Россияне пытаются окружить Покровск с нескольких сторон, - ОСГВ "Днепр"
Вокруг Покровска, что в Донецкой области, продолжаются постоянные бои. Российские оккупанты пытаются окружить город с нескольких сторон.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Вокруг Покровска продолжаются постоянные бои. Враг пытается окружить город с двух сторон: с севера и с юго-востока, и одновременно с юга и юго-запада", - рассказал спикер.
По его словам, в обоих вариантах все усилия украинских защитников направлены на то, чтобы отразить вражеские атаки и уничтожить как можно больше россиян.
"Хотя с численным преимуществом, которое враг там имеет, это действительно непросто",- отметил спикер.
Ситуация на Покровском направлении
Ранее в ОСГВ "Днепр" отмечали, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории".
Также сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.
В свою очередь, бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич, комментируя боевую обстановку на Покровском направлении, отметил, что на линии Покровск - Константиновка без преувеличения полная п**да. Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин призвал принять "правильные решения", чтобы стабилизировать фронт на Покровском направлении.
