликав прийняти "правильні рішення", щоб стабілізувати фронт на Покровському напрямку.