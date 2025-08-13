РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10022 посетителя онлайн
Новости Боевые действия на Покровском направлении
1 041 5

Россияне пытаются окружить Покровск с нескольких сторон, - ОСГВ "Днепр"

какая ситуация в покровске

Вокруг Покровска, что в Донецкой области, продолжаются постоянные бои. Российские оккупанты пытаются окружить город с нескольких сторон.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Вокруг Покровска продолжаются постоянные бои. Враг пытается окружить город с двух сторон: с севера и с юго-востока, и одновременно с юга и юго-запада", - рассказал спикер.

По его словам, в обоих вариантах все усилия украинских защитников направлены на то, чтобы отразить вражеские атаки и уничтожить как можно больше россиян.

"Хотя с численным преимуществом, которое враг там имеет, это действительно непросто",- отметил спикер.

Читайте также: Речь идет о проникновении небольших групп врага - примерно 5-10 человек, - ОСУВ "Днепр" об обострении возле Покровска и Доброполье

Ситуация на Покровском направлении

Ранее в ОСГВ "Днепр" отмечали, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории".

Также сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.

В свою очередь, бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич, комментируя боевую обстановку на Покровском направлении, отметил, что на линии Покровск - Константиновка без преувеличения полная п**да. Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин призвал принять "правильные решения", чтобы стабилизировать фронт на Покровском направлении.

Читайте также: 1 327 жителей до сих пор остаются в Покровске, ситуация очень сложная, - МВА

Автор: 

Донецкая область (10478) боевые действия (4702) Покровск (738) Покровский район (876) ОСГВ Днепр (9)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
13.08.2025 19:16 Ответить
Раніше в ОСУВ "Дніпро" зазначали, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території".

Значит, через неделю, ну самое большее две, вы отчитаетесь об ликвидации этой инфильтрации, верно?
показать весь комментарий
13.08.2025 19:19 Ответить
Болт кацапам в рот, чтобы голова не качалась а ни Покровск...
показать весь комментарий
13.08.2025 19:34 Ответить
ну так пока ты на диване, болт кацапский может тебе прилететь, будет вкусно
показать весь комментарий
13.08.2025 19:40 Ответить
Ты падло ватное специально три дня назад зарегистрировалось, чтобы поведать о своих вкусовых предпочтениях? Так шо видимо придётся тебе не прилететь а улететь отсюда в вечный бан...
показать весь комментарий
13.08.2025 20:34 Ответить
 
 